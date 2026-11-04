O que fazer em Pernambuco: confira a agenda cultural de 5 a 8 de novembro

Festival Clássicos do Brasil, Léo Santana, Vintage Culture e Flávio Andradde estão entre as atrações da programação cultural do fim de semana.

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O fim de semana chega com uma programação diversificada para quem quer aproveitar música, humor e cultura em Pernambuco.

Entre os dias 5 e 8 de novembro, o público poderá conferir shows de grandes nomes da música brasileira, festivais, apresentações de comédia, festas e eventos gratuitos para curtir com a família e os amigos.

A programação começa na quinta-feira (5), com a abertura da temporada da Quinta no Galo, comandada por Gustavo Travassos, na sede do Galo da Madrugada.











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Na sexta-feira (6), as opções incluem o show de Vintage Culture, o encontro de Santanna, Flávio José e Targino Gondim no espetáculo Três Nordestinos, além do primeiro dia do Festival Clássicos do Brasil, no Parque Dona Lindu, com Alcione, Marcelo D2 e Seu Jorge.

No sábado (7), o Festival Clássicos do Brasil continua com CPM 22, Nando Reis e Humberto Gessinger. O público também poderá curtir os 34 anos do Bloco Maluco Beleza, com Durval Lelys, Olodum e Filhos de Jorge; o Baile do Andrew, com Don L; o Pagode da Aurora; e a festa de reinauguração na Rua do Chacon, com Matheus Fernandes, Núzio Medeiros, Jotavê, Roginho, Sambar & Love e Banda Sambinha Chacon.

Outra opção é o aniversário de oito anos do De Cara com o Samba, no Círculo Militar do Recife.

No domingo (8), o Festival Clássicos do Brasil promove o Domingo no Parque, com Lula Queiroga, Mundo Livre S/A e SpokFrevo Orquestra.

A programação também conta com o Paggodin Recife 2026, que reúne Léo Santana, Bruno Diegues, Thiago Soares e Zé Vaqueiro no Centro de Convenções, em Olinda.

Para quem gosta de comédia, Flávio Andradde apresenta o espetáculo Como Sobreviver à Própria Família?! em Jaboatão dos Guararapes, Paudalho e Garanhuns, ao longo do fim de semana.

Já no Agreste, a programação natalina de Garanhuns segue com o Encantos do Natal 2026, que reúne desfiles, iluminação especial e atrações gratuitas.

Confira a programação completa, com datas, horários, locais e informações sobre ingressos, escolha seu evento e programe-se para aproveitar o fim de semana em Pernambuco!

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