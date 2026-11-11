Inovação e sustentabilidade marcam participação de gigante de bebidas no REC'n'Play 2026

De 11 a 14 de novembro, o Bairro do Recife recebe a programação do REC'n'Play 2026, festival que reúne inovação, tecnologia, empreendedorismo e economia criativa. Sob o tema "O Futuro Nasce Aqui", uma das maiores fabricantes do Sistema Coca-Cola no mundo marca presença com uma operação voltada a experiências imersivas, debates sobre inteligência artificial e a ampliação de seu impacto socioambiental na região.

“Para a Solar Coca-cola, estar no Rec'n Play é estar próximo das transformações que estão moldando o comportamento dos consumidores e o futuro dos negócios, é uma oportunidade de aprender, trocar experiências e entender como tecnologia, inovação e novas formas de conexão podem nos ajudar a criar produtos, serviços e experiências que gerem cada vez mais valor para as pessoas e para as comunidades onde atuamos”, compartilhou Hallyson Bezerra, Gerente de Inovação e Projetos Digitais da Solar Coca-Cola.

Sustentabilidade e ações interativas no festival



A sustentabilidade figura como um dos principais pilares da programação da companhia, que amplia a estrutura da Central Sustentável para o gerenciamento de resíduos. O espaço atuará no recebimento, triagem e destinação correta de materiais recicláveis gerados durante o evento, superando a marca da edição anterior, que recolheu mais de 1,2 tonelada de recicláveis e gerou renda direta para catadores. Como novidade para 2026, a operação contará com um espaço de descanso dedicado aos profissionais da reciclagem.

“Pernambuco é um território estratégico para a Solar e um dos primeiros estados em que atingimos a marca de coletar o equivalente a 100% do volume de PET colocado no mercado. Fortalecer a Central Sustentável no REC'n'Play, da mesma forma que fazemos em grandes marcos como o Carnaval e o São João de Caruaru por meio do Recicla Solar, reafirma que a sustentabilidade orienta a nossa operação do início ao fim. Estar no festival significa aliar inovação à prática, gerando renda direta para catadores e cooperativas e deixando um legado ambiental concreto para o estado”, destacou Alana Barros, coordenadora de sustentabilidade da Solar Coca-Cola.

No campo das experiências para o público, a Fanta Zero protagoniza uma arena temática com desafios digitais, totem fotográfico, lounge de recarga e distribuição de brindes. A Monster Energy também integra as iniciativas com ações voltadas ao público gamer, enquanto pequenos comerciantes locais recebem suporte estrutural para a comercialização de alimentos e bebidas.

Programação de conteúdo e debates sobre o futuro dos negócios



Executivos e especialistas da companhia participam de diferentes painéis ao longo da semana para discutir inteligência artificial, transformação digital e modelos de mercado: