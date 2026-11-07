Durval Lelys comanda festa de 34 anos do Maluco Beleza com show no Parador hoje (07)
Acompanhe a festa de 34 anos do Maluco Beleza com grande show de Durval Lelys no Parador hoje (07). Veja os detalhes e viva essa energia!
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Durval Lelys comanda hoje, neste sábado (7), a comemoração dos 34 anos do Maluco Beleza, no Parador, no Bairro do Recife.
A partir das 16h, o cantor leva ao público a energia do Carnaval de Salvador com a tradicional Xupeta Elétrica e um repertório de sucessos que marcaram gerações do axé music.
Com serviço all inclusive de bebidas, o evento reúne artistas que fizeram história na música baiana e celebra uma das festas mais tradicionais do calendário pernambucano. Os ingressos estão à venda pela Bilheteria Digital.
Olodum, Filhos de Jorge e convidados participam da festa
Além de Durval Lelys, a programação conta com apresentações do Olodum, referência internacional da música percussiva, e da banda Filhos de Jorge.
A comemoração também terá participações especiais de Ninha, ex-vocalista da Timbalada; Tonho Matéria, ex-integrante do Olodum; e Alobened, ex-vocalista da Banda Mel. O encontro reúne diferentes gerações de artistas ligados à trajetória do axé.
Maluco Beleza comemora 34 anos de história
Com mais de três décadas de trajetória, o Maluco Beleza se consolidou como um dos eventos tradicionais de Pernambuco.
A edição comemorativa promete reunir foliões ao som de clássicos da música baiana, celebrando a história do bloco e sua relação com o público pernambucano.
Serviço – Maluco Beleza: 34 anos
- Data: sábado, 7 de novembro de 2026
- Horário: a partir das 16h
- Local: Parador – Avenida Alfredo Lisboa, 04, Bairro do Recife, Recife (PE)
- Atrações: Durval Lelys, com a Xupeta Elétrica; Olodum e Filhos de Jorge
- Participações especiais: Ninha, Tonho Matéria e Alobened
- Formato: all inclusive de bebidas, com cerveja Amstel, whisky, vodka, gin, espumante, água e refrigerante
- Ingressos: a partir de R$ 300, à venda pela Bilheteria Digital
- Classificação indicativa: 18 anos