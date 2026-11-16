Nas terças-feiras, mostra que ocupa os Galpões Casario promove um desconto de 30% na entrada inteira, até o fim da edição deste ano

Sob o tema 'Mente e Coração', a CASACOR PE acontece até o dia 13 de dezembro, nos Galpões Casario, no Cais José Estelita. Para esta edição, uma das novidades é a condição de especial de ingressos, sempre às terças-feiras: a inteira ganha 30% de desconto.

O convite ao público é para refletir sobre o espaço como um lugar de reconexão consigo mesmo, apresentando diferentes projetos de arquitetos renomados. Cada um dos 35 ambientes reúne o melhor da arquitetura, arte, decoração, design e gastronomia, assinados por 51 profissioais - desde um apartamento completo a livraria, centro de artesanato, spa e muito mais.

"Nesta edição, além de alguns ambientes diferentes, também trouxemos nomes novos da cena da arquitetura, incluindo nomes do interior e de fora de Pernambuco, que fazem sua estreia na mostra. Por outro lado, seguimos com parcerias antigas com arquitetos que há alguns anos sempre marcam presença", explica Carla Cavalcanti, diretora da CASACOR Pernambuco, salientando a importância dessa diversidade.

Para visitar e apreciar

A CASACOR Pernambuco ocupa o bairro de São José - histórico no Recife - como uma oportunidade para conhecer mais memória local. Afinal, a edificação passou por uma revitalização interna e externa, mas mantendo ainda os trilhos da segunda ferrovia mais antiga do Brasil. "Fizemos questão de manter e agregar ao projeto, numa mistura de novo e antigo, trazendo encantamento e pertencimento aos visitantes”, conta Isabela Coutinho, também diretora da mostra.

Carla Cavalcanti, Isabela Coutinho e Gabriela Coutinho, da CASACOR Pernambuco - Divulgação

Para este ano, o tema busca ir além da apreciação da arquitetura e dialogar ainda mais com bem-estar e qualidade de vida - por isso a pluralidade das propostas dos espaços. Para um momento de pausa e apreciação, também estão disponíveis operações de bar, restaurante, café, lojas e livraria distribuídos no mais de 3 mil m² dos Galpões.

Ingressos com desconto

Os ingressos custam R$110 inteira, R$88 social e R$55 meia e podem ser adquiridos no site oficial da CASACOR Pernambuco 2026. Com a promoção das terças-feiras, o ingresso inteira sai com 30% de desconto.

A CASACOR PE funciona de terça a sábado, das 14h às 22h (com bilheteria até 21h) e domingos e feriados, das 12h às 20h (com bilheteria até 19h). Já as operações de bar e restaurante funcionam de terça a sábado, das 12h às 22h e domingos e feriados, das 12h às 20h.

CASACOR Pernambuco 2026