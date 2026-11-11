Almério e Renato Braz sobem ao palco do Projeto Seis e Meia em novembro
O Teatro do Parque recebe encontro inédito entre Almério e Renato Braz em novembro, com abertura de Charles Theone pelo Projeto Seis e Meia.
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O Projeto Seis e Meia promove um encontro inédito entre dois grandes nomes da MPB contemporânea no dia 13 de novembro. O palco do Teatro do Parque, localizado no bairro da Boa Vista, reúne o cantor e compositor pernambucano Almério e o intérprete paulistano Renato Braz. A noite conta ainda com a apresentação de abertura do artista Charles Theone, com trajeto consolidado na música de raiz e circulação internacional.
Almério traz para a capital pernambucana sua interpretação marcante e o repertório que transita entre a tradição nordestina e elementos pop, incluindo faixas de seu disco mais recente e sucessos como o single gravado em parceria com Maria Bethânia. Por sua vez, Renato Braz apresenta um panorama de sua trajetória fonográfica voltada à valorização da poesia e da canção popular brasileira, acumulando prêmios e passagens por palcos internacionais ao longo de mais de 16 álbuns gravados.
Serviço
- Almério e Renato Braz no Projeto Seis e Meia
- Atração de abertura: Charles Theone
- Data: 13 de novembro de 2026
- Horário: 18h30
- Local: Teatro do Parque – Rua do Hospício, 81, Boa Vista, Recife – PE
- Ingressos: R$ 75,00 (meia-entrada); R$ 110,00 + 1 kg de alimento não perecível (ingresso social); R$ 150,00 (inteira)
- Lugares: Não marcados, ocupados por ordem de chegada
- Vendas: Online via Sympla e presencial na Loja Vagamundo (Shopping Boa Vista) ou na bilheteria do teatro no dia do evento, a partir das 16h