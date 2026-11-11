Inovação e sustentabilidade marcam participação de gigante de bebidas no REC'n'Play 2026
Fabricante amplia a Central Sustentável, aposta em ativações interativas com Fanta Zero e traz executivos para debater tecnologia e varejo no Recife
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
De 11 a 14 de novembro, o Bairro do Recife recebe a programação do REC'n'Play 2026, festival que reúne inovação, tecnologia, empreendedorismo e economia criativa. Sob o tema "O Futuro Nasce Aqui", uma das maiores fabricantes do Sistema Coca-Cola no mundo marca presença com uma operação voltada a experiências imersivas, debates sobre inteligência artificial e a ampliação de seu impacto socioambiental na região.
“Para a Solar Coca-cola, estar no Rec'n Play é estar próximo das transformações que estão moldando o comportamento dos consumidores e o futuro dos negócios, é uma oportunidade de aprender, trocar experiências e entender como tecnologia, inovação e novas formas de conexão podem nos ajudar a criar produtos, serviços e experiências que gerem cada vez mais valor para as pessoas e para as comunidades onde atuamos”, compartilhou Hallyson Bezerra, Gerente de Inovação e Projetos Digitais da Solar Coca-Cola.
- Projeto Tem Artista na Boa Vista valoriza ateliês e cria rota cultural no Centro do Recife
- Festival Rimando contra a Maré chega à 16ª edição com oficinas de hip hop e shows gratuitos em Paulista
- 2ª Mostra Cabense de Cinema Ambiental leva cinema gratuito, cultura e ações de sustentabilidade à Praia de Suape, em Pernambuco
Sustentabilidade e ações interativas no festival
A sustentabilidade figura como um dos principais pilares da programação da companhia, que amplia a estrutura da Central Sustentável para o gerenciamento de resíduos. O espaço atuará no recebimento, triagem e destinação correta de materiais recicláveis gerados durante o evento, superando a marca da edição anterior, que recolheu mais de 1,2 tonelada de recicláveis e gerou renda direta para catadores. Como novidade para 2026, a operação contará com um espaço de descanso dedicado aos profissionais da reciclagem.
“Pernambuco é um território estratégico para a Solar e um dos primeiros estados em que atingimos a marca de coletar o equivalente a 100% do volume de PET colocado no mercado. Fortalecer a Central Sustentável no REC'n'Play, da mesma forma que fazemos em grandes marcos como o Carnaval e o São João de Caruaru por meio do Recicla Solar, reafirma que a sustentabilidade orienta a nossa operação do início ao fim. Estar no festival significa aliar inovação à prática, gerando renda direta para catadores e cooperativas e deixando um legado ambiental concreto para o estado”, destacou Alana Barros, coordenadora de sustentabilidade da Solar Coca-Cola.
No campo das experiências para o público, a Fanta Zero protagoniza uma arena temática com desafios digitais, totem fotográfico, lounge de recarga e distribuição de brindes. A Monster Energy também integra as iniciativas com ações voltadas ao público gamer, enquanto pequenos comerciantes locais recebem suporte estrutural para a comercialização de alimentos e bebidas.
Programação de conteúdo e debates sobre o futuro dos negócios
Executivos e especialistas da companhia participam de diferentes painéis ao longo da semana para discutir inteligência artificial, transformação digital e modelos de mercado:
- 11/11, às 10h: Iago Lucena participa do painel "Como transformar IA em Diferencial Estratégico" (NERD | 2º andar - Palco Asa Branca).
- 11/11, às 10h40: Hallyson Bezerra integra a discussão "Do Cargo às Competências: Como a IA Está Redesenhando Carreiras e a Atuação da Liderança" (Cesar School - Bloco C - Sala 111).
- 12/11, às 11h20: André Salles debate o tema "Como levar um produto ao mercado hoje: lições sobre go-to-market de produtos físicos e digitais" (Arena PE de Negócios - Palco Carcará).
- 12/11, às 15h20: Iago Lucena apresenta um case de inteligência artificial aplicada a vendas na Sessão de Pitches da Indústria (Arena PE de Negócios - Palco Carcará).
- 12/11, às 16h40: Leonardo Gusmão discute como corporações criam novos negócios no painel "Startup dentro de casa" (Arena PE de Negócios - Palco Carcará).
- 13/11, às 16h40: Malu Ferro debate a integração entre o digital e o atendimento presencial (Lounge Moinho).