Doce Natal: Com investimento de R$ 2 milhões e Papai Noel de barba natural, Shopping Guararapes inaugura temporada de festas em Pernambuco com foco em memórias afetivas e inclusão
Magia e novidades! Chegada do Papai Noel, paradas natalinas e foco em inclusão marcam a abertura da temporada de fim de ano no Shopping Guararapes
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O final do ano tem o poder de transformar momentos simples em lembranças que atravessam gerações. A expectativa pela chegada do Papai Noel, a foto em família diante da árvore iluminada, o passeio com as crianças e a alegria de descobrir juntos cada detalhe da decoração fazem parte de uma época que permanece na memória muito depois que as luzes se apagam.
É com esse espírito que o Shopping Guararapes abre oficialmente sua temporada natalina nesta sexta-feira (30), na Praça de Eventos, com a chegada do bom velhinho e a inauguração da decoração temática Doce Natal.
Desenvolvido pela renomada Cipolatti, o projeto transforma o mall em um cenário lúdico repleto de espaços instagramáveis, brinquedos gratuitos, balanço acessível e uma área dedicada com escorrega e tobogã, ampliando as opções de diversão para crianças de diferentes idades.
Para a gerente de Marketing do empreendimento, Dora Linhares, a proposta vai muito além do visual:
"A decoração natalina tem um significado que vai muito além da beleza dos cenários. Ela cria oportunidades para as famílias estarem juntas e guardarem lembranças que serão compartilhadas por muitos anos. Queremos que cada visita seja uma experiência especial, daquelas que despertam emoção e passam a fazer parte da história de cada família", destaca Dora.
Tradição, Experiência Sensorial e Paradas Natalinas
Com um investimento robusto de R$ 2 milhões na temporada, a estrutura traz diferenciais marcantes. O Papai Noel deste ano contará com barba natural e atenderá o público diariamente das 12h às 21h, contando ao lado com um trono pet exclusivo para incluir os animais de estimação na tradição. O presépio tradicional ganha um espaço reservado no mall, enquanto a Praça de Eventos recebe um aroma especial exclusivo, ativando a memória afetiva pelo olfato.
As festividades também ganham movimento com as tradicionais paradas natalinas. A primeira ocorre logo no dia 30 de outubro, às 16h, antecedendo a chegada do Papai Noel. A partir do dia 31/10, os desfiles com personagens lúdicos tomam os corredores aos sábados e domingos, em sessões de uma hora às 16h e às 18h. O tradicional trenzinho também marca presença (ingressos a R$ 12), com parte da bilheteria revertida para a campanha social Alimente a Vida, em parceria com a Apesce.
Solidariedade e Inclusão
O compromisso social é um dos pilares da temporada. Além do apoio à campanha de alimentos através do trenzinho, o shopping promove o apadrinhamento de crianças atendidas pelo Instituto Shopping Guararapes. Pensando no acolhimento de todas as famílias, o centro de compras também confirmou a realização de sessões azuis com o Papai Noel, estruturadas de forma adequada para receber crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA).
Crescimento, Novas Operações e Olhar em 2027
A chegada do Natal coroa um ano de fortes investimentos e expansão no perfil de atendimento do shopping. O superintendente do empreendimento, Phyllype Pires, pontua os reflexos diretos do diálogo constante com os frequentadores:
"Estamos sempre atentos ao que nossos clientes dizem e procuram. É ouvindo esse público que conseguimos evoluir, qualificar os espaços e ampliar as experiências oferecidas, com mais alternativas de lazer, gastronomia, compras e serviços. Nosso objetivo é que as pessoas encontrem no Guararapes um lugar confortável e agradável para estar, seja em um passeio com a família, em uma programação especial ou nas atividades do dia a dia", reforça Phyllype.
O ano de 2026 foi marcado por melhorias estruturais — como a troca de todo o piso interno, o início do retrofit da Praça de Alimentação e novos projetos de paisagismo —, além da chegada de 15 novas operações, com destaques para Livraria Leitura, Adidas, Vila Trampolim, e a vinda inédita para Pernambuco do restaurante Azougue (especializado em carnes na brasa) e da pâtisserie Ganashe Doçaria.
Para 2027, o ritmo continua acelerado: o shopping prevê injetar R$ 20 milhões em modernizações, contemplando o retrofit dos banheiros sociais, a conclusão da Praça de Alimentação e a chegada de novas marcas. Os resultados operacionais refletem essa sintonia: o centro de compras fecha 2026 projetando um crescimento de 8% nas vendas e de 5% no fluxo de clientes.
Confira como foi a noite da chegada do Papai Noel e da abertura do Doce Natal do Shopping Guararapes: