Gravação do primeiro álbum coletivo de Nações de Maracatu movimenta Olinda

Iniciativa promovida pela Associação dos Maracatus de Olinda no dia 29 de novembro celebra a ancestralidade e reforça a preservação da cultura negra

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Olinda se prepara para receber uma celebração da cultura afro-brasileira no dia 29 de novembro. A Associação dos Maracatus de Olinda (AMO) promove a gravação do primeiro álbum coletivo de Nações de Maracatu, intitulado “Cantos de Nação”. O projeto reúne nove grupos em uma programação que inclui cortejo, apresentações musicais, feira de empreendedorismo e desfile de moda.

A concentração do evento está marcada para as 17h, com saída do cortejo na Ladeira da Misericórdia. O percurso segue em direção à Praça Laura Nigro, local que abrigará as apresentações das nove nações participantes. Além da música, o público poderá conferir a Feira das Pretas e um desfile de moda africana promovido pela Lassana Moda Africana.

Preservação da memória e da sonoridade tradicional



Mais do que uma produção fonográfica, a iniciativa tem como objetivo registrar e preservar a sonoridade das Nações de Maracatu, reforçando o reconhecimento dessa manifestação como patrimônio cultural imaterial. O projeto concentra esforços em dois pilares fundamentais da expressão: a percussão e a voz, elementos responsáveis por perpetuar a identidade e os saberes ancestrais transmitidos entre gerações.

A proposta busca dar visibilidade aos mestres e batuqueiros que mantêm viva a tradição dos maracatus olindenses, construindo um acervo sonoro voltado para a difusão e o acesso futuro a essa riqueza cultural.

Serviço

