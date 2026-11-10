Restaurante Arvo celebra 7 anos com encontro de 14 chefs em grande festa gastronômica no Recife

O arvo restaurante comemora sete anos de trajetória reunindo 14 chefs de Pernambuco, Alagoas e São Paulo em uma grande festa nos jardins da casa

O ARVO Restaurante celebra seus sete anos de história no próximo dia 21 de novembro com uma grande festa gastronômica que vai ocupar os jardins da casa, no bairro do Torreão, no Recife. A partir das 16h30, os sócios Pedro Godoy e Eduardo Freyre recebem 13 chefs convidados de Pernambuco, Maceió, do Sertão de Alagoas e de São Paulo para um dia dedicado à culinária ao vivo, música e coquetelaria.

A programação aposta em um formato descontraído, com estações de preparos ao vivo, grelhados e tapas criadas especialmente para a ocasião. Entre os convidados confirmados estão Maurício Santi, do restaurante Ping Yang (SP), Rapha Vasconcellos (Moendo na Laje), Thiago das Chagas (Reteteu e São Pedro), David Fonseca (Miss Kôh), Yuri Machado, Antonio Mendes Jr. (Nalva), Rafael Benamor (Mahr), Simpson dos Santos (Saiko Omakase), Nathalia Maria (Bar do Cabo), Júlio César, além de Felipe Caetano, Felipe Droguett e Amanda Tai, integrantes do Grupo AR.

O cardápio reúne diferentes referências da gastronomia contemporânea com forte diálogo regional. O público poderá provar criações como a barriga de porco laqueada com mexilhão ao curry vermelho e arroz jasmim de coco, assinada por Pedro Godoy; o fuxico de camarão, de Thiago das Chagas; a gyoza jingisukan sobre crudo de atum, de David Fonseca; o contrafilé de bode com katsu de rapadura, shari e furikake, de Antonio Mendes Jr.; e o taco de peixe na brasa com tortilha de fubá, guasacaca e picles de maxixe, de Rafael Benamor.

Trajetória e novos projetos no Recife



Inaugurado em novembro de 2019, o ARVO nasceu com a proposta de valorizar ingredientes nordestinos a partir de uma abordagem contemporânea. Ao longo dos anos, o espaço se consolidou no cenário gastronômico local e nacional, acumulando indicações e premiações em publicações especializadas, como a revista Prazeres da Mesa e a Exame Casual.

A comemoração de sete anos marca também um momento de expansão para o Grupo AR. Além do ARVO, o grupo expandiu sua atuação com projetos como VOAR e TERRA, abriga o espaço de experiências Arvo Ateliê e prepara a inauguração de seu mais novo restaurante no Recife, batizado de Lara.

“Gosto de pensar que nossa cozinha está sempre em movimento. O Nordeste oferece uma riqueza enorme de ingredientes e sabores. Nosso desafio é continuar descobrindo possibilidades e apresentar tudo isso com personalidade, técnica e verdade. O ARVO merece ser celebrado por sua história, pelas pessoas que fazem parte dela e por tudo o que ainda temos vontade de construir”, destaca Pedro Godoy.

“O ARVO tem uma história que continua sendo escrita todos os dias. Temos orgulho do caminho percorrido, das pessoas que fazem parte dele e de tudo o que conseguimos construir até aqui. Os sete anos são uma oportunidade de celebrar, agradecer e renovar a vontade de seguir fazendo gastronomia com identidade, qualidade e muito entusiasmo”, acrescentam os sócios.

Serviço

