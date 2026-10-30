Corrida dos Morros CAIXA terá mais de 3 mil participantes no Morro da Conceição

A Corrida dos Morros CAIXA reúne mais de 3 mil participantes no Morro da Conceição em um evento cheio de energia. Confira os detalhes!

por Eduarda Barreto
Corrida dos Morros CAIXA terá mais de 3 mil participantes no Morro da Conceição
Corrida dos Morros CAIXA - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O Morro da Conceição recebe, nos dias 21 e 22 de novembro, a sétima edição da Corrida dos Morros CAIXA.

A expectativa é reunir mais de 3 mil participantes em provas de 4 km e 8 km, além de uma caminhada de 1,6 km.

Desde sua criação, o evento já mobilizou mais de 20 mil pessoas e se tornou uma iniciativa que une esporte, cultura popular e ações sociais no Recife.

Corrida terá programação inclusiva e atrações musicais

As atividades começam no sábado (21), com uma largada inclusiva para crianças e jovens do Instituto do Autismo.

No domingo (22), as provas de 4 km e 8 km terão largada às 6h. Também será possível participar por meio da caminhada de 1,6 km.

Leia Também

A programação contará com apresentações culturais. O maracatu dará as boas-vindas aos participantes, enquanto a Banda Sedutora começa o show às 6h30, transformando as ruas e ladeiras do Morro em um espaço de encontro entre atletas, moradores e visitantes.

Evento movimenta a economia e promove ações sociais

A Corrida dos Morros integra o Calendário Oficial de Eventos do Recife, conforme a Lei Municipal nº 19.319/2024. A legislação prevê a realização da prova duas vezes ao ano, nos primeiro e segundo semestres.

Além de incentivar a prática esportiva, a iniciativa movimenta o comércio e os serviços locais ao atrair milhares de pessoas para a comunidade. Ao longo de sua trajetória, também contribuiu com a distribuição de 12 toneladas de alimentos, materiais esportivos e kits pedagógicos.

Nesta edição, cada participante deverá contribuir com 1 kg de alimento. A organização também mobilizará doações de livros para a Biblioteca Amigos da Leitura, localizada no Alto José Bonifácio.

Outra iniciativa é a oferta de inscrições gratuitas para moradores da região, viabilizadas pelo Instituto Passo.

Inscrições entram na reta final

Com o primeiro lote esgotado, a Corrida dos Morros CAIXA está na última etapa de inscrições. Os interessados podem garantir uma vaga pelo site oficial, enquanto houver disponibilidade.

Leia Também

O evento tem patrocínio da CAIXA/Governo Federal, Novo Atacarejo e 99Food, apoio institucional da Prefeitura do Recife e apoio social do Instituto Passo. A realização é da Prensa Marketing Esportivo.

Serviço – Corrida dos Morros CAIXA 2026

  • Data: 21 e 22 de novembro de 2026
  • Local: Morro da Conceição, Recife
  • Sábado (21): largada inclusiva com crianças e jovens do Instituto do Autismo
  • Domingo (22): largadas às 6h
  • Percursos: 4 km, 8 km e caminhada de 1,6 km
  • Atrações: maracatu e show da Banda Sedutora, a partir das 6h30
  • Inscrições: www.corridadosmorros.com.br
  • Ação social: arrecadação de alimentos e livros para a Biblioteca Amigos da Leitura
Vamos conversar no ZAP? Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Entre no canal do WhatsApp
Imagem de Eduarda Barreto

Eduarda Barreto

Jornalista formada pela UNINASSAU, integrando o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021. Atualmente repórter no Social1, cubro entretenimento, beleza e famosos, aliando produção de conteúdo digital, estratégias de SEO e análise de dados para maximizar alcance e engajamento.

Siga Eduarda Barreto

Leia também