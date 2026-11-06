Atividades gratuitas unem literatura infantil e solidariedade nos Aflitos

Shopping ETC recebe espetáculo da Tia Lilica, feira de troca de livros e campanha de doação de brinquedos para o NACC neste sábado.

A Zona Norte do Recife recebe neste sábado (7) uma programação gratuita que reúne cultura, incentivo à leitura e solidariedade. O Shopping ETC, localizado no bairro dos Aflitos, promove simultaneamente a tradicional feira de troca de livros e um espetáculo infantil comandado pela Tia Lilica, além de mobilizar o público para uma campanha de arrecadação de brinquedos em prol do Natal Solidário do Núcleo de Apoio à Criança com Câncer (NACC).

As atividades ocorrem ao longo do dia no centro de compras e visam proporcionar opções de lazer acessíveis para as famílias da região, combinando entretenimento e engajamento social.

Troca de livros e espetáculo infantil



A programação literária e artística tem início pela manhã com a feira ‘Troca Troca de Livros’, marcada para acontecer das 10h às 17h. Para participar da dinâmica, os interessados devem levar obras em bom estado de conservação. Cada exemplar entregue dá direito a retirar outro na hora. A organização ressalta que não são aceitos livros didáticos, acadêmicos, materiais em outros idiomas ou publicações distribuídas gratuitamente, sendo proibida a comercialização de exemplares no local.

Já no período da tarde, a partir das 16h, o mezanino do centro de compras recebe o show infantil da Tia Lilica, que aposta em brincadeiras, canções e interação com personagens para divertir o público infantojuvenil e suas famílias.

Ação solidária e engajamento comunitário



Paralelamente às atrações de lazer, o centro de compras atua como ponto de coleta para o Natal Solidário do NACC. Durante toda a programação, visitantes e frequentadores são convidados a doar brinquedos novos ou usados, que serão integralmente repassados à instituição para beneficiar crianças em tratamento contra o câncer.

“O Shopping ETC é um lugar de encontro para as famílias. Realizar mais uma edição do troca troca, receber a Tia Lilica e, ao mesmo tempo, mobilizar doações de brinquedos é uma forma de unir diversão, incentivo à leitura e solidariedade”, destaca Gildo Marcelino, coordenador de marketing do estabelecimento.

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