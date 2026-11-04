Michel Alcoforado leva espetáculo "Coisa de Rico: Outras Histórias" em turnê nacional

Confira a nova aula-espetáculo inspirada no formato de Ariano Suassuna com direção de Batman Zavareze. Veja os detalhes e aproveite!

por Eduarda Barreto
Michel Alcoforado leva espetáculo "Coisa de Rico: Outras Histórias" em turnê nacional
Michel Alcoforado - Divulgação / Luiza Sigulem

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Após uma temporada com ingressos esgotados pelo Brasil, o antropólogo Michel Alcoforado chega a Olinda com o espetáculo “Coisa de Rico: Outras Histórias”. A apresentação única acontece no dia 28 de novembro, às 20h, no Teatro Guararapes.

Inspirada nas aulas-espetáculo de Ariano Suassuna, a montagem combina humor, reflexão e linguagem teatral para abordar temas como riqueza, desigualdade, comportamento, cultura e pertencimento.

O projeto tem direção artística de Batman Zavareze e apresenta histórias inéditas do livro Coisa de Rico, que vendeu mais de 175 mil exemplares em 2025.

Espetáculo aproxima antropologia do cotidiano

A proposta de Michel é popularizar a antropologia e apresentar conceitos da área de forma acessível. Ao longo de aproximadamente 80 minutos, o monólogo transforma pesquisas, observações e histórias em reflexões sobre situações do dia a dia.

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Cultura, contexto, alteridade e relações sociais aparecem sem o vocabulário acadêmico tradicional, com o humor como ferramenta para provocar o público e ampliar sua percepção sobre o mundo.

Montagem tem inspiração nas aulas-espetáculo de Ariano Suassuna

O formato tem como referência o trabalho de Ariano Suassuna, que misturava conhecimento, histórias, música, humor e teatro. A partir dessa inspiração, Michel e Batman Zavareze desenvolveram uma linguagem própria para levar o pensamento antropológico ao palco.

“Quando a gente fala em aula-espetáculo, a gente fala de Suassuna. Ele é uma referência muito clara para mim. Existe uma dimensão de tradução que me interessa muito. Meu papel é, de alguma maneira, atravessar esses conhecimentos e levá-los para outros públicos”, afirma Michel.

A relação de Batman com Suassuna também é antiga. Em 1995, ainda estudante de design, o diretor assistiu a uma apresentação do escritor no Recife. A experiência voltou à memória quando conheceu o trabalho do antropólogo e ajudou a inspirar a construção do espetáculo.

Conheça Michel Alcoforado

Antropólogo, professor e especialista em comportamento, consumo e inovação, Michel Alcoforado é doutor em Antropologia e sócio-fundador do Grupo Consumoteca.

Também atua como consultor estratégico, é colunista da CBN e de O Globo e apresenta o podcast É Tudo Culpa da Cultura. É autor dos livros De Tédio, Ninguém Morre e Coisa de Rico, sucesso editorial de 2025.

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A direção artística do espetáculo é de Batman Zavareze, designer e diretor de criação que já trabalhou em turnês de artistas como Marisa Monte, Roberto Carlos e Ney Matogrosso, além de projetos como as cerimônias dos Jogos Olímpicos Rio 2016 e a abertura da COP28, em Dubai.

O roteiro foi desenvolvido em parceria com Afonso Capellaro, conhecido por trabalhos na televisão, como Greg News e Que História É Essa, Porchat?.

Serviço – “Coisa de Rico: Outras Histórias”

Olinda (PE)

  • Data: 28 de novembro de 2026 (sábado)
  • Horário: 20h (abertura da casa uma hora antes)
  • Local: Teatro Guararapes
  • Endereço: Avenida Professor Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho, Olinda (PE)
  • Ingressos: À venda pelo site da Cecon Tickets

São Paulo (SP)

  • Data: 10 de dezembro de 2026 (quinta-feira)
  • Horário: 20h (abertura da casa uma hora antes)
  • Local: Teatro Bradesco
  • Ingressos: À venda pela Uhuu
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Imagem de Eduarda Barreto

Eduarda Barreto

Jornalista formada pela UNINASSAU, integrando o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021. Atualmente repórter no Social1, cubro entretenimento, beleza e famosos, aliando produção de conteúdo digital, estratégias de SEO e análise de dados para maximizar alcance e engajamento.

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