Casal sem filhos ou família grande? Descubra qual hotel da Costa do Sauípe tem a "vibe" perfeita para as suas próximas férias

Do romance a dois às grandes famílias: saiba como o complexo baiano segmentou sua hotelaria all-inclusive para cada perfil de hóspede

por Giovanna Torreão
Casal sem filhos ou família grande? Descubra qual hotel da Costa do Sauípe tem a "vibe" perfeita para as suas próximas férias
Piscina aquecida de borda infinita do Brisa Grand Premium - Divulgação

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Achar que todo resort all-inclusive atende ao mesmo perfil de hóspede é um erro comum que pode comprometer o descanso das férias. Quem viaja em busca de tranquilidade e romance não quer a mesma atmosfera de quem viaja com crianças pequenas cheias de energia, e vice-versa. No maior complexo de lazer do Brasil, localizado no litoral norte da Bahia, a estratégia de hospedagem foi desenhada justamente para resolver esse dilema, segmentando a experiência sem perder o padrão de excelência.

Inaugurado em 2000 e administrado pela Aviva, o complexo passou por uma ampla reestruturação estratégica dentro de um ciclo de investimentos que soma R$ 435 milhões entre 2024 e 2028. Mais do que modernizar infraestruturas, a gestão apostou em uma segmentação inteligente da hotelaria.

Em entrevista concedida durante uma press trip na Costa do Sauípe, a gerente de marcas e comunicação, Larissa Vasconcelos, explicou que as opções não refletem diferença de qualidade nos serviços, mas sim a "alma" e o propósito de cada resort. "Quando você sai de um Premium para um Grand Premium, a diferença está na proposta e variedade, não na qualidade", pontua Larissa.

Para ajudar você a escolher o refúgio ideal para a sua próxima viagem, detalhamos a "vibe" de cada resort do complexo. Confira qual deles combina perfeitamente com o seu momento de vida:

1. Brisa Grand Premium: O refúgio ideal para casais e famílias menores

Se a sua prioridade é uma atmosfera mais tranquila, sofisticada e voltada para o descanso a dois ou com uma criança menor, o Brisa Grand Premium é a escolha certeira.

  • A Vibe: O hotel aposta em uma estética náutica elegante, remetendo às grandes navegações, e conta com o reforço de uma gastronomia de alto nível. É lá que estão os pratos exclusivos assinados pelo premiado chef Fabrício Lemos (do Restaurante Origem) e a carta de coquetelaria autoral desenvolvida pelo mixologista Jonatan Albuquerque (do Purgatório Bar), coroada recentemente com o prêmio de Melhor Carta de Bebidas no Melhores da Taça 2026.

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Costeira Lounge Bar do Brisa Grand Premium - Divulgação
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Lobby do Brisa Grand Premium - Divulgação
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Piscina aquecida de borda infinita do Brisa Grand Premium - Divulgação
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Suíte superior do Brisa Grand Premium - Divulgação
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Vista área do Brisa Grand Premium - Divulgação

2. Sol Grand Premium: Animação e espaço para famílias grandes

Para quem viaja com um grupo maior ou com crianças que demandam bastante agito, o Sol Grand Premium entrega uma dinâmica completamente diferente.

  • A Vibe: Conhecido pela alta luminosidade e por contar com suítes espaçosas (incluindo opções conjugadas e uma suíte presidencial), o hotel abraça o conceito de férias em família com mais intensidade e animação. O local também é ideal para quem quer aproveitar o fim de tarde no terraço, que funciona como um mirante perfeito para contemplar o pôr do sol.

