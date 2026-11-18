Evento ocorre de 18 a 21 de novembro, com reformas de casas, distribuição de alimentos, atendimentos de saúde e atividades em comunidades vulneráveis.

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Mais de 11 mil jovens devem participar de uma série de ações sociais entre os dias 18 e 21 de novembro, em seis estados do Nordeste.

A iniciativa faz parte do Together Nordeste 2026, evento promovido pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, que mobiliza voluntários para atender famílias, instituições sociais e comunidades com dificuldades de acesso a serviços essenciais.

A programação será realizada em oito polos, com atividades previstas em cidades como Recife, Caruaru, João Pessoa, Natal, Maceió, Fortaleza e Teresina.

Entre os trabalhos programados estão reformas de casas, recuperação de escolas e espaços públicos, distribuição de alimentos, atendimentos de saúde, oficinas educativas e visitas a hospitais, abrigos e instituições que acolhem crianças e idosos.

As ações também incluem atendimento a pessoas em situação de rua e campanhas de conscientização sobre a violência contra mulheres, crianças e idosos.

Segundo a organização, os projetos foram escolhidos a partir de demandas identificadas nas comunidades, como insegurança alimentar, condições precárias de moradia e dificuldade de acesso a serviços básicos.

Together Nordeste terá atividades de formação na Arena de Pernambuco

Além das ações nas comunidades, os participantes terão uma programação de oficinas, exposições e atividades de formação na Arena de Pernambuco, na Região Metropolitana do Recife. A proposta é preparar os jovens para desenvolver projetos sociais também nas cidades onde vivem.

“Queremos deixar resultados que permaneçam depois do evento, como casas reformadas, escolas recuperadas e instituições com melhores condições de atendimento.

Nossa expectativa também é que esses jovens voltem para suas cidades dispostos a continuar esse trabalho”, afirma Charlys Siqueira, secretário-executivo do escritório da Igreja Adventista do Sétimo Dia para a Região Nordeste do Brasil.

Together Run encerra programação no dia 22 de novembro

Criado em Brasília, em 2019, o Together chega ao Nordeste com uma programação que combina atividades de formação e atendimento à população. A organização também pretende estabelecer parcerias com instituições locais para dar continuidade às ações realizadas durante o evento.

O encerramento será no dia 22 de novembro, com a Together Run, corrida solidária realizada em diferentes cidades nordestinas. Além de incentivar a prática esportiva, a iniciativa vai arrecadar alimentos e outros donativos para instituições beneficentes.

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