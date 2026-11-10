Bal Masqué anuncia novidades para 2027 e homenageia Almir Rouche no Carnaval

O tradicional baile pernambucano começa às 16h, terá dois palcos e uma programação que reúne samba, frevo e homenagens à música local.

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O Carnaval pernambucano já começa a ganhar forma com as novidades de um dos bailes mais tradicionais do Recife.

O Bal Masqué anunciou os detalhes de sua edição 2027, que chega com uma proposta diferente: o público será recebido a partir das 16h, no formato “Entardecer no Bal Masqué”, que amplia o tempo de celebração e reúne diferentes ritmos da música pernambucana.

Realizada pelo Clube Internacional do Recife em parceria com a Associação Pró-Vida e a Conexão K, a festa acontece no sábado, 23 de janeiro, no próprio clube.

A programação terá dois palcos, atrações de samba e frevo, desfile de fantasias e uma homenagem especial ao cantor Almir Rouche, que completará 40 anos de carreira em 2027. O artista encerra a noite com um show ao lado de convidados.

Realizado desde 1948, o baile também terá feira de artesanato, praça de alimentação ampliada e ações sociais. A edição contará ainda com interpretação em Libras e ingresso solidário em benefício do Hospital de Câncer de Pernambuco.

O que muda no Bal Masqué 2027 com o formato “Entardecer no Bal Masqué”?

A proposta de começar a festa ainda durante a tarde é uma das principais novidades desta edição. Com início previsto para as 16h, o Bal Masqué aposta em mais tempo de celebração, mantendo a tradição dos bailes carnavalescos e abrindo espaço para diferentes atrações ao longo do evento.

A ideia também partiu de uma sugestão de Almir Rouche, que já participou de outras edições da festa. Homenageado deste ano, o cantor comemorará quatro décadas de trajetória musical e destacou a satisfação em ver a proposta incorporada à programação.

“Eu venho fazendo já em várias edições e fiquei feliz porque eles acataram a ideia que eu dei, que é a ideia de começar o Bal Masqué à tardezinha. [...] Vai ser muito bacana, mais tempo para você curtir essa festa, uma das festas mais tradicionais do Carnaval de Pernambuco”, contou.

Por que Almir Rouche será homenageado pelo Bal Masqué 2027?

Imagens da coletiva de imprensa da Bal Masqué - Myllena Wu/JC

A escolha de Almir Rouche reconhece os 40 anos de carreira do cantor, cuja trajetória está ligada à música e às manifestações carnavalescas de Pernambuco.

Além da homenagem, o artista será responsável por um dos momentos mais aguardados da programação, com um show especial ao lado de convidados.

Durante a coletiva, Almir falou sobre a emoção de receber o reconhecimento e a responsabilidade de representar uma história construída ao longo de quatro décadas.

“Eu vou completar realmente 40 anos de labuta, 40 anos que a música me escolheu. A gente fica feliz e lisonjeado por receber esse convite e ter sido informado que seria o homenageado do Bal Masqué”, declarou.

O cantor também destacou a importância de iniciativas que fortaleçam a produção cultural pernambucana. Para ele, a valorização dos artistas locais precisa contribuir para a sustentabilidade da própria cultura.

“Pernambuco é um celeiro, é o berço da cultura. [...] A gente precisa de iniciativas como essa para fortalecer e fazer nossa cultura ser autossustentável”, afirmou.

Quais são as atrações do Bal Masqué 2027?

Imagens da coletiva de imprensa da Bal Masqué - Myllena Wu/JC

A programação será distribuída em dois espaços. No Palco Samba, o grupo Sambstar abre a festa com uma homenagem a Jamelão do Cavaco, um dos fundadores da formação. Na sequência, o público acompanha a apresentação de Telmo Santiago.

Já no Palco Frevo, o desfile de fantasias e a escolha do Garoto e da Garota Balma antecedem o show de André Rio. A programação também terá apresentação de Ed Carlos, antes de Almir Rouche encerrar o baile com convidados.

Entre as atrações, André Rio destacou a importância de participar de um evento que atravessa gerações e mantém uma relação próxima com a cultura carnavalesca do estado.

“Bal Masqué é um baile tradicionalíssimo aqui em Pernambuco, Recife, e a gente esse ano fazendo uma festa enorme no entardecer, homenageando Almir. Para nós, ele é um símbolo da alegria carnavalesca”, comentou.

O cantor também ressaltou a admiração pela trajetória do homenageado e sua influência na maneira de conduzir o público durante apresentações em trios elétricos e palcos.

Para a edição, André espera um Carnaval marcado pela tranquilidade e pela alegria. “A esperança é que o Carnaval 2027 seja de muita paz, muita alegria, muito frevo e muito calor”, disse.

Quais são as novidades e como participar do Bal Masqué 2027?

Além da programação musical, o baile terá feira de artesanato com artigos de Carnaval e praça de alimentação ampliada. O público também contará com mesas para quatro pessoas, com serviço de garçom. Os valores podem ser consultados na bilheteria do clube.

A decoração do VIP Lounge, camarote do evento, ficará sob responsabilidade de Maciel Flores, que adiantou a proposta de utilizar elementos ligados à cultura pernambucana.

Na área social, a parceria com a UNINASSAU prevê capacitação dos profissionais do evento por meio do Protocolo Violeta, voltado ao enfrentamento da violência contra mulheres.

Também estão previstas ações dos projetos Banco Vermelho, Cadeira Vazia e Batom Vermelho, este último dedicado à conscientização sobre os tipos de violência e os canais de denúncia, segundo Adriane Mendes, gerente de governança ambiental e social.

Já a Pista Pró-Vida terá acesso mediante a doação de 2 kg de alimentos não perecíveis, destinados ao Hospital de Câncer de Pernambuco. A organização espera superar as oito toneladas arrecadadas na edição anterior. A contagem será auditada pela Academia Brasileira de Ciências Criminais.

Serviço — Bal Masqué 2027