Parque do Mundo Bita em Salvador: conheça atrações e valores dos ingressos

A atração ocupa mais de 1.000 m² no shopping e oferece opções para diferentes idades. Saiba quanto custa a entrada e como aproveitar.

por Myllena Wu
Parque do Mundo Bita em Salvador: conheça atrações e valores dos ingressos
Quintal do Bita será inaugurado no dia 14/11 - Divulgação

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As famílias que procuram opções de lazer para crianças em Salvador terão uma nova alternativa a partir deste sábado, 14 de novembro.

O Salvador Shopping recebe o Quintal do Bita, espaço inspirado no universo do Mundo Bita, com mais de 1.000 m² de atrações voltadas à diversão e à criatividade.

Localizado no Piso L2, próximo à Sephora, o parque reúne atividades para diferentes fases da infância, incluindo bebês, com brincadeiras sensoriais, oficinas artísticas e espaços de movimento. A inauguração está marcada para as 13h.

Salvador é a segunda capital brasileira a receber o projeto, depois do Recife.

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Quais são as atrações do Quintal do Bita?

O espaço reúne ambientes com propostas variadas. Entre eles está o Parque de Areia Laranja, com mais de 150 m², além do Acampamento do Bita, voltado às brincadeiras de faz de conta, e da Sala Neon, que permite criar desenhos e pinturas com tintas que brilham sob iluminação especial.

O Ateliê Florístico oferece atividades como pintura, recorte e colagem. Já o Mini Mundo Cotidiano reproduz ambientes como casinha, minicozinha, lavanderia e oficina mecânica.

Para as crianças que gostam de movimento, há camas elásticas, pula-pulas, minitrampolins e piscina de bolinhas.

O parque também conta com o Quintal dos Sentidos, com materiais de diferentes texturas, e uma área específica para bebês que estão engatinhando ou dando os primeiros passos.

Além das brincadeiras, o local terá espaço para festas de aniversário, lojinha com produtos licenciados do Mundo Bita e o Café do Bita, com assinatura da Ganache.

Quanto custa o ingresso do Quintal do Bita em Salvador?

Divulgação
Quintal do Bita chega ao Salvador Shopping com mais de 1.000 m² de diversão e experiências para crianças - Divulgação

Os valores variam conforme o tempo de permanência:

  • 30 minutos: R$ 55;
  • 1 hora: R$ 75;
  • 2 horas: R$ 115.

Como promoção de inauguração, o parque oferece o Passaporte Brincar Livre por R$ 99, que permite aproveitar as atrações sem limite de tempo durante o funcionamento.

Pessoas com deficiência (PCD) e pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) têm 50% de desconto no ingresso e direito a um acompanhante gratuito. A compra é feita diretamente na bilheteria do espaço.

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Qual é o horário de funcionamento do parque?

O Quintal do Bita fica no Piso L2 do Salvador Shopping, próximo à Sephora. O funcionamento será de segunda a sábado, das 12h às 22h, e aos domingos e feriados, das 12h às 21h.

Serviço

  • Inauguração: 14 de novembro de 2026, às 13h.
  • Local: Salvador Shopping, Piso L2, próximo à Sephora.
  • Ingressos: a partir de R$ 55.
  • Passaporte Brincar Livre: R$ 99, em promoção de inauguração.
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Myllena Wu

Jornalista formada pelo Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU). Com experiência em SEO e produção de conteúdo digital, integro o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021 e atualmente sou repórter do Social1. Escrevo sobre beleza, bem-estar, saúde, astrologia, moda e cultura pop, com foco em entretenimento, filmes, séries, doramas e livros.

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