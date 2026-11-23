Apresentação integra os showcases do Coquetel Molotov Negócios 2026 no Kafuá e antecipa faixa de "Nada Além do Que É Meu", disco com nove músicas

O artista pernambucano Léo da Bodega se apresenta no dia 26 de novembro, no Recife, dentro da programação de showcases do Coquetel Molotov Negócios 2026. O show acontece no Kafuá, no Pátio de São Pedro, a partir das 20h, com entrada gratuita, na mesma data em que o cantor lança nas plataformas digitais o álbum “Nada Além do Que É Meu”.

Para o encontro no Recife, Léo mantém a estrutura do show que vem realizando em apresentações recentes, mas abre espaço para uma faixa do novo disco. “Já é um show que venho fazendo e construindo em outras apresentações, então não é um show pensado para o lançamento do disco. Mas, como as datas acabaram coincidindo, achei que fazia todo sentido trazer uma música do álbum e comemorar um pouco esse lançamento no palco também”, afirma o artista.

“Nada Além do Que É Meu” reúne nove faixas feitas em momentos distintos, sem que houvesse inicialmente a intenção de formar um álbum. Ao revisar as composições, Léo notou que elas dividiam referências e caminhos sonoros ligados à sua trajetória e decidiu agrupá-las no projeto, que mistura hip-hop, dancehall e MPB.

Participações e raízes em Olinda



O novo trabalho traz participações de Day Limns, Albano, Pajé IB, Zudzilla, King Saints, MC Mari e Ammabi, com produções assinadas por Los Brasileros, Dmax, Tobioui, Maux, Jnr Beats, Five e Lucchini.

Nascido e criado na Rua do Amparo, em Olinda, Léo começou sua ligação com as artes ainda na infância, com influência e apadrinhamento de Mestre Salustiano. Aos seis anos, aprendeu a tocar rabeca e atuou como caboclo de lança no Maracatu Piaba de Ouro, vivência que segue presente em sua obra ao lado de sonoridades contemporâneas.

“Tocar em Pernambuco sempre tem um peso diferente pra mim. Dessa vez ainda tem essa coincidência bonita de o show acontecer no mesmo dia em que o álbum chega. Então vai ser uma oportunidade de fazer o show que a gente já vem levando para os palcos e também dar um gostinho do que está chegando nesse novo trabalho”, diz.

Programação do Coquetel Molotov Negócios



Realizado de 25 a 27 de novembro, o Coquetel Molotov Negócios promove atividades gratuitas voltadas à formação, circulação e troca entre profissionais e artistas do setor musical. O circuito de showcases reúne apresentações abertas ao público e a agentes da indústria; na noite de 26 de novembro, o Kafuá também recebe Dandara MC, Juninho do Coco e DJ Kapivara.

O evento ocorre na mesma semana da 23ª edição do Festival No Ar Coquetel Molotov, marcada para 28 de novembro, no campus da UFPE.

Serviço

