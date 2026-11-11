Festival Rimando contra a Maré chega à 16ª edição com oficinas de hip hop e shows gratuitos em Paulista
Com oficinas de grafite e slam para estudantes, feira afro-indígena e shows gratuitos, evento gratuito celebra sua 16ª edição na Região Metropolitana
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O Festival Rimando contra a Maré chega à sua 16ª edição em Paulista, na Região Metropolitana do Recife, consolidando sua trajetória de valorização da cultura periférica e da arte independente.
O evento ocorre nos dias 13 e 14 de novembro, combinando atividades formativas em escolas municipais com uma programação aberta ao público que reúne feira de economia criativa e apresentações musicais.
Desde 2010, o projeto busca fortalecer a identidade da juventude e dos artistas das periferias.
A partir de 2023, o coletivo responsável ampliou a atuação para dentro da rede de ensino de Paulista, aproximando elementos do hip-hop do cotidiano escolar por meio de oficinas pedagógicas que dialogam com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC).
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“Acredito que a escola precisa reconhecer os saberes, as histórias e as expressões culturais que fazem parte da vida dos estudantes. O Hip Hop, que nasce nas ruas, também ensina muita coisa: a rima ajuda na leitura e na sonoridade das palavras, o grafite aproxima os alunos das artes visuais e o breaking trabalha o corpo e o movimento. É uma manifestação cultural e política, construída pela juventude negra e periférica como instrumento de afirmação de identidades e resistência às desigualdades”, afirma Elaine Santana, integrante do Coletivo Rimando contra a Maré.
Oficinas nas escolas e programação musical
A programação começa na sexta-feira (13), na Escola Municipal Maria das Neves, em Jardim Paulista Baixo. A partir das 14h, os estudantes do ensino fundamental participam de uma oficina de grafite com a artista Lalesca Alves (Verti) e de uma atividade de poesia falada com a slammer Cris Andrade.
No sábado (14), a partir das 20h30, o evento ocupa a área em frente ao Rock Bar Alternativo com a feira do Coletivo Egbé Ayê e shows de diferentes vertentes da cena pernambucana.
O público poderá conferir as apresentações do Caboc'urbano, do grupo Coco de Água Doce, do Maracatu Plugado e da Preto Reggae Band, além da discotecagem da DJ Bruxa Noise.
Serviço
- 16º Festival Rimando contra a Maré
- Sexta-feira (13/11): Oficinas de grafite e slam, às 14h, na Escola Municipal Maria das Neves (Jardim Paulista Baixo, Paulista). Atividade para estudantes.
- Sábado (14/11): Feira afro-indígena e shows com DJ Bruxa Noise, Caboc'urbano, Coco de Água Doce, Maracatu Plugado e Preto Reggae Band, a partir das 20h30.
- Local do sábado: Em frente ao Rock Bar Alternativo (Av. Min. Marcos de Barros Freire, 04, Jardim Paulista, Paulista).
- Entrada: Gratuita.