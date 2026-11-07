Durval Lelys comanda festa de 34 anos do Maluco Beleza com show no Parador hoje (07)

Acompanhe a festa de 34 anos do Maluco Beleza com grande show de Durval Lelys no Parador hoje (07). Veja os detalhes e viva essa energia!

por Eduarda Barreto
Durval Lelys comanda festa de 34 anos do Maluco Beleza com show no Parador hoje (07)
Durval Lelys - Divulgação

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Durval Lelys comanda hoje, neste sábado (7), a comemoração dos 34 anos do Maluco Beleza, no Parador, no Bairro do Recife.

A partir das 16h, o cantor leva ao público a energia do Carnaval de Salvador com a tradicional Xupeta Elétrica e um repertório de sucessos que marcaram gerações do axé music.

Com serviço all inclusive de bebidas, o evento reúne artistas que fizeram história na música baiana e celebra uma das festas mais tradicionais do calendário pernambucano. Os ingressos estão à venda pela Bilheteria Digital.

Olodum, Filhos de Jorge e convidados participam da festa

Divulgação
Olodum - Divulgação

Além de Durval Lelys, a programação conta com apresentações do Olodum, referência internacional da música percussiva, e da banda Filhos de Jorge.

A comemoração também terá participações especiais de Ninha, ex-vocalista da Timbalada; Tonho Matéria, ex-integrante do Olodum; e Alobened, ex-vocalista da Banda Mel. O encontro reúne diferentes gerações de artistas ligados à trajetória do axé.

Maluco Beleza comemora 34 anos de história

Com mais de três décadas de trajetória, o Maluco Beleza se consolidou como um dos eventos tradicionais de Pernambuco.

A edição comemorativa promete reunir foliões ao som de clássicos da música baiana, celebrando a história do bloco e sua relação com o público pernambucano.

Serviço – Maluco Beleza: 34 anos

  • Data: sábado, 7 de novembro de 2026
  • Horário: a partir das 16h
  • Local: Parador – Avenida Alfredo Lisboa, 04, Bairro do Recife, Recife (PE)
  • Atrações: Durval Lelys, com a Xupeta Elétrica; Olodum e Filhos de Jorge
  • Participações especiais: Ninha, Tonho Matéria e Alobened
  • Formato: all inclusive de bebidas, com cerveja Amstel, whisky, vodka, gin, espumante, água e refrigerante
  • Ingressos: a partir de R$ 300, à venda pela Bilheteria Digital
  • Classificação indicativa: 18 anos
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Eduarda Barreto

Jornalista formada pela UNINASSAU, integrando o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021. Atualmente repórter no Social1, cubro entretenimento, beleza e famosos, aliando produção de conteúdo digital, estratégias de SEO e análise de dados para maximizar alcance e engajamento.

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