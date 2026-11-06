Bruna Louise faz 3 apresentações em Recife; veja datas e ingressos

Com histórias sobre o cotidiano e o universo feminino, o show chega ao Teatro RioMar em três sessões. Saiba quando e onde garantir seu ingresso.

por Myllena Wu
Bruna Louise faz 3 apresentações em Recife; veja datas e ingressos
Comediante e artista Bruna Louise em espetáculo "Uma Deusa, Uma Loba, Uma Feiticeira" - Divulgação

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A comediante Bruna Louise tem três apresentações marcadas no Recife em novembro. A artista leva o espetáculo “Uma Deusa, Uma Loba, Uma Feiticeira” ao Teatro RioMar nos dias 12 e 13, com sessões na quinta e na sexta-feira.

A programação ganhou um horário extra na noite de sexta, ampliando as opções para quem deseja acompanhar o show.

Conhecida pelo humor ácido e pelas observações sobre situações do cotidiano, Bruna apresenta um repertório que passa por relacionamentos, autoestima e desafios da vida adulta.

A apresentação também combina histórias inéditas e momentos de improviso, com temas relacionados ao universo feminino.

Quando Bruna Louise se apresenta em Recife?

As apresentações acontecem no Teatro RioMar, na Zona Sul da capital pernambucana. A agenda está distribuída em três sessões:

  • 12 de novembro, quinta-feira: às 20h30;
  • 13 de novembro, sexta-feira: às 20h30;
  • 13 de novembro, sexta-feira: às 22h40 — sessão extra.

O espetáculo tem o título “Uma Deusa, Uma Loba, Uma Feiticeira” e reúne histórias sobre experiências cotidianas, relacionamentos e vida adulta, com espaço para improvisos e interação com o público.

A classificação indicativa da apresentação é de 16 anos. Por isso, é importante conferir essa informação antes de comprar os ingressos ou programar a ida ao teatro.

Onde comprar ingressos para Bruna Louise no Recife?

Os ingressos podem ser consultados e adquiridos pela página de venda do espetáculo, disponível no site da Non Stop. Como são três sessões, vale conferir a disponibilidade para o horário desejado diretamente na plataforma de vendas.

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Imagem de Myllena Wu

Myllena Wu

Jornalista formada pelo Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU). Com experiência em SEO e produção de conteúdo digital, integro o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021 e atualmente sou repórter do Social1. Escrevo sobre beleza, bem-estar, saúde, astrologia, moda e cultura pop, com foco em entretenimento, filmes, séries, doramas e livros.

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