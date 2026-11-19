Antropólogo apresenta a aula-espetáculo "Coisa de Rico: Outras Histórias" no Teatro Guararapes, em Olinda, no dia 28 de novembro

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O que os prédios de Boa Viagem, a tradição intelectual pernambucana e as diferenças entre bairros do Recife revelam sobre a riqueza no Brasil? Para o antropólogo Michel Alcoforado, Pernambuco oferece elementos importantes para compreender como as elites econômicas e intelectuais se formaram e expressam sua posição social.

Em entrevista ao Social1, o pesquisador destacou particularidades da elite pernambucana e apontou diferenças entre as formas de demonstrar riqueza na Zona Norte e em Boa Viagem.

Michel Alcoforado - Créditos: Renan Prado

Após cerca de 15 anos pesquisando os hábitos e comportamentos dos brasileiros mais ricos, Alcoforado identificou que a riqueza no país não é percebida apenas pelo patrimônio acumulado, mas também pela maneira como as pessoas são reconhecidas socialmente.

“Um dos achados da minha pesquisa é mostrar que justamente só dá para ser rico se parecer rico. Se não parecer rico, não dá para ser rico”, afirma.

A conclusão contrariou uma de suas expectativas iniciais. O antropólogo imaginava que, à medida que acumulassem patrimônio, as pessoas passariam a se considerar ricas. No entanto, observou que mesmo indivíduos com grandes fortunas continuavam fazendo comparações com outros grupos e patrimônios.

“Por mais que elas ganhassem mais dinheiro, por mais que aumentassem seu patrimônio, ainda não conseguiam achar que tinham um patrimônio suficiente para poder se autoclassificarem como ricas”, explica.





Para Alcoforado, isso acontece porque a riqueza no Brasil é relativa. “A gente é sempre pobre em relação a alguém e rico em relação a alguém”, resume.

Elite pernambucana e os sinais de riqueza no Recife

Ao analisar a realidade pernambucana, o antropólogo destaca que o Recife teve papel importante na formação de elites intelectuais e econômicas do país. Segundo ele, a cidade não se destacou apenas pela produção de pensamento, mas também pela influência de grupos econômicos nos períodos do Império e da República.

“Eu acho que a elite pernambucana tem muito a ensinar à elite brasileira quando a gente está pensando sobre o apreço pelos saberes”, afirma.





Alcoforado chama atenção para a relação da elite intelectual pernambucana com o conhecimento, mas também observa como a riqueza econômica se manifesta na paisagem urbana da capital. Para explicar essas diferenças, cita os edifícios de Boa Viagem, a presença de helipontos e as características arquitetônicas dos empreendimentos da região.

O pesquisador também aponta a oposição entre a Zona Norte do Recife e os prédios de Boa Viagem como um elemento que revela diferentes formas de expressar a riqueza.

“A estética dos prédios de Boa Viagem revela um lado, mas a cisão e a oposição entre a Zona Norte do Recife versus os prédios de Boa Viagem revelam também dois tipos de ser rico que atravessam de outra maneira os tipos brasileiros”, observa.

Na avaliação do antropólogo, essas particularidades fazem de Pernambuco um território importante para quem deseja estudar as elites brasileiras.

Para ser rico, é preciso parecer rico?

A aparência ocupa um lugar central na construção da posição social no Brasil. Segundo Alcoforado, roupas, objetos, lugares frequentados e hábitos de consumo funcionam como códigos que comunicam o pertencimento a determinados grupos.

“Essa separação bonita que a gente gosta de fazer entre ser e ter, entre ‘o fulano tem’ ou ‘parece que é’, aqui no Brasil não faz muito sentido. A gente precisa parecer para os outros acharem que a gente é o que diz que é”, explica.

Durante a pesquisa, ele também identificou que as elites brasileiras utilizam diferentes estratégias para marcar distinção. Uma delas é valorizar referências estrangeiras, frequentar lugares exclusivos e incorporar comportamentos associados ao exterior.

Outra estratégia, aparentemente oposta, é valorizar elementos populares. Nesse movimento, manifestações culturais, artistas e espaços que não são tradicionalmente associados às elites passam a ser reconhecidos como sinais de refinamento.

“É como se, a partir desse momento, eles mostrassem: ‘Olha, eu sou tão refinado que consigo ver valor onde ninguém está vendo’”, comenta.





O fascínio pela riqueza também está relacionado aos privilégios associados ao reconhecimento social. Para o antropólogo, pessoas identificadas como integrantes das elites conseguem circular com mais facilidade por determinados espaços e acessar benefícios que não estão disponíveis para todos.

Ele relaciona esse comportamento à formação histórica do Brasil, marcada por mais de 350 anos de escravidão e pela permanência de referências aristocráticas na estrutura social.

Redes sociais aceleram mudanças nos símbolos de status

A exposição de viagens, restaurantes, roupas e bens de luxo nas redes sociais também transformou a maneira como os sinais de riqueza circulam. De acordo com Alcoforado, comportamentos que antes eram conhecidos por pequenos grupos passaram a ser compartilhados com muito mais rapidez.

Antigamente, era necessário mais tempo para descobrir quais hábitos estavam em evidência entre as elites e incorporá-los à própria rotina. Com as plataformas digitais, esse processo se tornou mais rápido.

“Os elementos de distinção ganham importância e perdem importância com uma velocidade infinitamente maior”, afirma.

O pesquisador ressalta, porém, que nem todos os integrantes das elites expõem a vida nas redes sociais. A ostentação pode acontecer em diferentes ambientes e situações, mesmo quando não há publicações na internet.

“Todo rico brasileiro ostenta. E todo rico brasileiro ostenta porque a gente precisa, através das coisas que mostra para os outros, despertar a percepção ou a imaginação do quão rico você é”, diz.

Aula-espetáculo tem inspiração em Ariano Suassuna

A pesquisa sobre as elites econômicas também ganhou um novo formato. Depois da repercussão do livro Coisa de Rico, Alcoforado decidiu levar suas reflexões para os palcos com a aula-espetáculo Coisa de Rico: Outras Histórias, que será apresentada no Teatro Guararapes, em Olinda, no dia 28 de novembro.

A ideia surgiu a partir da admiração do antropólogo pelo escritor pernambucano Ariano Suassuna e pelas aulas-espetáculo que ele realizou a partir da década de 1990.

“Pensei: por que a gente não se vale dessa oportunidade para fazer a antropologia chegar também a outros palcos?”, conta.

A proposta é apresentar o conhecimento produzido pela pesquisa de forma acessível, combinando informação e entretenimento. Em vez de simplesmente reproduzir o conteúdo dos livros, o espetáculo utiliza um roteiro próprio e aposta na experiência do público.

“É uma aula num palco de teatro, com a ideia de que a gente consegue aprender também através da experiência, não só através da transmissão de conteúdo”, explica.

Para Alcoforado, Suassuna foi uma referência justamente pela capacidade de aproximar diferentes universos culturais. O escritor conseguia unir sofisticação artística e conhecimento popular, levando suas ideias a espaços variados da sociedade brasileira.

“Essa ideia de um tipo de conhecimento que consegue juntar a alta cultura com a baixa cultura sempre me inspirou”, afirma.

O antropólogo também conta que não imaginava a repercussão que o livro Coisa de Rico alcançaria. A obra surgiu a partir de sua tese de doutorado, reescrita com o objetivo de aproximar a antropologia de leitores que não necessariamente tinham contato com a produção acadêmica.

O desafio, segundo ele, era fazer a pesquisa sair dos ambientes universitários e chegar à praça pública.

Pesquisa mudou relação do antropólogo com o consumo

Depois de aproximadamente 15 anos estudando os hábitos dos mais ricos, Alcoforado afirma que sua própria relação com o consumo e o gosto pessoal também mudou. O contato com novos produtos, marcas e experiências ampliou suas referências, mas não alterou necessariamente seu padrão de vida.

“Por mais que eu goste de vinhos maravilhosos, por mais que eu goste de marcas que conheci ao longo da pesquisa, o dinheiro que eu ganho não me permite comprar”, conta.





Em tom bem-humorado, ele diz que continua consumindo praticamente da mesma maneira e que precisaria ganhar mais dinheiro para adotar alguns dos hábitos que conheceu durante o trabalho de campo.

A visita a Pernambuco também tem um significado especial para o pesquisador, que afirma ter carinho pelo estado e pela cultura local. Além da expectativa de reencontrar o público pernambucano, ele já tem um programa definido para a passagem pelo Recife: almoçar no Restaurante Leite, um de seus lugares preferidos na cidade.

“Eu não passo um dia no Recife sem almoçar no Leite. Gosto da comida, gosto do pianista que toca na hora do almoço, gosto dos garçons. Eu adoro”, afirma.

Serviço

Coisa de Rico: Outras Histórias — aula-espetáculo com Michel Alcoforado