Circuito MDR anuncia nova edição no Recife com provas de 5 km e 10 km

Participe do Circuito MDR Recife 2026 e conquiste a medalha com a bandeira de Pernambuco e o Marco Zero, além do show gratuito. Confira!

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Depois de reunir cerca de 5 mil corredores em sua estreia na capital pernambucana, o Circuito MDR retorna ao Recife no dia 29 de novembro, com provas de 5K e 10K. A largada e a chegada serão na altura do Parque Dona Lindu, na Avenida Boa Viagem.

A edição deste ano terá percursos predominantemente planos e uma arena de pós-prova com show gratuito, ativações de marcas parceiras e espaços de convivência. A programação também contará com áreas para fotos e atividades abertas ao público.

Corrida terá largada às 5h

Circuito MDR - Divulgação

Os percursos de 5K e 10K serão realizados pela orla de Boa Viagem. A proposta contempla tanto iniciantes na corrida de rua quanto atletas que buscam melhorar o ritmo e o desempenho.

As duas provas terão largada às 5h, horário antecipado para oferecer mais conforto aos participantes diante das condições climáticas e favorecer a performance durante o percurso.

Em 2025, a primeira edição do circuito no Recife reuniu aproximadamente 5 mil pessoas, com provas de 6 km e 12 km.

Medalha terá referências ao Recife e a Pernambuco

Medalha do Circuito MDR - Divulgação

A medalha entregue aos concluintes terá elementos que representam a identidade local. Na parte frontal, a peça apresenta a bandeira de Pernambuco, enquanto o verso traz um grafismo inspirado no Marco Zero, um dos cartões-postais da capital.

A composição utiliza as cores azul, vermelho, amarelo e verde e mantém a identidade visual do Circuito MDR, adaptada para incorporar referências de cada cidade por onde o evento passa.

Inscrições, descontos e regras de participação

As inscrições estão no segundo lote, com valores a partir de R$ 165, mais taxa de serviço de R$ 16,50, pela plataforma GoDream.

A idade mínima é de 14 anos para a prova de 5K e 16 anos para a de 10K. Pessoas com deficiência têm direito a 50% de desconto na inscrição, mediante apresentação da documentação prevista no regulamento.

Atletas com 60 anos ou mais também contam com uma modalidade própria de inscrição nas duas distâncias.

Informações sobre retirada dos kits, guarda-volumes e cronograma completo serão divulgadas nos canais oficiais do circuito.

Sobre o Circuito MDR

O Circuito MDR é o circuito oficial da Maratona do Rio e leva a experiência do evento a diferentes cidades brasileiras. A iniciativa é promovida pela Spiridon e pela Dream Factory.

A adidas é a Marca Esportiva Oficial, e o Itaú Uniclass, o Banco Oficial. O evento também conta com apoio de Dorflex Max, como analgésico oficial, e da Gol Linhas Aéreas, como companhia aérea oficial.

Serviço – Circuito MDR Recife 2026