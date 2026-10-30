Corrida dos Morros CAIXA terá mais de 3 mil participantes no Morro da Conceição
A Corrida dos Morros CAIXA reúne mais de 3 mil participantes no Morro da Conceição em um evento cheio de energia. Confira os detalhes!
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
O Morro da Conceição recebe, nos dias 21 e 22 de novembro, a sétima edição da Corrida dos Morros CAIXA.
A expectativa é reunir mais de 3 mil participantes em provas de 4 km e 8 km, além de uma caminhada de 1,6 km.
Desde sua criação, o evento já mobilizou mais de 20 mil pessoas e se tornou uma iniciativa que une esporte, cultura popular e ações sociais no Recife.
Corrida terá programação inclusiva e atrações musicais
As atividades começam no sábado (21), com uma largada inclusiva para crianças e jovens do Instituto do Autismo.
No domingo (22), as provas de 4 km e 8 km terão largada às 6h. Também será possível participar por meio da caminhada de 1,6 km.
A programação contará com apresentações culturais. O maracatu dará as boas-vindas aos participantes, enquanto a Banda Sedutora começa o show às 6h30, transformando as ruas e ladeiras do Morro em um espaço de encontro entre atletas, moradores e visitantes.
Evento movimenta a economia e promove ações sociais
A Corrida dos Morros integra o Calendário Oficial de Eventos do Recife, conforme a Lei Municipal nº 19.319/2024. A legislação prevê a realização da prova duas vezes ao ano, nos primeiro e segundo semestres.
Além de incentivar a prática esportiva, a iniciativa movimenta o comércio e os serviços locais ao atrair milhares de pessoas para a comunidade. Ao longo de sua trajetória, também contribuiu com a distribuição de 12 toneladas de alimentos, materiais esportivos e kits pedagógicos.
Nesta edição, cada participante deverá contribuir com 1 kg de alimento. A organização também mobilizará doações de livros para a Biblioteca Amigos da Leitura, localizada no Alto José Bonifácio.
Outra iniciativa é a oferta de inscrições gratuitas para moradores da região, viabilizadas pelo Instituto Passo.
Inscrições entram na reta final
Com o primeiro lote esgotado, a Corrida dos Morros CAIXA está na última etapa de inscrições. Os interessados podem garantir uma vaga pelo site oficial, enquanto houver disponibilidade.
O evento tem patrocínio da CAIXA/Governo Federal, Novo Atacarejo e 99Food, apoio institucional da Prefeitura do Recife e apoio social do Instituto Passo. A realização é da Prensa Marketing Esportivo.
Serviço – Corrida dos Morros CAIXA 2026
- Data: 21 e 22 de novembro de 2026
- Local: Morro da Conceição, Recife
- Sábado (21): largada inclusiva com crianças e jovens do Instituto do Autismo
- Domingo (22): largadas às 6h
- Percursos: 4 km, 8 km e caminhada de 1,6 km
- Atrações: maracatu e show da Banda Sedutora, a partir das 6h30
- Inscrições: www.corridadosmorros.com.br
- Ação social: arrecadação de alimentos e livros para a Biblioteca Amigos da Leitura