O Coquetel Molotov Negócios realiza sua edição de 2026 entre os dias 25 e 27 de novembro, no Recife, com uma agenda gratuita de debates, oficinas, rodadas de negócios e shows. Entre os destaques está o encontro inédito entre as rappers Karol Conká e NandaTsunami na sexta-feira (27), às 16h30, no NERD (Núcleo de Empreendedorismo e Residência Digital), no Bairro do Recife. A atividade antecede a 23ª edição do Festival No Ar Coquetel Molotov, marcada para o dia 28 de novembro no Campus da UFPE.

Mediada pela jornalista e curadora Lenne Ferreira, a mesa “Batuk, feitiço e revolução: O legado das mulheres do Rap” propõe uma troca entre duas gerações do gênero sobre identidade, processos criativos e espaço feminino na cena musical. A programação no Bairro do Recife também recebe debates com Célia Sampaio, Jamal e Bia Soull, além de mesas sobre festivais, festas populares, vida noturna recifense e financiamento cultural com representantes da Mangueira, Boi Garantido, Quadrilha Junina Raio de Sol, Gigante do Samba e C3 Presents.

“O Coquetel Molotov Negócios mira um futuro mais sustentável para a cadeia da música pernambucana ao oferecer um espaço que promove capacitações, reflexões e encontros entre artistas e agentes do mercado reunindo temas que passam por estratégia de venda de shows, diversidade e inclusão, produção musical e gestão de carreira. Pela primeira vez, também leva ações descentralizadas para o bairro da Várzea, ampliando o alcance da iniciativa para outros territórios do Recife. Além disso, temos encontros muito simbólicos entre artistas de diferentes gerações, como Karol Conká e NandaTsunami. Acredito que entregamos uma edição que vai deixar um legado de conhecimentos e experiências capazes de contribuir para a projeção da cena local", afirma Lenne Ferreira.

NandaTsunami - Beatriz Pannain

Formação, pitchings e descentralização na Várzea



Na área formativa, o público terá acesso a oficinas de produção musical com Maria Beraldo, estratégia de venda de shows com Fernanda Martucci, criação sonora para cinema com Libra Lima, gestão de carreira com Ana Paula Paulino e diversidade na gestão cultural com Iná Odara. Pela primeira vez, o evento descentraliza suas atividades e chega ao bairro da Várzea, onde a banda Boogarins conduz uma imersão de produção musical na Escola Municipal de Arte João Pernambuco na sexta-feira (27), das 14h às 18h.

O evento promove ainda sessões de pitchings para artistas selecionados por convocatória, que concorrem a prêmios em dinheiro e contratos de distribuição de um ano com a Warner Music Group e a distribuidora ADA. O primeiro colocado recebe R$ 5 mil e mentoria com Ana Paula Paulino, enquanto o segundo e o terceiro lugares levam R$ 2 mil e R$ 1 mil, respectivamente.

Circuito de showcases gratuitos



À noite, a programação musical ocupa cinco espaços culturais do Recife a partir das 20h, com entrada gratuita. A abertura acontece na quarta-feira (25), no Terra Café (Boa Vista), com apresentações de Mayara Iara Dimitria convidando Tardio, Exclusive Os Cabides e Nigéria Futebol Clube.

Na quinta-feira (26), o circuito se divide entre o Kafuá, no Pátio de São Pedro — com Léo da Bodega, Gabi do Carmo, Dandara MC, Juninho do Coco e DJ Kapivara —, e o Brilho Cultural, em Santo Antônio, que recebe Nathalia Tenório, Vieira com participação de ELON e Maria Beraldo. Já na sexta-feira (27), os shows acontecem no Darkside (Soledade), com Hate Moss, Bagum, Travadores e Bella e Olmo da Bruxa, e na República Independente da Várzea (RIV), com Obinrin Jaguar e IDLIBRA.

Karol Conká - Ian Rassari

PROGRAMAÇÃO

QUARTA-FEIRA • 25/11

NERD — Rua Dona Maria César, 70, Bairro do Recife

Auditório



10h às 12h — Imersão para artistas selecionados por convocatória

SHOWCASES

Terra Café — Rua Bispo Cardoso Ayres, 467, Boa Vista

A partir das 20h — Showcases

Mayara Iara Dimitria (PE) convida Tardio (PE) • Exclusive Os Cabides (SC) • Nigéria Futebol Clube (SP)

QUINTA-FEIRA • 26/11

NERD — Rua Dona Maria César, 70, Bairro do Recife

Auditório



10h às 12h — Pitchings para artistas selecionados por convocatória

Sala de Oficina

14h às 17h — Produção Musical

Oficina com Maria Beraldo

Auditório



14h30 às 16h — Muito Além do Palco: A arte de fazer um festival



Com Luísa Costa (Movimento Cidade), Marcelo Beraldo (Diretor de Festivais da América do Sul da C3 Presents), Pierre Lucena (Presidente do Porto Digital) e Thiago Reis (Diretor de Criação do Grupo R2)

Mediação de Juli Baldi (Mapa dos Festivais)

Arena

15h às 16h30 — Artista S/A



Oficina com Ana Paula Paulino (Warner Music / Ubuntu Produções)

Auditório



16h30 às 18h00 — Festas populares: Experiências que Movem Multidões



Com Fred Goes (Boi Garantido), Leila Nascimento (Quadrilha Junina Raio de Sol), Marize Felix (Gigante do Samba) e Rafaela Bastos (Presidenta do Instituto Fundação João Goulart e Vice-Presidente de Projetos Especiais da GRES Estação Primeira de Mangueira)

Mediação: Bianka Carvalho (Jornalista)

Arena



17h00 às 18h30 — Quando marcas encontram a música



Com Alan Nascimento (Heineken), Anderson Piah (Banco do Nordeste Cultural Recife), Yasmim Neves (Secretária Executiva de Cultura de Pernambuco) e Andreza Portella (Assessora da Fundação de Cultura do Recife - FCCR)

Mediação Geisa Agricio (Jornalista e Gestora Cultural)

Auditório

18h30 às 20h — Célia Sampaio: A Dama que abriu caminhos para mulheres no Reggae

Mediação: Thayane Fernandes (Antropogata)

Hall da Entrada

20h às 20h30 — Conexões e Encontros Heineken

Um momento para relaxar, tomar uma cerveja e fazer novas conexões.

SHOWCASES

Kafuá — Pátio de São Pedro



A partir das 20h — Showcases

Léo da Bodega (PE) • Gabi do Carmo (PE) • Dandara MC (PE) • Juninho do Coco (PE) • DJ Kapivara (PE)

Brilho Cultural — R. Ulhôa Cintra, 122 - Santo Antônio, Recife

A partir das 20h — Showcases

Nathalia Tenório (PE) • Vieira (PB) part. especial ELON (PB) • Maria Beraldo (SC)

SEXTA-FEIRA • 27/11

NERD — Rua Dona Maria César, 70, Bairro do Recife

Auditório



10h às 12h — Pitchings para artistas selecionados por convocatória

Arena



10h - 12h — Diversidade & Inclusão na Gestão de Eventos Culturais: do ESG à Prática

Oficina com Iná Odara (Pesquisadora e produtora)

Sala de Oficina

14h às 16h — Criação sonora para cinema

Oficina com Libra Lima

Auditório

14h30 às 16h — aCena Recifense apresenta: É o fim da vida noturna no Recife?

Com Allana Marques (Golarrolê), Dandarona, Diego Araújo (Darkside), Guilherme Verçosa (Bacurau), Lea Farsaid (Phenomena) e Victor Hugo (Metrópole)

Mediação de Rodrigo Luz (aCena Recifense)

Arena

15h às 17h — Booking e a Estratégia na Venda de Shows

Oficina com Fernanda Martucci (Let’s GIG)

Auditório

16h30 às 18h — Batuk, feitiço e revolução: O legado das mulheres do Rap

Com Karol Conká e NandaTsunami

Mediação: Lenne Ferreira (Afoitas/Aqualtune)

Auditório

18h30 às 20h — Como as Cenas Criam Linguagem e Transformam Mercados

Com Bia Soull, Jamal e Fausto Portella (Sua Música)

Mediação de Ana Paula Paulino (Warner Music / Ubuntu Produções)

Hall da Entrada

20h às 20h30 — Conexões e Encontros Heineken

Escola Municipal de Arte João Pernambuco (EMAJP)

Endereço: R. Barão de Muribeca, 116 - Várzea, Recife - PE

14h às 18h - Imersão de Produção Musical com Boogarins

SHOWCASES

Darkside — Rua Barão de São Borja, 89, Soledade



— Rua Barão de São Borja, 89, Soledade A partir das 20h — Showcases

Hate Moss (Italia/Brasil) • Bagum (BA) • Travadores (PE) • Bella e Olmo da Bruxa (RS)

República Independente da Várzea (RIV) — Rua Azeredo Coutinho, 11, Várzea

— Rua Azeredo Coutinho, 11, Várzea A partir das 20h — Showcases

Obinrin Jaguar (PE) • IDLIBRA (PE)

Serviço

