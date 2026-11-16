Grupo pernambucano adapta clássico alemão para discutir juventude e conservadorismo

Espetáculo "O despertar da primavera: uma tragédia infantil" ocupa o Centro Cultural Mercado Eufrásio Barbosa em dezembro.

por Bianca Tavares
Grupo pernambucano adapta clássico alemão para discutir juventude e conservadorismo
"O despertar da primavera: uma tragédia infantil", espetáculo do grupo pernambucano Catalumari e os Giguiotes - Divulgação

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O que acontece quando crianças e adolescentes precisam descobrir o próprio corpo, os desejos e os sentimentos em um mundo que se recusa a conversar sobre essas experiências? Essa é uma das questões centrais de "O despertar da primavera: uma tragédia infantil", espetáculo do grupo pernambucano Catalumari e os Giguiotes. A montagem será apresentada no Centro Cultural Mercado Eufrásio Barbosa, localizado no Varadouro, em Olinda, nos dias 4, 5 e 6 de dezembro, sempre às 19h, no Espaço Janete Costa.

Sob a direção de Guilherme Mergulhão, a peça parte do texto do dramaturgo alemão Frank Wedekind, escrito em 1891, para colocar em evidência discussões urgentes na sociedade contemporânea. A narrativa acompanha jovens diante de conflitos de amadurecimento atravessados pelo silêncio, pela repressão, pela violência e pelo conservadorismo institucional.

Repertório adulto e atualidade temática

A escolha da obra reflete o desejo da companhia de ampliar sua pesquisa artística. Depois de estrear com uma montagem voltada para as infâncias, o grupo decidiu investir em um espetáculo de temática adulta e maior complexidade cênica.

"A gente quer ter um repertório vasto. Começamos o grupo com um espetáculo infantojuvenil, Tatu-do-bem, mas estávamos querendo fazer uma coisa completamente diferente, então fomos para um espetáculo adulto", explica o diretor Guilherme Mergulhão.

Para o diretor, a atualidade dos temas foi determinante para a escolha do texto. A obra aborda as consequências da repressão sobre os corpos adolescentes e questiona o papel dos adultos na formação das novas gerações. "O conservadorismo gera essa tragédia sobre esses corpos adolescentes. E o conservadorismo está sempre voltando à tona, não só no mundo, mas no Brasil, em Pernambuco e no Recife", afirma.

Concepção cênica e adaptação

A adaptação preserva cerca de 80% da dramaturgia original, mas amplia o desenvolvimento de personagens femininas por meio da criação de uma cena autoral dedicada às meninas. O objetivo é aprofundar as diferentes formas de violência e silenciamento vividas por elas, mantendo a ambientação histórica alemã.

Em cena, a encenação aposta em uma linguagem contemporânea e simbólica, utilizando imagens, objetos e ações corporais para tratar de temas sensíveis sem recorrer a representações realistas de violência. A proximidade entre elenco e plateia também integra a proposta estética do espetáculo.

Com duração de 140 minutos e classificação indicativa de 18 anos, os ingressos para a temporada estão disponíveis na plataforma Sympla.

Serviço

  • O quê: Espetáculo "O despertar da primavera: uma tragédia infantil"
  • Quando: 4, 5 e 6 de dezembro de 2026, às 19h
  • Onde: Centro Cultural Mercado Eufrásio Barbosa (Espaço Janete Costa) – Largo do Varadouro, S/N, Varadouro, Olinda (PE)
  • Duração: 140 minutos
  • Classificação: 18 anos
  • Ingressos: Disponíveis na plataforma Sympla
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Bianca Tavares

Repórter do Social1 apaixonada pelo mundo da beleza, moda e cultura pop, que fornece dicas sobre as principais tendências e novidades para realçar a confiança de todos.

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