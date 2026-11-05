Carnaval 2027: Homem da Meia-Noite anuncia tema e homenageados

O conceito valoriza a identidade do povo sertanejo e reúne artistas e manifestações populares que representam a diversidade cultural de Pernambuco.

por Myllena Wu
Carnaval 2027: Homem da Meia-Noite anuncia tema e homenageados
Imagem da coletiva de imprensa do Homem da Meia-Noite - Myllena Wu/JC

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O Homem da Meia-Noite já escolheu o caminho que vai seguir no Carnaval de 2027. Desta vez, o tradicional Calunga volta os olhos para o interior de Pernambuco e prepara uma homenagem às raízes, às tradições e à identidade de um povo que tem na cultura uma de suas maiores expressões.

Anunciado nesta quinta-feira (5), em Olinda, o tema “SERtão” propõe levar a força e a diversidade do Sertão pernambucano para as ladeiras da cidade histórica. A escolha também ganha um significado especial em um ano marcado pelos 95 anos da agremiação.

A programação do próximo desfile reúne artistas e manifestações populares que representam diferentes faces dessa cultura. Entre os homenageados estão nomes conhecidos da música pernambucana e uma tradição centenária do interior do estado.

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Qual é o tema do Homem da Meia-Noite para o Carnaval 2027?

O tema “SERtão” coloca a cultura sertaneja no centro da próxima apresentação do Homem da Meia-Noite.

Mais do que fazer referência a uma região geográfica, a proposta busca valorizar os modos de vida, as tradições, a música e a identidade de quem constrói a história do Sertão pernambucano.

A grafia escolhida para o conceito destaca a palavra “ser” dentro de “Sertão”, reforçando a ideia de pertencimento e de reconhecimento de um povo. A homenagem também aproxima a folia olindense de manifestações culturais que atravessam gerações no interior do estado.

Quem são os homenageados do Homem da Meia-Noite em 2027?

A lista reúne quatro artistas com trajetórias ligadas à música pernambucana e os Caretas de Triunfo, tradição popular com mais de um século de história. Conheça um pouco de cada homenageado:

Josildo Sá

Natural de Floresta e criado em Tacaratu, Josildo Sá construiu uma carreira marcada pela valorização de ritmos como o samba de latada e o forró.

Com cerca de 20 anos de trajetória, o cantor e compositor leva referências do Sertão para sua produção musical, mantendo viva a ligação com as raízes culturais da região.

Cristina Amaral

Nascida em Sertânia, Cristina Amaral iniciou a carreira solo na década de 1990 e se tornou uma das vozes conhecidas da música pernambucana. Ao longo de sua trajetória, dividiu apresentações com artistas como Chico Buarque, Alceu Valença e Geraldo Azevedo, levando a sonoridade do estado a diferentes públicos.

Terezinha do Acordeon

Reconhecida como Patrimônio Vivo de Pernambuco, Terezinha do Acordeon começou a carreira artística aos 14 anos, em Salgueiro.

A cantora e instrumentista tem uma trajetória ligada à música regional e representa a presença feminina na preservação e na continuidade das tradições musicais sertanejas.

Assisão

Conhecido como o Rei do Forró, Assisão nasceu Francisco de Assis Nogueira, em Serra Talhada. Compositor de sucessos da música nordestina, teve canções gravadas por artistas como Luiz Gonzaga, Trio Nordestino, Maciel Melo e Elba Ramalho. Também é reconhecido como Patrimônio Vivo de Pernambuco.

Caretas de Triunfo

Os Caretas de Triunfo representam uma tradição carnavalesca centenária do Sertão pernambucano. Com máscaras, roupas coloridas, chocalhos e relhos, os personagens fazem parte da identidade cultural do município e são reconhecidos como Patrimônio Vivo de Pernambuco.

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Quando será o desfile do Homem da Meia-Noite no Carnaval 2027?

O desfile do Calunga está previsto para 6 de fevereiro de 2027, no Sítio Histórico de Olinda. A apresentação terá o Sertão como fio condutor e levará às ladeiras referências da música, das tradições e das manifestações populares homenageadas pela agremiação.

A programação também terá um momento especial no dia 2 de fevereiro de 2027, quando o Homem da Meia-Noite celebrará seus 95 anos em Triunfo, com uma comemoração em frente ao Theatro Cinema Guarany. A escolha da cidade reforça a conexão entre o aniversário do Calunga e o tema do próximo Carnaval.

Para a ocasião, a estilista e artista Ramylle Barbosa será responsável pela criação do figurino de 2027, inspirado na cultura sertaneja de Triunfo. A apresentação da roupa está prevista para a celebração de aniversário.

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Myllena Wu

Jornalista formada pelo Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU). Com experiência em SEO e produção de conteúdo digital, integro o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021 e atualmente sou repórter do Social1. Escrevo sobre beleza, bem-estar, saúde, astrologia, moda e cultura pop, com foco em entretenimento, filmes, séries, doramas e livros.

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