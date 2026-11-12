Palco Frege estreia no Recife Antigo com shows de Cascabulho, Forró na Caixa e Brizola Neto

Novo projeto musical do restaurante Frege começa no dia 5 de dezembro, com programação mensal dedicada a artistas da cena pernambucana e nacional

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O Recife Antigo ganha um novo projeto dedicado à música e ao entretenimento. No dia 5 de dezembro, o restaurante Frege realiza a primeira edição do Palco Frege, iniciativa que chega para movimentar a agenda cultural da capital pernambucana com apresentações mensais de artistas locais e nacionais.

Para a estreia do projeto, a casa reúne Brizola Neto, Cascabulho e Forró na Caixa, em uma programação que valoriza a diversidade de ritmos da música brasileira.

A novidade integra o momento de renovação do restaurante, que, desde outubro, está sob a administração dos empresários Dorgival Herminio e Vanessa Araújo. À frente da casa, a dupla aposta na ampliação da programação cultural para fortalecer a conexão entre gastronomia, música e entretenimento.

Com edições mensais, o Palco Frege nasce com a proposta de reunir diferentes estilos e gerações musicais, valorizando artistas pernambucanos e abrindo espaço para nomes de outras regiões do país.

A iniciativa também busca consolidar o restaurante como um ponto de encontro para o público que frequenta o Recife Antigo.

Localizado em uma das regiões de maior efervescência cultural da capital, o Frege aposta na música como parte da experiência oferecida ao público.

A expectativa é que o novo projeto contribua para dinamizar a programação cultural do bairro, ampliando as opções de lazer e entretenimento para recifenses e turistas.

A primeira edição também terá um componente solidário: os alimentos arrecadados com a venda dos ingressos solidários serão destinados ao Lar do Neném.

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