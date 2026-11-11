2ª Mostra Cabense de Cinema Ambiental leva cinema gratuito, cultura e ações de sustentabilidade à Praia de Suape, em Pernambuco

De 18 a 20 de dezembro, a MOCCA reúne exibições de filmes, feira de economia criativa, atividades culturais e mobilização ambiental no Cabo

por Jefferson Albuquerque
2ª Mostra Cabense de Cinema Ambiental leva cinema gratuito, cultura e ações de sustentabilidade à Praia de Suape, em Pernambuco
2ª Mostra Cabense de Cinema Ambiental leva cinema gratuito, cultura e ações de sustentabilidade à Praia de Suape, em Pernambuco - Gleibson Silva

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A Praia de Suape, no Cabo de Santo Agostinho, Litoral Sul de Pernambuco, será palco da 2ª edição da MOCCA – Mostra Cabense de Cinema Ambiental, que será realizada entre de 18 e 20 de dezembro.

Com acesso gratuito, o evento reúne cinema ao ar livre, atividades formativas, apresentações culturais, feira de economia criativa e ações de conscientização ambiental.

A iniciativa busca aproximar o público de produções audiovisuais que abordam as relações entre meio ambiente, identidade, pertencimento e os desafios enfrentados pelas comunidades em seus territórios.

Após estrear na Vila de Nazaré, em 2025, a MOCCA chega à Praia de Suape ampliando sua atuação e fortalecendo o diálogo entre cinema, educação ambiental e participação comunitária.

A programação cinematográfica contará com produções pernambucanas e de outras regiões do Brasil, incluindo sessões voltadas ao público infantil e rodas de conversa que estimulam reflexões sobre questões socioambientais e a preservação dos territórios.

A programação começa antes mesmo da abertura oficial. Entre os dias 05 e 16 de dezembro, a Mostra Paralela promoverá sessões itinerantes em escolas públicas, pontos de cultura, associações comunitárias e praças dos municípios do Cabo de Santo Agostinho, Maraial e Jaqueira, estes dois últimos localizados na Mata Sul pernambucana.

A proposta é descentralizar o acesso ao audiovisual, levando o cinema a diferentes espaços de convivência e aproximando as produções das comunidades.

Entre 30 de novembro e 05 de dezembro, a agenda também contempla oficinas voltadas à formação audiovisual, com atividades que incentivam a experimentação, a criatividade e a troca de conhecimentos.

A iniciativa reforça o compromisso da Mostra com a democratização do acesso à cultura e com o estímulo à produção de novas narrativas.

Durante os três dias da Mostra Oficial, a Praça da Praia de Suape também receberá a Feira MOCCA, espaço dedicado à valorização do artesanato regional, de produtos sustentáveis e da gastronomia local.

A atividade contará com a participação de empreendedores da região, contribuindo para dar visibilidade à produção local e estimular a economia criativa.

Além das sessões cinematográficas, o público poderá participar de palestras, atividades formativas e apresentações culturais.

A programação inclui ainda uma ação ambiental de coleta seletiva no Parque Metropolitano Armando de Holanda Cavalcanti, com a participação de escolas públicas, IFPE-Campus Cabo, Instituto Ambiental Caetés e Ong Onda Limpa.

A mobilização reforça um dos principais propósitos da MOCCA: fazer da experiência cinematográfica um ponto de partida para reflexões e práticas relacionadas à sustentabilidade, à preservação ambiental e ao cuidado com os espaços coletivos.

Mais do que uma mostra de filmes, a MOCCA se propõe a ser um espaço de encontro, escuta e valorização das histórias de quem vive e transforma o território.

Ao reunir diferentes linguagens artísticas e iniciativas de educação ambiental, o evento coloca em evidência as memórias, os saberes e os modos de vida das comunidades, especialmente diante das transformações socioambientais.

Idealizada e produzida pela Plantemídia Produções Criativas, com coprodução da Las Produções, Film in Brasil, Ponto de Cultura Farol de Ideias e Instituto Materialize Ideias, a Mostra chega à 2ª edição reafirmando o cinema como ferramenta de expressão cultural, sensibilização e mobilização social.

O Projeto contemplado pela PNAB Estadual (Secretaria de Cultura e Governo do Estado) e Ministério da Cultura (Governo Federal). Toda a programação é gratuita e aberta ao público.

Serviço

2ª MOCCA – Mostra Cabense de Cinema Ambiental

  • Mostra Paralela: 05 a 16 de dezembro de 2026
  • Locais: Cabo de Santo Agostinho, Maraial e Jaqueira (PE)
    Oficinas: 30/11 a 04 de dezembro de 2026
  • Mostra Oficial e Feira MOCCA: 18 a 20 de dezembro de 2026
    Local: Praça da Praia de Suape, Cabo de Santo Agostinho (PE)
  • Acesso: gratuito

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Jefferson Albuquerque

Formado em Jornalismo pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) desde 2023. Sou repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo sobre atualidades e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em moda, astrologia, TV e celebridades. Possuo experiência em produção de reportagens, entrevistas e social media.

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