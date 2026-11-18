Tradição de fim de ano, os caminhões iluminados e a presença do Papai Noel e da Mamãe Noel chegam ao estado em novembro e dezembro.

A tradicional Caravana de Natal iniciou sua rota por diferentes regiões do país com desfiles de caminhões iluminados e a presença do Papai Noel e da Mamãe Noel. Em Pernambuco, o projeto itinerante passará por cinco municípios entre os meses de novembro e dezembro, contemplando Caruaru, Garanhuns, Olinda, Cabo de Santo Agostinho e Recife.

Com o tema "Vamos curtir o Natal juntos!", a iniciativa integra a programação festiva de fim de ano e busca promover encontros e momentos de convivência entre famílias e comunidades em praças, ruas e pontos comerciais das cidades selecionadas.

Tradição e impacto nas ruas



Nesta edição, a frota conta com quatro caminhões iluminados que percorrem rotas estratégicas em estados das regiões Norte, Nordeste e parte do Centro-Oeste. A estimativa é de que os veículos percorram mais de 17 mil quilômetros ao longo de dois meses de percurso, passando por mais de 60 municípios.

“É isso que torna a Caravana de Natal tão especial: ela é um momento de magia e encantamento para o público e também para nós, que trabalhamos durante meses na preparação. Quando chegamos às cidades e vemos o brilho nos olhos das pessoas, os sorrisos e a emoção de famílias intestas, percebemos que todo o trabalho vale a pena. A Caravana tem essa capacidade de reunir diferentes gerações em torno de uma tradição que desperta lembranças, resgata a magia e cria novas memórias afetivas. É isso que nos motiva a fazer tudo acontecer ano após ano”, afirma Natasha Castro, gerente de conexão e experiências da Solar Coca-Cola.

Rotas e programação em Pernambuco



As apresentações começam pelo agreste pernambucano e seguem para a Região Metropolitana ao longo das próximas semanas. Os desfiles têm saída prevista sempre a partir das 18h, com trajetos que passam por pontos de referência locais. Confira a programação detalhada:

Caruaru : 27 de novembro. Saída na Estação Ferroviária, com passagens pelo Shopping Difusora, Via Parque, Feira da COHAB e encerramento no ponto inicial.

: 27 de novembro. Saída na Estação Ferroviária, com passagens pelo Shopping Difusora, Via Parque, Feira da COHAB e encerramento no ponto inicial. Garanhuns: 15 de dezembro. Saída no Relógio das Flores, passando pela Praça das Fontes, mercados locais, praças da cidade e retornando ao Relógio das Flores.

15 de dezembro. Saída no Relógio das Flores, passando pela Praça das Fontes, mercados locais, praças da cidade e retornando ao Relógio das Flores. Olinda: 18 de dezembro. Saída no Mix Mateus Casa Caiada, com trajeto que inclui o Shopping Patteo Olinda e áreas tradicionais do município.

18 de dezembro. Saída no Mix Mateus Casa Caiada, com trajeto que inclui o Shopping Patteo Olinda e áreas tradicionais do município. Cabo de Santo Agostinho: 19 de dezembro. Saída no Parque do Paiva, passando por pontos comerciais e vias de grande circulação da região.

19 de dezembro. Saída no Parque do Paiva, passando por pontos comerciais e vias de grande circulação da região. Recife: 20 de dezembro. Encerramento da rota pernambucana com saída no Marco Zero, passando pelo Palácio das Princesas e finalizando o percurso na região dos Guararapes.

Os horários de saída servem como referência, e o tempo de percurso até cada ponto pode variar conforme o fluxo do trajeto. As rotas completas e atualizações podem ser consultadas nas redes sociais oficiais da marca realizadora.