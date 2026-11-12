Palco Frege estreia no Recife Antigo com shows de Cascabulho, Forró na Caixa e Brizola Neto

Novo projeto musical do restaurante Frege começa no dia 5 de dezembro, com programação mensal dedicada a artistas da cena pernambucana e nacional

por Jefferson Albuquerque
Palco Frege estreia no Recife Antigo com shows de Cascabulho, Forró na Caixa e Brizola Neto
Palco Frege estreia no Recife Antigo com shows de Cascabulho, Forró na Caixa e Brizola Neto - Foto do Forró na Caixa: ANDRÉ SIDARTA

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O Recife Antigo ganha um novo projeto dedicado à música e ao entretenimento. No dia 5 de dezembro, o restaurante Frege realiza a primeira edição do Palco Frege, iniciativa que chega para movimentar a agenda cultural da capital pernambucana com apresentações mensais de artistas locais e nacionais.

Para a estreia do projeto, a casa reúne Brizola Neto, Cascabulho e Forró na Caixa, em uma programação que valoriza a diversidade de ritmos da música brasileira.

A novidade integra o momento de renovação do restaurante, que, desde outubro, está sob a administração dos empresários Dorgival Herminio e Vanessa Araújo. À frente da casa, a dupla aposta na ampliação da programação cultural para fortalecer a conexão entre gastronomia, música e entretenimento.

Com edições mensais, o Palco Frege nasce com a proposta de reunir diferentes estilos e gerações musicais, valorizando artistas pernambucanos e abrindo espaço para nomes de outras regiões do país.

A iniciativa também busca consolidar o restaurante como um ponto de encontro para o público que frequenta o Recife Antigo.

Localizado em uma das regiões de maior efervescência cultural da capital, o Frege aposta na música como parte da experiência oferecida ao público.

A expectativa é que o novo projeto contribua para dinamizar a programação cultural do bairro, ampliando as opções de lazer e entretenimento para recifenses e turistas.

A primeira edição também terá um componente solidário: os alimentos arrecadados com a venda dos ingressos solidários serão destinados ao Lar do Neném.

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Serviço

  • Palco Frege – 1ª edição
  • Data: 5 de dezembro de 2026
  • Atrações: Brizola Neto, Cascabulho e Forró na Caixa (três bandas)
  • Local: Restaurante Frege – Recife Antigo, Recife (PE)
  • Abertura da casa: 19h
  • Ingressos: R$ 90 (inteira), R$ 70 (social) e R$ 45 (meia-entrada)
  • Ação solidária: Alimentos arrecadados serão destinados ao Lar do Neném.
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Jefferson Albuquerque

Formado em Jornalismo pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) desde 2023. Sou repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo sobre atualidades e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em moda, astrologia, TV e celebridades. Possuo experiência em produção de reportagens, entrevistas e social media.

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