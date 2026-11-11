Ruas de Santo Amaro viram palco para espetáculo itinerante neste sábado (14)

As ruas de Santo Amaro serão palco para o espetáculo itinerante Quando um Lugar Teima em Não Desaparecer, do Teatro Miçanga.

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O grupo Teatro Miçanga apresenta, neste sábado (14), o espetáculo itinerante Quando um Lugar Teima em Não Desaparecer.

A partir das 16h30, o público será convidado a percorrer as ruas do bairro ao lado de três personagens chamados arqueonautas, que investigam histórias, transformações e permanências da cidade.

Com elementos de palhaçaria, teatro cartográfico e intervenção urbana, a montagem propõe uma reflexão sobre pertencimento, apagamentos históricos e as memórias que mantêm vivos os territórios.

A apresentação tem saída da Cia Brincantes de Circo, na Rua Radialista Amarílio Nicéas, 76. Os ingressos custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia), à venda pelo Sympla. Moradores de Santo Amaro, pessoas com deficiência e estudantes de Teatro do Sesc PE têm entrada gratuita.

A temporada também terá apresentações nos dias 16 de novembro, na Várzea, e 21 de novembro, em Santo Amaro. Todas as sessões contam com interpretação em Libras.