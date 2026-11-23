Belo Jardim, no Agreste de Pernambuco, recebe nesta sexta-feira (27) e no sábado (28) os dois últimos dias de apresentações do Festival Folha de Carnaúba 2026. Realizada pelo Instituto Conceição Moura, a programação reúne música, teatro, dança e manifestações da cultura popular em espaços da instituição, com entrada gratuita para o público.

Entre os nomes previstos estão a Camerata de Violões do Bitury, o Grupo Cultural Boi da Gente, o Coco Eremin de Arcoverde, Tio Iury e apresentações de alunos da Escola de Artes Integradas. As atividades acontecem no Cineteatro, no Anfiteatro, na sede do instituto e na rua em frente ao local, reunindo moradores e artistas de Belo Jardim e de municípios vizinhos.

Para a coordenadora executiva do Instituto Conceição Moura, Lorena Tenório, o encontro aproxima a produção local das famílias da cidade. “O Festival Folha de Carnaúba é um momento de encontro entre os artistas, os estudantes e a comunidade. Queremos que as famílias participem, conheçam os trabalhos desenvolvidos ao longo do ano e tenham acesso a diferentes manifestações culturais. É também uma oportunidade de valorizar os talentos da nossa região e fortalecer a presença da arte no cotidiano de Belo Jardim”, afirma.

O que rola na sexta-feira e no sábado

Na sexta-feira (27), o dia começa pela manhã com o espetáculo Lua, Estrela e Baião em uma escola do município e ganha nova sessão às 15h, na sede do instituto. À tarde, o Cineteatro recebe a Camerata de Violões do Bitury (16h30), o Ballet Infantil (16h50) e o Coral Rosa de Saron (17h10), enquanto o Centro Cultural Vaca Profana sobe ao Anfiteatro às 17h30.

À noite, estudantes da Escola de Artes Integradas apresentam música e dança com o Grupo de Coco, às 18h30, na sede. O encerramento do dia acontece às 19h30, na rua em frente ao instituto, com o Grupo Cultural Boi da Gente.

No sábado (28), último dia do evento, a agenda começa às 15h, no Cineteatro, com uma montagem teatral feita por alunos da Escola de Artes Integradas. Às 16h, o público infantil acompanha o show de Tio Iury na sede, seguido pelo Grupo Percussivo de estudantes no Anfiteatro, às 17h, e pela apresentação de música e dança do Coco Eremin de Arcoverde, às 18h, também na sede.

“Temos uma programação que reúne crianças, jovens e artistas de diferentes trajetórias, mostrando a riqueza cultural do nosso território. Quando os estudantes dividem os espaços com grupos culturais, fortalecemos o aprendizado e a valorização das nossas tradições. É esse encontro que queremos proporcionar à comunidade”, diz Lorena Tenório.

A edição deste ano começou na segunda-feira (23) com oficinas formativas de música, artes plásticas, teatro, dança e audiovisual voltadas a crianças e jovens de Belo Jardim, com patrocínio do Grupo Moura por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

Serviço



Festival Folha de Carnaúba 2026 – Programação culturalQuando: sexta-feira (27/11) e sábado (28/11)

Onde : Instituto Conceição Moura (Rua Marechal Deodoro, 45, Centro, Belo Jardim – PE) e espaços indicados na agenda

: Instituto Conceição Moura (Rua Marechal Deodoro, 45, Centro, Belo Jardim – PE) e espaços indicados na agenda Entrada: gratuita

Sexta-feira (27/11)

Manhã: Espetáculo Lua, Estrela e Baião (em escola do município)

15h: Espetáculo Lua, Estrela e Baião (sede)

16h30: Camerata de Violões do Bitury (Cineteatro)

16h50: Ballet Infantil (Cineteatro)

17h10: Coral Rosa de Saron (Cineteatro)

17h30: Centro Cultural Vaca Profana (Anfiteatro)

18h30: Música e dança dos estudantes da Escola de Artes Integradas do Grupo de Coco (sede)

19h30: Grupo Cultural Boi da Gente (rua em frente ao instituto)

Sábado (28/11)