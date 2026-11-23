Celebração acontece em 23 de janeiro, em Bom Conselho, e também homenageia Luiz Adolpho, presidente da tradicional agremiação de Olinda.

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Um encontro inédito entre duas tradições do Carnaval pernambucano promete movimentar Bom Conselho, no Agreste do estado, em 23 de janeiro de 2027.

A 14ª edição do Carnaval de Zé Puluca terá como um dos principais destaques a homenagem ao Clube de Alegoria e Crítica O Homem da Meia-Noite e ao seu presidente, Luiz Adolpho.

A festa também marca os 100 anos de nascimento do maestro José Duarte Tenório, conhecido como Zé Puluca, cuja trajetória inspira a agremiação.

Com o tema “O Sax que Despertou o Gigante”, a programação foi apresentada nesta segunda-feira (23), durante coletiva no Paço do Frevo, no Bairro do Recife.

A proposta é aproximar manifestações culturais de diferentes regiões de Pernambuco e celebrar a memória de um artista que dedicou 48 anos de sua vida ao Carnaval e à música.

Quando será o Carnaval de Zé Puluca 2027?

Encontro inédito reúne gigantes de Olinda e do Agreste

A participação do Homem da Meia-Noite é uma das novidades da próxima edição. Pela primeira vez, o tradicional boneco gigante de Olinda irá a Bom Conselho para receber a homenagem da agremiação.

Para Luiz Adolpho, o reconhecimento tem um significado especial por acontecer em vida e partir de uma iniciativa do próprio povo do Agreste. Ele também destacou o caráter inédito do encontro.

“É um encontro que nunca aconteceu. Então, o Homem da Meia-Noite vai para o Agreste pernambucano receber homenagem do Zé Puluca e se encontrar com os bonecos gigantes do Agreste”, afirmou.

O presidente também ressaltou a força dessas figuras na cultura popular. Segundo ele, os bonecos gigantes encantam diferentes gerações e, quando reunidos, fortalecem ainda mais a identidade cultural pernambucana.

Homenagem também reconhece trajetória de Luiz Adolpho

A escolha do presidente do Homem da Meia-Noite como homenageado acompanha o reconhecimento à própria agremiação.

Carlos Alberto Pereira de Oliveira, idealizador do Carnaval de Zé Puluca, explicou que a decisão considera a contribuição de Luiz Adolpho para a história do clube, que está há três décadas sob sua administração.

“Pessoas como nós geralmente são esquecidas. O que é lembrado são os equipamentos, e a gente passa despercebido”, comentou Carlos Alberto ao recordar a conversa em que fez o convite.

Quem foi Zé Puluca e por que ele será homenageado em 2027?

Homem da Meia-Noite será homenageado no Carnaval de Zé Puluca 2027 - Myllena Wu / Social1

Maestro deixou mais de 200 composições

Nascido em Bom Conselho, José Duarte Tenório construiu uma trajetória marcada pela música e pela educação. Autodidata, começou a desenvolver suas habilidades ainda criança e, ao longo da carreira, produziu mais de 200 composições, entre frevos, marchas, sambas, boleros e canções religiosas.

Além da atuação como músico e regente, lecionou português, inglês, latim e francês por mais de 50 anos. Também compôs os hinos de Bom Conselho e de Iati, município vizinho.

Criado em 2013 por Carlos Alberto, o Carnaval de Zé Puluca realizou seu primeiro desfile em 2014, com a proposta de transformar a memória do maestro em uma manifestação cultural.

Atualmente, o acervo reúne 13 bonecos gigantes e um mirim, além do Dragão Drek, estrutura de dez metros de extensão. Em algumas edições, os cortejos já atraíram mais de 12 mil pessoas.

Boneco ganha roupa inspirada em maestros clássicos

Durante a coletiva no Paço do Frevo, o público também conheceu o novo figurino do boneco gigante de Zé Puluca. A roupa foi confeccionada pela costureira Maria Estela de Medeiros Zacarias, de Caruaru, e tem inspiração nos grandes maestros do século XVIII, especialmente Mozart.

De acordo com Carlos Alberto, a escolha também resgata o estilo pessoal do homenageado, que costumava usar terno e gravata. A proposta foi imaginar como o maestro se vestiria para celebrar seu centenário.

A programação de 2027 ainda prevê a participação de agremiações tradicionais de diferentes regiões pernambucanas, reforçando a proposta de valorizar a diversidade das manifestações populares do estado.

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