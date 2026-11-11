Gravação do primeiro álbum coletivo de Nações de Maracatu movimenta Olinda

Iniciativa promovida pela Associação dos Maracatus de Olinda no dia 29 de novembro celebra a ancestralidade e reforça a preservação da cultura negra

por Bianca Tavares
Gravação do primeiro álbum coletivo de Nações de Maracatu movimenta Olinda
Projeto reúne nove nações em Olinda para gravação de álbum inédito - Divulgação

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Olinda se prepara para receber uma celebração da cultura afro-brasileira no dia 29 de novembro. A Associação dos Maracatus de Olinda (AMO) promove a gravação do primeiro álbum coletivo de Nações de Maracatu, intitulado “Cantos de Nação”. O projeto reúne nove grupos em uma programação que inclui cortejo, apresentações musicais, feira de empreendedorismo e desfile de moda.

A concentração do evento está marcada para as 17h, com saída do cortejo na Ladeira da Misericórdia. O percurso segue em direção à Praça Laura Nigro, local que abrigará as apresentações das nove nações participantes. Além da música, o público poderá conferir a Feira das Pretas e um desfile de moda africana promovido pela Lassana Moda Africana.

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Preservação da memória e da sonoridade tradicional

Mais do que uma produção fonográfica, a iniciativa tem como objetivo registrar e preservar a sonoridade das Nações de Maracatu, reforçando o reconhecimento dessa manifestação como patrimônio cultural imaterial. O projeto concentra esforços em dois pilares fundamentais da expressão: a percussão e a voz, elementos responsáveis por perpetuar a identidade e os saberes ancestrais transmitidos entre gerações.

A proposta busca dar visibilidade aos mestres e batuqueiros que mantêm viva a tradição dos maracatus olindenses, construindo um acervo sonoro voltado para a difusão e o acesso futuro a essa riqueza cultural.

Serviço

  • Cantos de Nação – Gravação e lançamento do primeiro álbum coletivo de Nações de Maracatu
  • Data: 29 de novembro
  • Horário: A partir das 17h
  • Concentração e saída: Ladeira da Misericórdia, Olinda
  • Destino: Mercado da Ribeira, Olinda
  • Atrações: Cortejo e apresentações de nove Nações de Maracatu, Feira das Pretas e desfile de moda africana da Lassana Moda Africana
  • Realização: Associação dos Maracatus de Olinda (AMO)
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Bianca Tavares

Repórter do Social1 apaixonada pelo mundo da beleza, moda e cultura pop, que fornece dicas sobre as principais tendências e novidades para realçar a confiança de todos.

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