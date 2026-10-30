Exposição de Roberto Ploeg celebra relação com a natureza e o povo da zona rural de Olinda

Mostra gratuita no Instituto Ploeg reúne pinturas a óleo inéditas que retratam moradores locais e paisagens marcadas pela memória e pelo tempo.

Siga o JC no Google e acompanhe tudo o que você precisa

O artista plástico Roberto Ploeg inaugura no dia 7 de novembro, às 14h, a exposição "Silvas e Selva", no Instituto Ploeg, localizado no bairro da Boa Vista, na área central do Recife.

A mostra gratuita reúne 23 pinturas a óleo inéditas que traduzem a convivência de 35 anos do artista com a comunidade e a natureza do Sítio Ouro Verde, na zona rural de Olinda.

Nascido em 1955, em Valkenburg aan de Geul, na Holanda, ele veio ao Recife em 1979 para realizar um mestrado em Teologia da Libertação. - Beatriz Didier

As obras refletem a trajetória de Ploeg e o vínculo estreito com a região onde vive com a família desde 1991.

Nascido na Holanda e radicado em Pernambuco desde o final dos anos 1970, o artista acompanhou o avanço da urbanização e o crescimento da comunidade local, participando de iniciativas coletivas e ações sociais.

Os quadros concebidos para a exposição são fruto das reflexões de Ploeg sobre sua relação com Pernambuco e com o Brasil. - Divulgação

O trabalho artístico, que começou a se desenvolver profissionalmente em 1996, ganha agora um contorno ainda mais íntimo, impulsionado por reflexões sobre sua história após enfrentar um problema de saúde em abril deste ano.

“Em muitas medidas, a exposição é uma retrospectiva da minha vida”, afirma.

Entre árvores e rostos da comunidade



O título da mostra explora um jogo de termos que une a natureza e a identidade humana.

Enquanto o vocábulo latino silva remete a floresta ou bosque, o sobrenome Silva evoca a população que construiu sua história no entorno, com destaque para as mulheres que sustentam o cotidiano da comunidade.

Nas telas, a vegetação cultivada na região — como mangueiras, cajueiros, flamboyants e, pela primeira vez, coqueiros — dialoga com cenas do cotidiano e retratos de moradores.

O interesse pela figura humana é uma marca central do trabalho de Ploeg. Entre os registros pictóricos estão cenas como uma passista descansando após a folia, mães com seus filhos e momentos tradicionais da vida comunitária.

Além das paisagens e personagens de Olinda, o casarão que abriga o Instituto Ploeg no Recife também figura entre as referências visuais da mostra, reafirmando o espaço como ponto de encontro entre arte, educação e movimentos sociais.

Em abril de 2026, após sofrer um infarto, Ploeg passou a olhar de maneira ainda mais atenta para sua trajetória e para os vínculos que estabeleceu com o lugar onde vive. - Beatriz Didier

Serviço



Exposição “Silvas e Selva”, de Roberto Ploeg

Local : Instituto Ploeg (Rua da Santa Cruz, nº 190, Boa Vista, Recife)

: Instituto Ploeg (Rua da Santa Cruz, nº 190, Boa Vista, Recife) Abertura : 7 de novembro, das 14h às 18h

: 7 de novembro, das 14h às 18h Visitação : Terças, quartas, sextas e sábados, das 9h às 16h; quintas-feiras, das 9h às 17h (em cartaz até 19 de dezembro)

: Terças, quartas, sextas e sábados, das 9h às 16h; quintas-feiras, das 9h às 17h (em cartaz até 19 de dezembro) Entrada : Gratuita

: Gratuita Informações: (81) 9961-5489 ou Instagram @atelier_ploeg e @institutoploeg