Bruna Louise faz 3 apresentações em Recife; veja datas e ingressos
Com histórias sobre o cotidiano e o universo feminino, o show chega ao Teatro RioMar em três sessões. Saiba quando e onde garantir seu ingresso.
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A comediante Bruna Louise tem três apresentações marcadas no Recife em novembro. A artista leva o espetáculo “Uma Deusa, Uma Loba, Uma Feiticeira” ao Teatro RioMar nos dias 12 e 13, com sessões na quinta e na sexta-feira.
A programação ganhou um horário extra na noite de sexta, ampliando as opções para quem deseja acompanhar o show.
Conhecida pelo humor ácido e pelas observações sobre situações do cotidiano, Bruna apresenta um repertório que passa por relacionamentos, autoestima e desafios da vida adulta.
A apresentação também combina histórias inéditas e momentos de improviso, com temas relacionados ao universo feminino.
Quando Bruna Louise se apresenta em Recife?
As apresentações acontecem no Teatro RioMar, na Zona Sul da capital pernambucana. A agenda está distribuída em três sessões:
- 12 de novembro, quinta-feira: às 20h30;
- 13 de novembro, sexta-feira: às 20h30;
- 13 de novembro, sexta-feira: às 22h40 — sessão extra.
O espetáculo tem o título “Uma Deusa, Uma Loba, Uma Feiticeira” e reúne histórias sobre experiências cotidianas, relacionamentos e vida adulta, com espaço para improvisos e interação com o público.
A classificação indicativa da apresentação é de 16 anos. Por isso, é importante conferir essa informação antes de comprar os ingressos ou programar a ida ao teatro.
Onde comprar ingressos para Bruna Louise no Recife?
Os ingressos podem ser consultados e adquiridos pela página de venda do espetáculo, disponível no site da Non Stop. Como são três sessões, vale conferir a disponibilidade para o horário desejado diretamente na plataforma de vendas.