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Suites tematicas - Turminha da Zooeira do Sol Grand Premium - Divulgação
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Suites tematicas - Turminha da Zooeira do Sol Grand Premium - Divulgação
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Suites tematicas - Turminha da Zooeira do Sol Grand Premium - Divulgação
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Suites tematicas - Turminha da Zooeira do Sol Grand Premium - Divulgação
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Suites tematicas - Turminha da Zooeira do Sol Grand Premium - Divulgação
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Standard do Sol Grand Premium - Divulgação
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Suite presidencial do Sol Grand Premium - Divulgação
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Suite presidencial do Sol Grand Premium - Divulgação
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Standard - atual do Sol Grand Premium - Divulgação
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Sala de Jogos do Sol Grand Premium - Divulgação
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Sol Grand Premium do Sol Grand Premium - Divulgação
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Cafeteria do Sol Grand Premium do Sol Grand Premium - Divulgação
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Restaurante do Sol Grand Premium - Divulgação
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Brinquedoteca do Sol Grand Premium - Divulgação
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Área da Piscina do Sol Grand Premium - Divulgação
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Bar do Lobby do Sol Grand Premium - Divulgação
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Área da Piscina do Sol Grand Premium - Divulgação

3. Mar Premium: A sofisticação à beira-mar com foco em sustentabilidade

Reinaugurado após uma ampla revitalização pautada em práticas de economia circular e conceito de "obra resíduo zero", o Mar Premium une modernidade e aconchego baiano logo na entrada do complexo.

  • A Vibe: Com 237 acomodações de alto padrão, o resort é o mais próximo da estrutura de quiosques de praia, quadras de vôlei e áreas de convivência externa. O espaço conta com três piscinas charmosas (incluindo uma exclusiva para membros do Clube de Férias) e uma cafeteria 24 horas, garantindo praticidade máxima para os hóspedes.

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Suites tematicas - Turminha da Zooeira do Sol Grand Premium - Divulgação
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Suites tematicas - Turminha da Zooeira do Sol Grand Premium - Divulgação
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Suites tematicas - Turminha da Zooeira do Sol Grand Premium - Divulgação
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Suites tematicas - Turminha da Zooeira do Sol Grand Premium - Divulgação
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Suites tematicas - Turminha da Zooeira do Sol Grand Premium - Divulgação
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Standard do Sol Grand Premium - Divulgação
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Suite presidencial do Sol Grand Premium - Divulgação
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Suite presidencial do Sol Grand Premium - Divulgação
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Standard - atual do Sol Grand Premium - Divulgação
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Sala de Jogos do Sol Grand Premium - Divulgação
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Sol Grand Premium do Sol Grand Premium - Divulgação
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Cafeteria do Sol Grand Premium do Sol Grand Premium - Divulgação
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Restaurante do Sol Grand Premium - Divulgação
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Brinquedoteca do Sol Grand Premium - Divulgação
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Área da Piscina do Sol Grand Premium - Divulgação
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Bar do Lobby do Sol Grand Premium - Divulgação
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Área da Piscina do Sol Grand Premium - Divulgação

4. Terra Resort: Diversão descontraída em meio à natureza

Completando o ecossistema de hospedagem do complexo, o Terra Resort (que possui cronograma de renovação estrutural previsto até 2028) mantém uma proposta focada na diversão e na integração com as reservas da Mata Atlântica.

  • A Vibe: É uma excelente alternativa para famílias que buscam uma experiência dinâmica, divertida e com tarifas de ótimo custo-benefício dentro da estrutura all-inclusive.

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Fachada do Terra - Divulgação
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Lobby do Terra - Divulgação
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Piscina do Terra - Divulgação
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Quarto do Terra - Divulgação
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Restaurante do Terra - Divulgação
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Sala de brincar do Terra - Divulgação
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Sala de jogos do Terra - Divulgação
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Suite presidencial do Terra - Divulgação
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Vista dos dormitórios do Terra - Divulgação

Lazer centralizado

Vale lembrar que, independentemente do hotel escolhido, a diversão das crianças é garantida na Toca da Zooeira — o maior espaço kids em resort do país, com 4.000 m² e capacidade para até 800 crianças de 4 a 12 anos monitoradas por equipe especializada —, além do acesso livre à Vila Nova da Praia, o coração cultural do complexo, que reúne lojinhas de artesanato local, apresentações no Teatro da Vila e restaurantes temáticos.

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Imagem de Giovanna Torreão

Giovanna Torreão

Coordenadora de Soft News no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação. Lidero equipes multidisciplinares na criação de conteúdo digital, estratégias de SEO e cobertura de entretenimento, cultura e estilo de vida.

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