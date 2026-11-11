Projeto Tem Artista na Boa Vista valoriza ateliês e cria rota cultural no Centro do Recife

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O bairro da Boa Vista ganha uma nova rota turístico-cultural voltada a destacar a produção de ateliês, artistas visuais, designers e produtores gráficos da região central do Recife. O projeto "Tem Artista na Boa Vista" conecta nove espaços criativos do território por meio de sinalização nas fachadas, placas com QR Code para audiodescrição e percursos guiados para o público.

As próximas visitas guiadas gratuitas ocorrem nos dias 14 e 21 de novembro, com saídas a partir das 8h30 na Livraria do Jardim/Celeste Café, situada na Rua Manoel Borba. A programação inclui um lanche com produtos tradicionais da Padaria Santa Cruz e caminhadas a pé até os ateliês participantes, onde o público interage diretamente com os artistas.

Rota criativa e valorização territorial



A iniciativa busca ampliar a circulação de visitantes pelo bairro e dar visibilidade a espaços independentes que dividem o espaço com a tradicional cena boemia e gastronômica do entorno do Mercado da Boa Vista. A curadora do projeto, Renata Gamelo, aponta a importância histórica da região para a cena cultural recifense.

"A escolha do território considera sua importância histórica e simbólica para o Recife. A Boa Vista reúne patrimônios materiais e imateriais e já foi cenário de encontros de artistas, intelectuais e coletivos culturais", destaca Gamelo.

Integram o roteiro o ateliê coletivo ExLibris — que abarca iniciativas de design gráfico, serigrafia e autopublicação —, além de Ploeg, Rinaldo – Barco de Papel, Giu Calife, Ateliê Mont’Elberto, Arte Saraiva, Moita Cultural, Fogo Design e Novo Ateliê Coletivo. A identidade visual e o sistema de sinalização foram desenvolvidos em um processo colaborativo envolvendo estudantes e professores de Design.

Serviço

