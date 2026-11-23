Evento literário ocorre de 1º a 10 de outubro de 2027, em Olinda, e celebra os centenários dos autores com foco nas narrativas latino-americanas.

Siga o JC no Google e acompanhe tudo o que você precisa

A XVI Bienal Internacional do Livro de Pernambuco terá como tema “Os nossos caminhos de utopia — entre Taperoá e Macondo”. O evento literário será realizado entre 1º e 10 de outubro de 2027, no Pernambuco Centro de Convenções, em Olinda, com uma proposta voltada às histórias e memórias da América Latina.

A escolha temática faz referência direta a dois universos literários marcantes do continente: Taperoá, cidade do sertão paraibano retratada na obra de Ariano Suassuna, e Macondo, povoado fictício criado pelo escritor colombiano Gabriel García Márquez. A programação de 2027 coincide com as celebrações dos centenários de nascimento de ambos os autores.

“A utopia ganha forma na Bienal como exercício de imaginação. A literatura permite revisitar o que herdamos, questionar o que parece dado e ensaiar outras maneiras de viver juntos. Da oralidade aos livros, das histórias de família às narrativas que atravessam fronteiras, esse universo abre espaço para que leitores se reconheçam em outras experiências e descubram as diferenças que dão forma às identidades latino-americanas”, afirma Rogério Robalinho, coordenador da Bienal PE.

Programação e expositores

Durante os dez dias de evento, a agenda inclui atividades culturais, formativas e encontros de negócios para o mercado editorial, reunindo leitores, autores, educadores, editoras e livreiros. “Ao compartilhar o que leem e ouvir como outras pessoas se relacionam com as mesmas histórias, os leitores ampliam seu olhar sobre a América Latina e sobre o lugar que ocupam nela”, completa Robalinho.

Na área de estandes, a edição de 2027 contará com a estreia das editoras Planeta e Patuá. O evento também manterá os espaços direcionados a publicações independentes, quadrinhos e literatura infantil.

Segundo dados divulgados pela organização, a edição anterior da feira, realizada em 2025, recebeu mais de 300 mil visitantes, 160 expositores e mais de 600 editoras, totalizando 395 atividades culturais em mais de 9 mil metros quadrados.

Serviço

