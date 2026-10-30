Corrida dos Morros CAIXA terá mais de 3 mil participantes no Morro da Conceição

A Corrida dos Morros CAIXA reúne mais de 3 mil participantes no Morro da Conceição em um evento cheio de energia. Confira os detalhes!

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O Morro da Conceição recebe, nos dias 21 e 22 de novembro, a sétima edição da Corrida dos Morros CAIXA.

A expectativa é reunir mais de 3 mil participantes em provas de 4 km e 8 km, além de uma caminhada de 1,6 km.

Desde sua criação, o evento já mobilizou mais de 20 mil pessoas e se tornou uma iniciativa que une esporte, cultura popular e ações sociais no Recife.

Corrida terá programação inclusiva e atrações musicais

As atividades começam no sábado (21), com uma largada inclusiva para crianças e jovens do Instituto do Autismo.

No domingo (22), as provas de 4 km e 8 km terão largada às 6h. Também será possível participar por meio da caminhada de 1,6 km.

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A programação contará com apresentações culturais. O maracatu dará as boas-vindas aos participantes, enquanto a Banda Sedutora começa o show às 6h30, transformando as ruas e ladeiras do Morro em um espaço de encontro entre atletas, moradores e visitantes.

Evento movimenta a economia e promove ações sociais

A Corrida dos Morros integra o Calendário Oficial de Eventos do Recife, conforme a Lei Municipal nº 19.319/2024. A legislação prevê a realização da prova duas vezes ao ano, nos primeiro e segundo semestres.

Além de incentivar a prática esportiva, a iniciativa movimenta o comércio e os serviços locais ao atrair milhares de pessoas para a comunidade. Ao longo de sua trajetória, também contribuiu com a distribuição de 12 toneladas de alimentos, materiais esportivos e kits pedagógicos.

Nesta edição, cada participante deverá contribuir com 1 kg de alimento. A organização também mobilizará doações de livros para a Biblioteca Amigos da Leitura, localizada no Alto José Bonifácio.

Outra iniciativa é a oferta de inscrições gratuitas para moradores da região, viabilizadas pelo Instituto Passo.

Inscrições entram na reta final

Com o primeiro lote esgotado, a Corrida dos Morros CAIXA está na última etapa de inscrições. Os interessados podem garantir uma vaga pelo site oficial, enquanto houver disponibilidade.

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O evento tem patrocínio da CAIXA/Governo Federal, Novo Atacarejo e 99Food, apoio institucional da Prefeitura do Recife e apoio social do Instituto Passo. A realização é da Prensa Marketing Esportivo.

Serviço – Corrida dos Morros CAIXA 2026