Joelma prepara gravação histórica com superprodução de palco e grandes sucessos de sua carreira em março de 2027. Confira os detalhes!

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Joelma escolheu Salvador para receber a última etapa do projeto audiovisual “Isso é Calypso Tour”.

No dia 20 de março de 2027, a capital baiana será palco da sexta e última gravação do DVD, que já passou por Recife, São Paulo, Belém, Vitória e Brasília.

O show será registrado ao vivo e promete reunir a energia que acompanha a cantora ao longo de mais de três décadas de carreira.

Show terá cenografia inédita e repertório de diferentes fases da carreira

A produção contará com cenografia inédita, tecnologia de ponta, figurinos exclusivos e um grande corpo de balé, em uma experiência que combina música e espetáculo visual.

O repertório vai percorrer diferentes momentos da trajetória de Joelma, reunindo sucessos da carreira solo e clássicos que marcaram sua história na música brasileira.

Nas etapas anteriores, o projeto chegou a reunir cerca de 30 bailarinos e apresentações com mais de três horas de duração.

“Estou muito feliz de levar a última etapa do ‘Isso é Calypso Tour’ para Salvador. É uma cidade que tem uma energia muito especial, e quero preparar uma noite inesquecível para os meus fãs. Esse projeto tem sido uma experiência linda, de muita entrega e troca com o público. Vamos fechar esse ciclo com muita música, dança e alegria”, afirma Joelma.

Salvador encerra percurso nacional do projeto

A apresentação na capital baiana marca o fim do percurso do DVD por diferentes cidades brasileiras. A proposta é reunir, em um único projeto, a grandiosidade dos shows da artista e a conexão construída com o público ao longo de sua carreira.

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Serviço

Gravação da sexta e última etapa do DVD “ Isso é Calypso Tour ”

” Data: 20 de março de 2027

20 de março de 2027 Local: Salvador (BA)

Mais informações sobre local, horário e venda de ingressos serão divulgadas em breve.

