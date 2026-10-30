Instituto Guia Social é selecionado para iniciativa cofinanciada pela União Europeia

Projeto recifense recebe a nota máxima no Fundo OSC 2026 e conquista grande destaque nacional entre os aprovados. Veja todos os detalhes!

por Eduarda Barreto
Instituto Guia Social é selecionado para iniciativa cofinanciada pela União Europeia
Instituto Guia Social - Thiago Tião

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O Instituto Guia Social (IGS), do Recife, foi selecionado pelo Fundo OSC 2026, iniciativa da Plataforma MROSC com cofinanciamento da União Europeia.

A proposta aprovada, intitulada Vozes do Território, tem como objetivo promover a formação cidadã e ampliar a participação social de moradores da Região Político-Administrativa 6 (RPA 6) da capital pernambucana.

O fundo busca fortalecer organizações da sociedade civil e melhorar suas condições de atuação e parceria com o poder público.

Projeto busca ampliar participação dos moradores

O Vozes do Território pretende aproximar as demandas da população dos espaços de decisão sobre políticas públicas.

A iniciativa será desenvolvida na RPA 6, que abrange os bairros de Boa Viagem, Brasília Teimosa, Cohab, Ibura, Imbiribeira, Ipsep, Jordão e Pina.

A proposta do IGS recebeu nota máxima, de 10 pontos, na avaliação do edital. Entre os critérios analisados estavam impacto social, viabilidade técnica e financeira, inclusão de grupos vulnerabilizados e articulação com redes locais.

Fundo reúne instituições de apoio à sociedade civil

O edital foi lançado pela Cáritas Brasileira, em parceria com a Fundação Esquel Brasil, ELO Ligação e Organização, GIFE (Grupo de Institutos, Fundações e Empresas) e Unicopas (União Nacional das Organizações Cooperativistas Solidárias).

As cinco instituições participam da execução da iniciativa, que busca fortalecer organizações sociais. Os projetos contemplados também devem apresentar relatórios de atividades e prestar contas dos recursos recebidos, com comprovação das despesas realizadas.

Instituto destaca importância da escuta da população

Para a presidente do IGS, Viviane Castro, o apoio representa uma oportunidade de ampliar os espaços de diálogo com os moradores e construir soluções coletivas para os bairros.

“Ser ouvido com respeito faz diferença na vida de qualquer pessoa. Queremos que os moradores encontrem espaço para falar sobre o que vivem, trocar experiências e pensar juntos em soluções para o bairro. Recebemos esse apoio com alegria e com a responsabilidade de cuidar bem dos recursos e de cada pessoa que vai participar”, afirma.

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Eduarda Barreto

Jornalista formada pela UNINASSAU, integrando o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021. Atualmente repórter no Social1, cubro entretenimento, beleza e famosos, aliando produção de conteúdo digital, estratégias de SEO e análise de dados para maximizar alcance e engajamento.

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