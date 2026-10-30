Exposição de Roberto Ploeg celebra relação com a natureza e o povo da zona rural de Olinda
Mostra gratuita no Instituto Ploeg reúne pinturas a óleo inéditas que retratam moradores locais e paisagens marcadas pela memória e pelo tempo.
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O artista plástico Roberto Ploeg inaugura no dia 7 de novembro, às 14h, a exposição "Silvas e Selva", no Instituto Ploeg, localizado no bairro da Boa Vista, na área central do Recife.
A mostra gratuita reúne 23 pinturas a óleo inéditas que traduzem a convivência de 35 anos do artista com a comunidade e a natureza do Sítio Ouro Verde, na zona rural de Olinda.
As obras refletem a trajetória de Ploeg e o vínculo estreito com a região onde vive com a família desde 1991.
Nascido na Holanda e radicado em Pernambuco desde o final dos anos 1970, o artista acompanhou o avanço da urbanização e o crescimento da comunidade local, participando de iniciativas coletivas e ações sociais.
O trabalho artístico, que começou a se desenvolver profissionalmente em 1996, ganha agora um contorno ainda mais íntimo, impulsionado por reflexões sobre sua história após enfrentar um problema de saúde em abril deste ano.
“Em muitas medidas, a exposição é uma retrospectiva da minha vida”, afirma.
Entre árvores e rostos da comunidade
O título da mostra explora um jogo de termos que une a natureza e a identidade humana.
Enquanto o vocábulo latino silva remete a floresta ou bosque, o sobrenome Silva evoca a população que construiu sua história no entorno, com destaque para as mulheres que sustentam o cotidiano da comunidade.
Nas telas, a vegetação cultivada na região — como mangueiras, cajueiros, flamboyants e, pela primeira vez, coqueiros — dialoga com cenas do cotidiano e retratos de moradores.
O interesse pela figura humana é uma marca central do trabalho de Ploeg. Entre os registros pictóricos estão cenas como uma passista descansando após a folia, mães com seus filhos e momentos tradicionais da vida comunitária.
Além das paisagens e personagens de Olinda, o casarão que abriga o Instituto Ploeg no Recife também figura entre as referências visuais da mostra, reafirmando o espaço como ponto de encontro entre arte, educação e movimentos sociais.
Serviço
- Exposição “Silvas e Selva”, de Roberto Ploeg
- Local: Instituto Ploeg (Rua da Santa Cruz, nº 190, Boa Vista, Recife)
- Abertura: 7 de novembro, das 14h às 18h
- Visitação: Terças, quartas, sextas e sábados, das 9h às 16h; quintas-feiras, das 9h às 17h (em cartaz até 19 de dezembro)
- Entrada: Gratuita
- Informações: (81) 9961-5489 ou Instagram @atelier_ploeg e @institutoploeg