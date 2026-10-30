Natal do Shopping Tacaruna abre as portas para o público neste sábado (31)

Uma viagem mágica pelo universo do Natal. Essa é a proposta do Shopping Tacaruna para a temporada natalina deste ano - que inaugura, neste sábado (31), o espaço temático, pista de patinação no gelo e ainda conta com a chegada do Papai Noel.

Abaixo de uma árvore de 11 metros de altura, o cenário temático da Praça de Eventos do mall apresenta balões, aviões, ursos, telescópios e mais elementos lúdicos para sua decoração. Além desse espaço, a área externa e o Rooftop do também receberão o brilho do Natal - com uma árvore iluminada e um balão cenográfico perfeito para as fotos em família.

Entre as novidades está o escorregador infantil e um avião cenográfico para que as crianças possam tirar fotos. A ideia do Natal do Tacaruna é promover uma verdadeira viagem no tempo com as famílias, unindo tradição, entretenimento e experiência.

"Neste ano, o Shopping Tacaruna traz uma decoração inspirada na magia dos balões e aviões. Resgatamos esses elementos para que o público possa soltar a imaginação no Natal. A escolha do tema é sempre um desafio porque gostamos de trabalhar com propostas bem lúdicas, que resgatem e levem as pessoas direto para o imaginário infantil", explica Yolanda Celeste, gerente de marketing do Shopping Tacaruna.

Yolanda Celeste, gerente de marketing do Shopping Tacaruna - Jailton Jr/JC Imagem

Papai Noel no Shopping Tacaruna

Um dos momentos mais aguardados deste período natalino é a chegada do Papai Noel. No mall, o grande evento acontece no sábado (31), a partir das 17h, com a apresentação do bom velinho em conjunto ao espetáculo 'Uma Aventura Natalina', feito para toda a família que une música e fantasia.

Além disso, até o dia 24 de dezembro, o público poderá ter seu momento especial com o Papai Noel no trono do shopping. Diariamente, a figura natalina ficará em seu torno, instalado no Segundo Piso do Shopping Tacaruna, próximo à loja Kinitos. De segunda a sexta-feira, o atendimento será das 14h às 17h e das 18h às 20h. Aos sábados e domingos, das 14h às 18h e das 19h às 20h. Em mais um ano, o Natal do Tacaruna também disponibiliza o trono pet no espaço.

Quem quiser levar a lembrança para casa, haverá uma ação de revelação de fotos, no valor de R$ 10, entre os dias 7 de novembro e 23 de dezembro, das 14h às 20h, aos sábados e domingos. Parte do valor arrecadado será destinado à campanha Alimente a Vida.

Patinação e espetáculo

Após a abertura oficial do Natal no mall, a pista de patinação no gelo está liberada! Instalada na Praça de Eventos, a estrutura é feita para a diversão de crianças e adultos, seguindo o mesmo horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 9h às 22h; e aos domingos, das 12h às 21h. Os ingressos para custam R$ 50 (30 minutos) e R$70 (60 minutos).

O espetáculo 'Uma Aventura Natalina' acontece de forma gratuita nos fins de semana no Tacaruna - aos sábados e domingos, às 18h.

A trama acompanha Luna, uma menina que sonha em ser bailarina e embarca em uma jornada mágica guiada por uma estrela cadente. Pelo caminho, ela encontra personagens como uma divertida Árvore de Natal e Lume, uma luz natalina cheia de energia, que a ajudam a descobrir o significado das tradições, da esperança e da perseverança. A aventura conta ainda com a participação do Papai Noel, reforçando uma mensagem de amor, coragem e confiança na realização dos sonhos.

