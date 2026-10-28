Shopping Guararapes abre temporada natalina com decoração temática e chegada do Papai Noel

Centro de compras investe R$ 2 milhões em projeto interativo, desfiles temáticos, ações sociais e amplia mix de lojas em 2026.

por Bianca Tavares
Shopping Guararapes abre temporada natalina com decoração temática e chegada do Papai Noel
Natal do Shopping Guararapes

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O Shopping Guararapes inicia sua programação de fim de ano no dia 30 de outubro com a abertura do "Natal dos Doces", que contará com a chegada do Papai Noel às 19h, na Praça de Eventos. O projeto lúdico desenvolvido pela Cipalotti recebeu investimento de R$ 2 milhões e traz espaços instagramáveis, brinquedos gratuitos, balanço acessível, área com escorrega e tobogã, além de um trenzinho com ingressos a R$ 12, parte revertida para a campanha social Alimente a Vida, realizada em parceria com a Apesce. A decoração e as atrações permanecem disponíveis para o público até o dia 31 de dezembro.

O Papai Noel deste ano terá barba natural e atenderá diariamente o público das 12h às 21h, contando também com um trono pet ao lado. A programação inclui ainda um presépio em outra área do mall, decoração externa clássica, aroma especial na Praça de Eventos e paradas natalinas aos finais de semana — com início no próprio dia 30 de outubro às 16h, e desfiles de personagens temáticos aos sábados e domingos, às 16h e 18h, com uma hora de duração cada.

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"A decoração natalina tem um significado que vai muito além da beleza dos cenários. Ela cria oportunidades para as famílias estarem juntas e guardarem lembranças que serão compartilhadas por muitos anos. Queremos que cada visita seja uma experiência especial, daquelas que despertam emoção e passam a fazer parte da história de cada família", destaca Dora Linhares, gerente de Marketing do Shopping Guararapes.

O centro de compras também preparou ações voltadas à inclusão e à solidariedade, como o apadrinhamento de crianças do Instituto Shopping Guararapes e sessões azuis com o Papai Noel, adaptadas para receber crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Gabriella Zilma
Trono Pet no Natal do Shopping Guararapes - Gabriella Zilma

Infraestrutura, novas operações e balanço de 2026

Ao longo do ano, o empreendimento promoveu diversas atrações voltadas ao entretenimento e à convivência, como o Festival Burguerland, exposição de camisas de futebol na Copa, troca de figurinhas, Torresmo Fest, Corrida do Bob Esponja, Festival Mix PE e a instalação do Circo do Tirú na área externa. Na área de serviços públicos, o centro de compras ofereceu ações de vacinação, emissão da Carteira de Identidade Nacional, atendimentos do TRE-PE, Refis e exames de mamografia.

O ano também foi marcado por obras de modernização e infraestrutura, que contemplaram a substituição de todo o piso do shopping, a primeira etapa da reforma da Praça de Alimentação e a instalação de novos vasos e vegetação interna. Ainda em 2026, serão entregues a troca de todos os 100 postes do estacionamento e melhorias de acessibilidade na área externa.

O mix de lojas recebeu 15 novos lojistas ao longo do ano, incluindo marcas como Livraria Leitura, Adidas, Lordman, You.com, Democrata, Magazine Luiza, Vila Trampolim, Vivara Life, Neoenergia e Dom Ferreira. No setor gastronômico, o shopping assinou contratos com o restaurante Azougue — especializado em carnes na brasa e cortes nobres, com unidades em Salvador e Fortaleza que chegam pela primeira vez a Pernambuco — e com a Ganashe Doçaria.

Para 2027, o planejamento prevê investimentos de R$ 20 milhões destinados a novos projetos de modernização, como o retrofit dos banheiros sociais, a conclusão da Praça de Alimentação, além de novas opções de restaurantes, lojas e serviços. Os resultados financeiros e de público também apontam avanço: o centro de compras espera fechar 2026 com um crescimento de 8% nas vendas e de 5% no fluxo de frequentadores.

"Nosso planejamento para 2027 contempla investimentos importantes para modernizar os espaços, ampliar as opções de compras, gastronomia e lazer e oferecer experiências cada vez melhores aos clientes. Queremos continuar evoluindo, acompanhando as expectativas do público e fortalecendo o Guararapes como um lugar de convivência e conveniência", afirma Phyllype Pires, superintendente do Shopping Guararapes. Ele acrescenta: "Os números mostram que estamos avançando, mas sabemos que esse resultado também depende da capacidade de ouvir e atender melhor o público. Cada melhoria, cada nova operação e cada experiência que trazemos para o shopping fazem parte desse compromisso. Queremos continuar conquistando a preferência dos clientes e fortalecer a relação de confiança e afeto que construímos com eles".

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Sustentabilidade e impacto social

As práticas de responsabilidade socioambiental também integraram a rotina do shopping ao longo do período. Entre janeiro e setembro de 2026, o empreendimento alcançou índice médio de reciclabilidade de 67,32%, destinou 236,45 toneladas de resíduos para reciclagem e reutilizou 6,8 mil metros cúbicos de água da Estação de Tratamento de Água (ETA).

Na frente social, o Instituto Shopping Guararapes atendeu 762 pessoas em ações de arte, educação, cultura, esporte e qualificação profissional, além de inserir 107 jovens no mercado de trabalho. O instituto manteve projetos de segurança alimentar, como a Horta Yapoatã, atividades de integração familiar e acompanhamento de pessoas em situação de vulnerabilidade.

Serviço

  • Início da temporada natalina: 30 de outubro
  • Chegada do Papai Noel: 30 de outubro, às 19h (com parada natalina às 16h)
  • Atendimento do Papai Noel: Diariamente, das 12h às 21h
  • Paradas natalinas: A partir de 31 de outubro, aos sábados e domingos, às 16h e às 18h
  • Ingresso do trenzinho: R$ 12 (parte da bilheteria revertida para a campanha Alimente a Vida)
  • Período da decoração: Até 31 de dezembro
  • Endereço: Av. Barreto de Menezes, 800 - Piedade, Jaboatão dos Guararapes - PE
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Bianca Tavares

Repórter do Social1 apaixonada pelo mundo da beleza, moda e cultura pop, que fornece dicas sobre as principais tendências e novidades para realçar a confiança de todos.

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