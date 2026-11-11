Inovação e sustentabilidade marcam participação de gigante de bebidas no REC'n'Play 2026

Fabricante amplia a Central Sustentável, aposta em ativações interativas com Fanta Zero e traz executivos para debater tecnologia e varejo no Recife

por Jefferson Albuquerque
Inovação e sustentabilidade marcam participação de gigante de bebidas no REC'n'Play 2026
Sob o tema "O Futuro Nasce Aqui", a Solar Coca-Cola anuncia sua participação no REC'n'Play 2026, um dos maiores festivais de inovação, tecnologia, empreendedorismo e economia criativa do Brasil. - Divulgação

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De 11 a 14 de novembro, o Bairro do Recife recebe a programação do REC'n'Play 2026, festival que reúne inovação, tecnologia, empreendedorismo e economia criativa. Sob o tema "O Futuro Nasce Aqui", uma das maiores fabricantes do Sistema Coca-Cola no mundo marca presença com uma operação voltada a experiências imersivas, debates sobre inteligência artificial e a ampliação de seu impacto socioambiental na região.

“Para a Solar Coca-cola, estar no Rec'n Play é estar próximo das transformações que estão moldando o comportamento dos consumidores e o futuro dos negócios, é uma oportunidade de aprender, trocar experiências e entender como tecnologia, inovação e novas formas de conexão podem nos ajudar a criar produtos, serviços e experiências que gerem cada vez mais valor para as pessoas e para as comunidades onde atuamos”, compartilhou Hallyson Bezerra, Gerente de Inovação e Projetos Digitais da Solar Coca-Cola.

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Sustentabilidade e ações interativas no festival

A sustentabilidade figura como um dos principais pilares da programação da companhia, que amplia a estrutura da Central Sustentável para o gerenciamento de resíduos. O espaço atuará no recebimento, triagem e destinação correta de materiais recicláveis gerados durante o evento, superando a marca da edição anterior, que recolheu mais de 1,2 tonelada de recicláveis e gerou renda direta para catadores. Como novidade para 2026, a operação contará com um espaço de descanso dedicado aos profissionais da reciclagem.

“Pernambuco é um território estratégico para a Solar e um dos primeiros estados em que atingimos a marca de coletar o equivalente a 100% do volume de PET colocado no mercado. Fortalecer a Central Sustentável no REC'n'Play, da mesma forma que fazemos em grandes marcos como o Carnaval e o São João de Caruaru por meio do Recicla Solar, reafirma que a sustentabilidade orienta a nossa operação do início ao fim. Estar no festival significa aliar inovação à prática, gerando renda direta para catadores e cooperativas e deixando um legado ambiental concreto para o estado”, destacou Alana Barros, coordenadora de sustentabilidade da Solar Coca-Cola.

No campo das experiências para o público, a Fanta Zero protagoniza uma arena temática com desafios digitais, totem fotográfico, lounge de recarga e distribuição de brindes. A Monster Energy também integra as iniciativas com ações voltadas ao público gamer, enquanto pequenos comerciantes locais recebem suporte estrutural para a comercialização de alimentos e bebidas.

Programação de conteúdo e debates sobre o futuro dos negócios

Executivos e especialistas da companhia participam de diferentes painéis ao longo da semana para discutir inteligência artificial, transformação digital e modelos de mercado:

  • 11/11, às 10h: Iago Lucena participa do painel "Como transformar IA em Diferencial Estratégico" (NERD | 2º andar - Palco Asa Branca).
  • 11/11, às 10h40: Hallyson Bezerra integra a discussão "Do Cargo às Competências: Como a IA Está Redesenhando Carreiras e a Atuação da Liderança" (Cesar School - Bloco C - Sala 111).
  • 12/11, às 11h20: André Salles debate o tema "Como levar um produto ao mercado hoje: lições sobre go-to-market de produtos físicos e digitais" (Arena PE de Negócios - Palco Carcará).
  • 12/11, às 15h20: Iago Lucena apresenta um case de inteligência artificial aplicada a vendas na Sessão de Pitches da Indústria (Arena PE de Negócios - Palco Carcará).
  • 12/11, às 16h40: Leonardo Gusmão discute como corporações criam novos negócios no painel "Startup dentro de casa" (Arena PE de Negócios - Palco Carcará).
  • 13/11, às 16h40: Malu Ferro debate a integração entre o digital e o atendimento presencial (Lounge Moinho).
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Imagem de Jefferson Albuquerque

Jefferson Albuquerque

Formado em Jornalismo pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) desde 2023. Sou repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo sobre atualidades e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em moda, astrologia, TV e celebridades. Possuo experiência em produção de reportagens, entrevistas e social media.

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