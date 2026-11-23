Grupo pernambucano Edún Àrá Sangô lança "Elo", seu primeiro álbum
Disco une referências das religiões de matriz africana, participações de Pernambuco e Moçambique e mantém vivo o legado de Leonardo Salomão
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O grupo musical pernambucano Edún Àrá Sangô lançou “Elo”, seu primeiro álbum nas plataformas digitais, reunindo oito faixas autorais com produção musical do próprio coletivo. O trabalho dá continuidade ao projeto idealizado em 2018 e estreado em 2022 pelo cantor, compositor, dançarino, músico e pesquisador Leonardo Salomão (1987–2024), que assina três composições do disco.
Formado hoje por Beto Xambá, Madson Japa, Negra Dany, Ninha Meneses e Thúlio Xambá, o grupo reúne artistas ligados à cultura negra e às tradições de terreiro, com origem ligada ao Centro de Educação Daruê Malungo, em Chão de Estrelas, no Recife. O nome Edún Àrá Sangô vem do yorubá e significa “Pedra de Xangô”.
O repertório conecta sonoridades, percussões e cantos afro-brasileiros a referências da mitologia dos orixás, do candomblé nagô pernambucano e da cultura iorubá. O projeto contou com financiamento da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), por meio do Ministério da Cultura, Governo Federal, Governo do Estado de Pernambuco, Fundarpe e Secretaria de Cultura (Secult-PE).
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Diálogo entre Pernambuco e Moçambique
Além da formação principal, “Elo” conta com participações de artistas pernambucanos e do moçambicano Otis Selimane, que canta e toca Mbira em faixa do álbum. A aproximação com o músico ocorreu na 6ª edição do Festival Agô – Música e Ancestralidade, em 2025, em Brasília, e se repetiu em setembro de 2026 no Centro Cultural Grupo Bongar – Guitinho da Xambá, em Olinda.
Entre os nomes de Pernambuco presentes no disco estão Gilú Amaral (percussão), Myrian Rufino (violoncelo), Tayná Xambá (voz e segunda voz), Naila Meneses (segunda voz) e o poeta André Cordeiro, que assina composição e participa com poesia e voz. A gravação, mixagem e masterização foram feitas no Estúdio Eloy, no Recife, com Thiago Eloy, e a capa tem arte de Diego Mancha Negra.
“É uma conquista da música afrocentrada e uma oportunidade de aproximar o público da cultura das religiões de matriz africana, com um repertório inspirado na mitologia dos orixás, no candomblé nagô pernambucano e na cultura iorubá, expressando na sonoridade e nas letras a riqueza afro-brasileira”, destaca Ninha Meneses.
“Com a existência desse disco, a gente acredita na referência cultural e artística para a valorização da cultura afro-brasileira, fortalecendo a tradição e a ancestralidade dos povos de matriz africana e as redes culturais afrodescendentes no Brasil e no mundo. Então, reforçamos sempre que o grupo une cantos do culto africano yorubá, o nagô pernambucano e a santeria cubana”, afirma Thúlio Xambá.
Legado e repertório do disco
Para os integrantes, o álbum representa a continuidade coletiva das criações e vivências construídas ao lado de Leonardo Salomão. Antes de “Elo”, o grupo havia lançado sete singles desde 2022, entre eles “Olhar de Fé”, “Ayrá Intilé”, “Yaô”, “Orunmilá”, “Respeita Meu Axé”, “Oyá Dolú” e “Orin Ibeji”.
“As vivências e criações musicais são contribuições para o grupo Edún Àrá Sangô que ficam vivas a partir da música, da ancestralidade e da história”, diz Beto Xambá. “É sobre continuação, sonhos e potencial. Viver o Edún é como ter certeza que a liberdade, além da fé, merece já estar em nossas mãos”, declara Negra Dany. “Um álbum de herança, com tudo o que Leonardo (Salomão) criou e que continuamos fazendo em conjunto, potencializando a coletividade, a criação e a criatividade do povo negro”, acrescenta Madson Japa.
O disco reúne as faixas “Espaço Sagrado”, “Elo”, “Dignidade Negra”, “No Ilê Sou Seu”, “Cabaça Dourada”, “Negro Obá”, “Cumieira” e “A Luz do Trovão”. A chegada do trabalho às plataformas digitais coincidiu com o show do grupo no Cinema São Luiz, na rua da Aurora, no bairro da Boa Vista, no Recife, encerrando o encontro “Cultura Afirmativa: Reparação e Equidade na Cultura Pernambucana”, na quinta-feira, 19 de novembro.