Shopping Tacaruna abre temporada de Natal com chegada do Papai Noel e pista de gelo
Abertura oficial da temporada natalina conta com espetáculo de patinação, decoração temática e atrações interativas para toda a família no Recife.
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O Shopping Tacaruna inaugura sua temporada natalina neste sábado (31), a partir das 17h, na Praça de Eventos. Com o tema "A Viagem de Natal Tacaruna", a programação marca a chegada do Papai Noel e traz atrações como espetáculo de patinação no gelo, cenografia interativa e projetos voltados para a geração de renda na comunidade.
O principal destaque do primeiro dia é a estreia do espetáculo "Uma Aventura Natalina", apresentado na pista de patinação no gelo. A montagem combina música e fantasia para contar a história de Luna, uma menina que sonha em ser bailarina e é guiada por uma estrela cadente. A encenação terá sessões gratuitas aos sábados e domingos, sempre às 18h, até o final do ano.
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Decoração temática e atrações interativas
A Praça de Eventos foi transformada com elementos que remetem ao tema de viagens, reunindo balões, aviões, ursos, telescópios e uma árvore iluminada de 11 metros de altura. O público infantil conta com uma casa equipada com escorregador e um avião cenográfico para fotos. Na área externa e no Rooftop, o público encontra outra árvore iluminada, com 17 metros de altura, além de um grande balão cenográfico.
"A proposta da Viagem de Natal Tacaruna é proporcionar às famílias momentos mágicos e a oportunidade de construir memórias afetivas que ‘viajem pelo tempo’ e permaneçam vivas em cada um. Para isso, pensamos em uma programação que une tradição, entretenimento e experiências para crianças e adultos, valorizando aquilo que torna essa época tão especial, que é estar perto de quem amamos", destaca a superintendente do Shopping Tacaruna, Sandra Arruda.
Retorno da pista de patinação e encontros com o Papai Noel
A estrutura de patinação no gelo ocupa uma área de 193 m² na Praça de Eventos. O acesso é permitido para pessoas com mais de cinco anos, com o uso obrigatório de equipamentos de segurança fornecidos no local. Para crianças menores, o espaço disponibiliza carrinhos adaptados conduzidos por instrutores. Os ingressos custam R$ 50 para 30 minutos e R$ 70 para 60 minutos.
Já os encontros com o Papai Noel acontecem diariamente até o dia 24 de dezembro, no Segundo Piso, próximo à loja Kinitos. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 14h às 17h e das 18h às 20h; e aos sábados e domingos, das 14h às 18h e das 19h às 20h. O espaço também conta com um trono exclusivo para pets participarem dos registros em família.
Ação social e geração de renda
A tradicional Loja de Natal do Tacaruna Social abre ao público de 11 de novembro a 27 de dezembro, reunindo mais de 3 mil peças artesanais com preços a partir de R$ 10. O espaço comercializa artigos produzidos por cerca de 50 mulheres de comunidades do entorno, capacitadas pelas oficinas do projeto ao longo do ano, além de contar com a participação de instituições parceiras. Toda a arrecadação com as vendas é destinada diretamente às artesãs.
Serviço
- Abertura da temporada e chegada do Papai Noel: Sábado (31), às 17h, na Praça de Eventos.
- Pista de patinação no gelo: De segunda a sábado, das 9h às 22h; domingos, das 12h às 21h. Ingressos: R$ 50 (30 minutos) e R$ 70 (60 minutos).
- Espetáculo "Uma Aventura Natalina": Sábados e domingos, às 18h. Gratuito.
- Fotos com o Papai Noel: Até 24 de dezembro, no Segundo Piso. Segunda a sexta, das 14h às 17h e das 18h às 20h; sábados e domingos, das 14h às 18h e das 19h às 20h.
- Loja Tacaruna Social: De 11 de novembro a 27 de dezembro.