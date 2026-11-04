Durval Lelys celebra 34 anos do Maluco Beleza com Xupeta Elétrica no Recife neste sábado
Confira as atrações da festa em que Durval Lelys celebra 34 anos do Maluco Beleza no Recife neste sábado. Veja os detalhes do evento!
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O axé music vai embalar o Recife neste sábado, 7 de novembro, durante a comemoração dos 34 anos do Bloco Maluco Beleza.
A festa será realizada no Parador, no Bairro do Recife, e terá Durval Lelys como uma das principais atrações, ao lado de Olodum e Filhos de Jorge. A programação também inclui participações especiais de artistas que marcaram a história do gênero.
O evento contará com serviço all inclusive de bebidas durante toda a noite. Os ingressos custam a partir de R$ 300 e estão disponíveis pela plataforma Bilheteria Digital.
Durval Lelys comanda a festa com a Xupeta Elétrica
À frente da programação, Durval Lelys chega à capital pernambucana com a Xupeta Elétrica, mini trio criado e projetado pelo cantor para animar o público nas micaretas pelo país.
O artista promete um repertório com sucessos de sua trajetória, como “Dança da Manivela”, “Bota pra Ferver”, “Com Amor” e “Leva Eu”.
A noite também terá clássicos do axé music, incluindo “Faraó”, “Prefixo de Verão”, “Baianidade Nagô”, “Água Mineral” e “Toneladas de Desejo”, além de outras músicas que marcaram diferentes gerações.
Olodum, Filhos de Jorge e convidados completam a programação
Além de Durval Lelys, o público poderá acompanhar os shows do Olodum e do grupo Filhos de Jorge. A festa também receberá três participações especiais: Ninha, ex-vocalista da Timbalada; Tonho Matéria, ex-integrante do Olodum; e Alobened, ex-vocalista da Banda Mel.
A proposta é reunir diferentes representantes da música baiana em uma noite dedicada aos grandes sucessos do axé.
Maluco Beleza celebra 34 anos de história
Criado em 1992, o Bloco Maluco Beleza se consolidou como uma das festas tradicionais do calendário de entretenimento de Pernambuco. Ao longo de mais de três décadas, o evento reuniu grupos de amigos e foliões que acompanham o axé music.
Para celebrar os 34 anos, a edição deste ano será realizada à beira da bacia portuária do Recife Antigo, com estrutura de bebidas inclusas durante todo o evento.
Serviço – Maluco Beleza: 34 anos
- Data: sábado, 7 de novembro de 2026
- Horário: não informado
- Local: Parador – Avenida Alfredo Lisboa, 04, Bairro do Recife, Recife (PE)
- Atrações: Durval Lelys, com a Xupeta Elétrica; Olodum e Filhos de Jorge
- Participações especiais: Ninha, Tonho Matéria e Alobened
- Formato: all inclusive de bebidas, com cerveja Amstel, whisky, vodka, gin, espumante, água e refrigerante
- Ingressos: a partir de R$ 300, à venda pela Bilheteria Digital
- Classificação indicativa: 18 anos