Nena Queiroga e Romero Ferro comandam prévia carnavalesca em Olinda, em dezembro

Nena Queiroga e Romero Ferro se apresentam no dia 13 de dezembro, no Alma Arte Café, em Olinda, em uma festa dedicada ao frevo e ao Carnaval

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A prévia carnavalesca Eu Quero Frevo! A Festa chega mais cedo e promete uma tarde dedicada à música, à cultura e à alegria pernambucana. O evento será realizado no dia 13 de dezembro (domingo), no Alma Arte Café, em Olinda, das 16h às 21h, com apresentações de Nena Queiroga e Romero Ferro.

A festa propõe um encontro entre diferentes gerações da música pernambucana, unindo a trajetória de Nena Queiroga, uma das grandes vozes do Carnaval de Pernambuco, à energia e à contemporaneidade de Romero Ferro, artista que vem construindo uma identidade musical marcada pela mistura de ritmos e pela valorização da cultura nordestina.

Nena Queiroga e Romero Ferro comandam prévia carnavalesca, Eu Quero Frevo! A festa, em dezembro - Crédito: Fernando Magalhães

Nena Queiroga e Romero Ferro celebram o frevo em Olinda

Com apresentações dos dois artistas e participações de convidados especiais, o Eu Quero Frevo! A Festa promete uma experiência musical com repertórios que celebram o frevo, a diversidade musical e a atmosfera das prévias carnavalescas.

Mais do que uma festa, o projeto nasce com a proposta de celebrar a identidade cultural pernambucana, aproximando diferentes públicos e reafirmando a força do Carnaval como espaço de encontro, expressão e celebração.

Nena Queiroga e Romero Ferro comandam prévia carnavalesca, Eu Quero Frevo! A festa, em dezembro - Crédito: Fernando Magalhães

Serviço: Eu Quero Frevo! A Festa

Data: 13 de dezembro (domingo)

Horário: das 16h às 21h

Local: Alma Arte Café – Ladeira da Misericórdia, 106, Olinda

Ingressos: a partir de R$ 40, à venda pela Sympla. Também haverá venda no local, uma hora antes do início do show.

Classificação: 18 anos. Menores de idade devem estar acompanhados pelo responsável.

Mais informações: (81) 99837-5973