Festival Rimando contra a Maré chega à 16ª edição com oficinas de hip hop e shows gratuitos em Paulista

Com oficinas de grafite e slam para estudantes, feira afro-indígena e shows gratuitos, evento gratuito celebra sua 16ª edição na Região Metropolitana

Siga o JC no Google e acompanhe tudo o que você precisa

O Festival Rimando contra a Maré chega à sua 16ª edição em Paulista, na Região Metropolitana do Recife, consolidando sua trajetória de valorização da cultura periférica e da arte independente.

O evento ocorre nos dias 13 e 14 de novembro, combinando atividades formativas em escolas municipais com uma programação aberta ao público que reúne feira de economia criativa e apresentações musicais.

A aproximação entre Hip Hop e educação é uma das frentes de atuação do coletivo. - Divulgação

Desde 2010, o projeto busca fortalecer a identidade da juventude e dos artistas das periferias.

A partir de 2023, o coletivo responsável ampliou a atuação para dentro da rede de ensino de Paulista, aproximando elementos do hip-hop do cotidiano escolar por meio de oficinas pedagógicas que dialogam com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

“Acredito que a escola precisa reconhecer os saberes, as histórias e as expressões culturais que fazem parte da vida dos estudantes. O Hip Hop, que nasce nas ruas, também ensina muita coisa: a rima ajuda na leitura e na sonoridade das palavras, o grafite aproxima os alunos das artes visuais e o breaking trabalha o corpo e o movimento. É uma manifestação cultural e política, construída pela juventude negra e periférica como instrumento de afirmação de identidades e resistência às desigualdades”, afirma Elaine Santana, integrante do Coletivo Rimando contra a Maré.

O festival promove oficinas de grafite e slam, assim como shows - Divulgação

Oficinas nas escolas e programação musical



A programação começa na sexta-feira (13), na Escola Municipal Maria das Neves, em Jardim Paulista Baixo. A partir das 14h, os estudantes do ensino fundamental participam de uma oficina de grafite com a artista Lalesca Alves (Verti) e de uma atividade de poesia falada com a slammer Cris Andrade.

Há 16 anos, o Festival Rimando contra a Maré movimenta a cena cultural de Paulista - Divulgação

No sábado (14), a partir das 20h30, o evento ocupa a área em frente ao Rock Bar Alternativo com a feira do Coletivo Egbé Ayê e shows de diferentes vertentes da cena pernambucana.

O público poderá conferir as apresentações do Caboc'urbano, do grupo Coco de Água Doce, do Maracatu Plugado e da Preto Reggae Band, além da discotecagem da DJ Bruxa Noise.

Festival Rimando contra a Maré valoriza artistas independentes, manifestações populares e a produção cultural das periferias - Divulgação

Serviço

