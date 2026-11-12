Agenda cultural no Recife: veja shows e eventos para aproveitar o fim de semana
A programação de 12 a 15 de novembro reúne REC’n’Play, Virgínia Rodrigues, Almério e Renato Braz, Fábio Jr., José Augusto, Céu, teatro e humor
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O fim de semana no Recife e na Região Metropolitana será marcado por uma programação diversificada, com shows de artistas nacionais e pernambucanos, festivais, espetáculos de humor e atrações para as crianças.
Entre os destaques estão o REC’n’Play, que ocupa o Bairro do Recife com atividades gratuitas, e apresentações de nomes como Virgínia Rodrigues, Almério, Renato Braz, Fábio Jr., José Augusto, Céu e Filipe Ret.
As opções começam nesta quinta-feira (12) e seguem até domingo (15), em diferentes espaços da capital pernambucana e de Olinda. Confira as dicas para organizar a programação.
Quinta-feira (12): REC’n’Play e Virgínia Rodrigues
O REC’n’Play movimenta o Bairro do Recife com uma programação gratuita dedicada à inovação, tecnologia, criatividade, cultura e negócios.
Em sua oitava edição, o festival transforma diferentes espaços da região em ambientes de troca de conhecimento, experimentação e conexão. As atividades seguem durante quatro dias, até domingo (15).
Também nesta quinta, a cantora Virgínia Rodrigues apresenta, pela primeira vez no Recife, o espetáculo Virgínia Rodrigues em Concerto. A apresentação começa às 20h, no Cine Teatro do Parque, na Boa Vista.
Em formato intimista, com voz e violão, a artista revisita momentos de sua trajetória e interpreta canções que fazem parte de sua memória afetiva. No palco, ela estará acompanhada pelo violonista Leonardo Mendes.
Os ingressos custam R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia-entrada e social). Na modalidade social, é necessário entregar 1 kg de alimento não perecível na entrada do teatro. A classificação é livre.
Sexta-feira (13): Almério, Renato Braz, Fábio Jr., José Augusto e Céu
Na sexta-feira, o Projeto Seis e Meia recebe Almério e Renato Braz com o show Chuvas de Cajus, no Teatro do Parque. A apresentação está marcada para as 18h30 e terá abertura do cantor Charle Theone.
O espetáculo celebra o encontro dos dois artistas, que passaram pelo mesmo palco em 2023. O repertório tem como referência o álbum Estação da Luz, de Alceu Valença.
No Classic Hall, em Olinda, Fábio Jr. e José Augusto comandam o projeto Paixão em Dose Dupla. A noite terá dois shows completos, com sucessos que marcaram diferentes gerações da música romântica brasileira.
Já Céu celebra os 20 anos de seu álbum de estreia, trabalho que aproximou MPB, trip hop, soul e música urbana contemporânea. A apresentação será na Cachaçaria Carvalheira.
Sábado (14): pagode, brega, rap e música pernambucana
O sábado terá atrações para diferentes públicos. Na sede do Galo da Madrugada, no Recife, Gerlane Lops apresenta Gê Canta Arlindo, em homenagem ao repertório de Arlindo Cruz. O show está marcado para as 18h.
No Parador, o Baú da Taty reúne Taty Girl, Raphaela Santos, Silvânia e Berg e Raphael Alencar.
O pagode também tem espaço com a última edição do ano do Pagode do Recomeço, a partir das 16h, no Mirante do Paço, no Bairro do Recife.
A principal atração é Salgadinho, ex-vocalista do Katinguelê. A programação inclui ainda Ginga e Malícia, Pagunça e Marcelo Bragato, que fará a gravação de um projeto audiovisual.
No Classic Hall, em Olinda, Filipe Ret apresenta sucessos de diferentes fases da carreira. Maru 2D, Caio Lucas e DJ 7K completam a programação. O evento começa às 20h.
Outra opção é o Sambinha Chacon, que recebe Tarcísio do Acordeon pela primeira vez no palco da casa. A festa começa às 17h, na Rua do Chacon, com apresentações de PV Calado, Lulinha e da Banda Sambinha Chacon.
Para quem gosta de brega, a festa Te Esqueci no Brega acontece no Biruta, a partir das 23h, com programação até as 6h da manhã de domingo.
O humor também entra na agenda: Bruna Louise apresenta o espetáculo Uma Deusa, Uma Loba, Uma Feiticeira, no Teatro RioMar Recife. No novo show, a humorista explora situações do cotidiano, relacionamentos e diferentes facetas da mulher contemporânea.
Domingo (15): Carioca e O Mágico de Oz
No domingo, o humorista Carioca, nome artístico de Márvio Lúcio, apresenta o espetáculo Botando Pilha no Teatro RioMar Recife. O show reúne personagens conhecidos do artista, improviso e textos sobre cotidiano, política e entretenimento. A apresentação tem duração de 90 minutos e classificação livre.
Para fechar o fim de semana, o Teatro de Santa Isabel recebe o musical infantil O Mágico de Oz, às 16h30. A montagem acompanha a jornada de Dorothy pela Estrada de Tijolos Amarelos ao lado do Espantalho, do Homem de Lata e do Leão. Com músicas cantadas ao vivo, figurinos e cenários coloridos, o espetáculo aborda temas como amizade, coragem e sonhos.
Programe-se
Quinta-feira (12/11)
- - REC’n’Play — Bairro do Recife; programação gratuita até domingo.
- - Virgínia Rodrigues — 20h, Cine Teatro do Parque; ingressos a partir de R$ 60.
Sexta-feira (13/11)
- - Almério e Renato Braz — 18h30, Teatro do Parque; ingressos a partir de R$ 75.
- - Fábio Jr. e José Augusto — Classic Hall.
- - Céu — Cachaçaria Carvalheira.
Sábado (14/11)
- - Gerlane Lops — 18h, sede do Galo da Madrugada.
- - Baú da Taty — Parador.
- - Pagode do Recomeço — 16h, Mirante do Paço.
- - Filipe Ret — 20h, Classic Hall.
- - Tarcísio do Acordeon — 17h, Sambinha Chacon.
- - Te Esqueci no Brega — 23h, Biruta.
- - Bruna Louise — Teatro RioMar Recife.
Domingo (15/11)
- - Carioca — Teatro RioMar Recife.
- - O Mágico de Oz — 16h30, Teatro de Santa Isabel.
Os horários, valores e a disponibilidade dos ingressos devem ser conferidos nos canais oficiais de cada evento.