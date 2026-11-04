H&M inaugura primeira loja do Nordeste no RioMar Recife; veja os detalhes

Unidade de aproximadamente 1.800 m² marca a chegada da varejista internacional à região, com coleções feminina, masculina e infantil.

por Myllena Wu
H&M inaugura primeira loja do Nordeste no RioMar Recife; veja os detalhes
Inauguração da loja da H&M no Riomar Recife - Heudes Regis/Especial para o RioMar Recife

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Uma das marcas internacionais de moda mais aguardadas pelo público pernambucano acaba de chegar ao Recife. A H&M inaugurou, nesta quinta-feira (5), sua primeira operação física no Nordeste, escolhendo a capital pernambucana para iniciar uma nova etapa de sua presença na região.

A abertura acontece no RioMar Recife, empreendimento do Grupo JCPM, e representa mais um movimento de expansão da varejista no mercado brasileiro. A chegada também movimenta o cenário do varejo local, ampliando a presença de grandes operações internacionais na capital.

Mas o que o público vai encontrar na nova loja? A inauguração marca a estreia de um espaço que reúne diferentes propostas de moda e acompanha as apostas da marca para as próximas estações. Confira os detalhes da operação e o que a H&M projeta para o mercado nordestino.

Como é a primeira loja da H&M no Nordeste?

Heudes Regis/Especial para o RioMar Recife
Inauguração da loja da H&M no Riomar Recife - Heudes Regis/Especial para o RioMar Recife

Instalada no RioMar Recife, a nova unidade conta com cerca de 1.800 m² e reúne as linhas feminina, masculina e infantil. 

O espaço feminino apresenta tendências organizadas em conjuntos de peças, chamados de cápsulas, que facilitam a combinação de diferentes itens, cores e estilos.

Entre as novidades está a coleção Spring/Summer 2027, inspirada nas décadas de 1980, 1990 e 2000. A temporada aposta em uma mistura de nostalgia e referências contemporâneas.

A loja também reúne peças de linho, moda praia e artigos esportivos, categorias que a empresa pretende observar de perto para compreender as preferências dos consumidores da região.

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Por que a H&M escolheu Recife para abrir sua primeira loja no Nordeste?

A escolha da capital pernambucana está relacionada à relevância econômica e comercial do estado e à estratégia de expansão nacional da varejista.

Em entrevista ao Social1, Joaquim Pereira, Country Manager da H&M Brasil, destacou que a empresa já identificava uma base de consumidores na cidade por meio do comércio eletrônico.

O executivo também apontou a força do mercado local e a possibilidade de instalar a operação no RioMar Recife como fatores importantes para a decisão.

"Quando a gente olha para Recife, é a terceira maior capital que temos no Nordeste. É um ponto de economia muito forte também, é um ponto de varejo muito forte também e quando a gente combina isso com uma possibilidade de poder entrar no RioMar Recife, então as coisas se alinham", explicou Joaquim ao Social1.

Com a inauguração, a marca passa a integrar fisicamente o mercado nordestino e pretende aproximar as experiências de compra presencial e digital, permitindo que os clientes conheçam, vistam e experimentem os produtos.

A nova operação conta com aproximadamente 76 colaboradores. Para Joaquim, a chegada também representa uma contribuição ao mercado de varejo pernambucano, que já conta com empresas e marcas locais consolidadas.

Qual é o papel do RioMar Recife na chegada da H&M ao Nordeste?

A inauguração também representa um marco para o RioMar Recife, que recebe a primeira unidade nordestina da varejista. Para Henrique Medeiros, superintendente do shopping, a chegada amplia o mix de marcas e experiências oferecidas ao público.

"A chegada da H&M ao RioMar Recife representa um marco importante para o empreendimento e para o varejo da região. Receber a primeira loja da marca no Nordeste reforça nosso compromisso em ampliar o mix de experiências e oferecer aos nossos clientes acesso a marcas de destaque nacional e internacional", afirma.

Joaquim Pereira também explicou que a escolha do empreendimento está relacionada à busca por pontos comerciais estratégicos e espaços com dimensões adequadas para o modelo de operação da H&M.

Segundo ele, o RioMar Recife é uma referência na capital pernambucana, o que tornou a localização especialmente interessante para a marca.

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H&M vai abrir novas lojas no Nordeste?

Heudes Regis/Especial para o RioMar Recife
Inauguração da loja da H&M no Riomar Recife - Heudes Regis/Especial para o RioMar Recife

A inauguração no Recife faz parte do plano de crescimento da empresa no Brasil, onde iniciou suas operações em agosto de 2025. A próxima abertura na região será em Fortaleza, no Ceará, no dia 24 de novembro, também no Shopping RioMar.

Questionado pelo Social1 sobre a possibilidade de novas lojas no Nordeste, Joaquim afirmou que a empresa acompanha oportunidades na região, mas pretende avaliar primeiro a resposta dos consumidores às operações de Recife e Fortaleza.

O executivo também destacou que encontrar espaços comerciais com as dimensões necessárias é um dos desafios para a expansão em grandes centros comerciais.

Além das lojas físicas, a H&M mantém seu e-commerce e aplicativo com entregas para todo o Brasil. A marca também oferece o Clube H&M, programa de fidelidade com benefícios como descontos, cashback, frete grátis, acesso antecipado a coleções e participação em eventos.

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Myllena Wu

Jornalista formada pelo Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU). Com experiência em SEO e produção de conteúdo digital, integro o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021 e atualmente sou repórter do Social1. Escrevo sobre beleza, bem-estar, saúde, astrologia, moda e cultura pop, com foco em entretenimento, filmes, séries, doramas e livros.

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