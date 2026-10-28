Shopping Tacaruna abre temporada de Natal com chegada do Papai Noel e pista de gelo

O Shopping Tacaruna inaugura sua temporada natalina neste sábado (31), a partir das 17h, na Praça de Eventos. Com o tema "A Viagem de Natal Tacaruna", a programação marca a chegada do Papai Noel e traz atrações como espetáculo de patinação no gelo, cenografia interativa e projetos voltados para a geração de renda na comunidade.

Entre as atrações interativas, a criançada poderá se divertir em uma casa com escorregador e até "pilotar" um avião cenográfico preparado especialmente para fotos. - Divulgação

O principal destaque do primeiro dia é a estreia do espetáculo "Uma Aventura Natalina", apresentado na pista de patinação no gelo. A montagem combina música e fantasia para contar a história de Luna, uma menina que sonha em ser bailarina e é guiada por uma estrela cadente. A encenação terá sessões gratuitas aos sábados e domingos, sempre às 18h, até o final do ano.

Decoração temática e atrações interativas



A Praça de Eventos foi transformada com elementos que remetem ao tema de viagens, reunindo balões, aviões, ursos, telescópios e uma árvore iluminada de 11 metros de altura. O público infantil conta com uma casa equipada com escorregador e um avião cenográfico para fotos. Na área externa e no Rooftop, o público encontra outra árvore iluminada, com 17 metros de altura, além de um grande balão cenográfico.

Balões, aviões, ursos, telescópios e uma árvore iluminada de 11 metros de altura compõem o cenário temático na Praça de Eventos. - Divulgação

"A proposta da Viagem de Natal Tacaruna é proporcionar às famílias momentos mágicos e a oportunidade de construir memórias afetivas que ‘viajem pelo tempo’ e permaneçam vivas em cada um. Para isso, pensamos em uma programação que une tradição, entretenimento e experiências para crianças e adultos, valorizando aquilo que torna essa época tão especial, que é estar perto de quem amamos", destaca a superintendente do Shopping Tacaruna, Sandra Arruda.

Retorno da pista de patinação e encontros com o Papai Noel



A estrutura de patinação no gelo ocupa uma área de 193 m² na Praça de Eventos. O acesso é permitido para pessoas com mais de cinco anos, com o uso obrigatório de equipamentos de segurança fornecidos no local. Para crianças menores, o espaço disponibiliza carrinhos adaptados conduzidos por instrutores. Os ingressos custam R$ 50 para 30 minutos e R$ 70 para 60 minutos.

Já os encontros com o Papai Noel acontecem diariamente até o dia 24 de dezembro, no Segundo Piso, próximo à loja Kinitos. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 14h às 17h e das 18h às 20h; e aos sábados e domingos, das 14h às 18h e das 19h às 20h. O espaço também conta com um trono exclusivo para pets participarem dos registros em família.

A partir deste sábado (31), o Shopping Tacaruna convida o público a embarcar em uma viagem mágica pelo universo do Natal. Na data, o mall abre oficialmente a temporada natalina "A Viagem de Natal Tacaruna", com a chegada do Papai Noel, às 17h, na Praça de Eventos. - Divulgação

Ação social e geração de renda



A tradicional Loja de Natal do Tacaruna Social abre ao público de 11 de novembro a 27 de dezembro, reunindo mais de 3 mil peças artesanais com preços a partir de R$ 10. O espaço comercializa artigos produzidos por cerca de 50 mulheres de comunidades do entorno, capacitadas pelas oficinas do projeto ao longo do ano, além de contar com a participação de instituições parceiras. Toda a arrecadação com as vendas é destinada diretamente às artesãs.

Serviço

