Doce Natal: Com investimento de R$ 2 milhões e Papai Noel de barba natural, Shopping Guararapes inaugura temporada de festas em Pernambuco com foco em memórias afetivas e inclusão

Magia e novidades! Chegada do Papai Noel, paradas natalinas e foco em inclusão marcam a abertura da temporada de fim de ano no Shopping Guararapes

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O final do ano tem o poder de transformar momentos simples em lembranças que atravessam gerações. A expectativa pela chegada do Papai Noel, a foto em família diante da árvore iluminada, o passeio com as crianças e a alegria de descobrir juntos cada detalhe da decoração fazem parte de uma época que permanece na memória muito depois que as luzes se apagam.

É com esse espírito que o Shopping Guararapes abre oficialmente sua temporada natalina nesta sexta-feira (30), na Praça de Eventos, com a chegada do bom velhinho e a inauguração da decoração temática Doce Natal.

O "Doce Natal" já transformou a Praça de Eventos em um cenário de conto de fadas! - Divulgação

Desenvolvido pela renomada Cipolatti, o projeto transforma o mall em um cenário lúdico repleto de espaços instagramáveis, brinquedos gratuitos, balanço acessível e uma área dedicada com escorrega e tobogã, ampliando as opções de diversão para crianças de diferentes idades.

O Natal fica muito mais fofo com eles! Leve seu pet para garantir o clique natalino ao lado do Papai Noel. - Divulgação

Para a gerente de Marketing do empreendimento, Dora Linhares, a proposta vai muito além do visual:

"A decoração natalina tem um significado que vai muito além da beleza dos cenários. Ela cria oportunidades para as famílias estarem juntas e guardarem lembranças que serão compartilhadas por muitos anos. Queremos que cada visita seja uma experiência especial, daquelas que despertam emoção e passam a fazer parte da história de cada família", destaca Dora.

Um convite para desacelerar, celebrar e colecionar momentos especiais: O Natal já começou no Shopping Guararapes! - Divulgação

Tradição, Experiência Sensorial e Paradas Natalinas

Com um investimento robusto de R$ 2 milhões na temporada, a estrutura traz diferenciais marcantes. O Papai Noel deste ano contará com barba natural e atenderá o público diariamente das 12h às 21h, contando ao lado com um trono pet exclusivo para incluir os animais de estimação na tradição. O presépio tradicional ganha um espaço reservado no mall, enquanto a Praça de Eventos recebe um aroma especial exclusivo, ativando a memória afetiva pelo olfato.

Até os peludos têm lugar garantido na festa! O trono pet está pronto para receber os melhores amigos da família para aquela foto de Natal inesquecível. - Divulgação

As festividades também ganham movimento com as tradicionais paradas natalinas. A primeira ocorre logo no dia 30 de outubro, às 16h, antecedendo a chegada do Papai Noel. A partir do dia 31/10, os desfiles com personagens lúdicos tomam os corredores aos sábados e domingos, em sessões de uma hora às 16h e às 18h. O tradicional trenzinho também marca presença (ingressos a R$ 12), com parte da bilheteria revertida para a campanha social Alimente a Vida, em parceria com a Apesce.

Brincar é para todo mundo! Espaço natalino foi pensado em cada detalhe para que a alegria seja universal e inclusiva. - Divulgação

Solidariedade e Inclusão

O compromisso social é um dos pilares da temporada. Além do apoio à campanha de alimentos através do trenzinho, o shopping promove o apadrinhamento de crianças atendidas pelo Instituto Shopping Guararapes. Pensando no acolhimento de todas as famílias, o centro de compras também confirmou a realização de sessões azuis com o Papai Noel, estruturadas de forma adequada para receber crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Detalhes que encantam e despertam a magia de ser criança: Cada cantinho da decoração foi pensado para emocionar toda a família. - Divulgação

Crescimento, Novas Operações e Olhar em 2027

A chegada do Natal coroa um ano de fortes investimentos e expansão no perfil de atendimento do shopping. O superintendente do empreendimento, Phyllype Pires, pontua os reflexos diretos do diálogo constante com os frequentadores:

"Estamos sempre atentos ao que nossos clientes dizem e procuram. É ouvindo esse público que conseguimos evoluir, qualificar os espaços e ampliar as experiências oferecidas, com mais alternativas de lazer, gastronomia, compras e serviços. Nosso objetivo é que as pessoas encontrem no Guararapes um lugar confortável e agradável para estar, seja em um passeio com a família, em uma programação especial ou nas atividades do dia a dia", reforça Phyllype.

Tradições que atravessam gerações e criam lembranças para a vida toda. Vivencie o melhor do Natal com quem você ama. - Divulgação

O ano de 2026 foi marcado por melhorias estruturais — como a troca de todo o piso interno, o início do retrofit da Praça de Alimentação e novos projetos de paisagismo —, além da chegada de 15 novas operações, com destaques para Livraria Leitura, Adidas, Vila Trampolim, e a vinda inédita para Pernambuco do restaurante Azougue (especializado em carnes na brasa) e da pâtisserie Ganashe Doçaria.

Para 2027, o ritmo continua acelerado: o shopping prevê injetar R$ 20 milhões em modernizações, contemplando o retrofit dos banheiros sociais, a conclusão da Praça de Alimentação e a chegada de novas marcas. Os resultados operacionais refletem essa sintonia: o centro de compras fecha 2026 projetando um crescimento de 8% nas vendas e de 5% no fluxo de clientes.

Espalhando amor, solidariedade e a verdadeira magia da temporada: Faça parte dessa história com o Shopping Guararapes - Divulgação Um cenário de dar água na boca e encher o coração de carinho! A decoração Doce Natal trouxe todo o lúdico e a doçura que a época mais mágica do ano merece. Tem que conferir de perto! ? - Divulgação Nível máximo de fofura desbloqueado: Quem aguenta esse clima de Natal? - Divulgação Inclusão e diversão andando juntas! O balanço acessível garante que todas as crianças possam aproveitar a magia da nossa decoração de Natal com total conforto e segurança. - Divulgação

Confira como foi a noite da chegada do Papai Noel e da abertura do Doce Natal do Shopping Guararapes:

Shopping Guararapes dá vida ao 'Doce Natal' em 2026 com experiências para toda a família. - Foto: Renato Ramos/JC IMAGEM

Shopping Guararapes dá vida ao 'Doce Natal' em 2026 com experiências para toda a família. - Foto: Renato Ramos/JC IMAGEM

Shopping Guararapes dá vida ao 'Doce Natal' em 2026 com experiências para toda a família. - Foto: Renato Ramos/JC IMAGEM