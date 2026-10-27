Tributo Cronovisor celebra 11 anos e expande repertório do rock nacional

Criado pelo psicólogo e cantor Samuca Luna, o espetáculo independente que une música e psicologia agora inclui clássicos de Raul Seixas e Rita Lee.

por Bianca Tavares
Tributo Cronovisor celebra 11 anos e expande repertório do rock nacional
Psicólogo e cantor pernambucano Samuca Luna

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O projeto Cronovisor celebra 11 anos de estrada com uma novidade em sua turnê comemorativa, com passagem no dia 20 de novembro, pelo Teatro Guararapes, no Grande Recife.

Idealizado e interpretado pelo psicólogo e cantor pernambucano Samuca Luna, o tributo-espetáculo que nasceu com foco na obra de Renato Russo agora amplia seu repertório para incluir clássicos de outros grandes nomes do rock brasileiro, como Raul Seixas, Cazuza e Rita Lee.

Diferente dos formatos convencionais de covers, a proposta une apresentações ao vivo e análises sobre o comportamento e a história por trás das composições, utilizando uma perspectiva psicológica. O nome do espetáculo faz referência a um aparelho místico que permitiria observar o passado, servindo como metáfora para a imersão sentimental promovida no palco.

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Trajetória e alcance internacional

Ao longo de sua trajetória iniciada em 2015, o Cronovisor acumulou apresentações em todos os estados brasileiros e em 13 países, passando por palcos internacionais como a Broadway, em Nova Iorque, além de cidades na Europa, América do Norte e América do Sul.

O trabalho de Samuca Luna teve origem acadêmica a partir de pesquisas sobre o processo de transformação da dor emocional em canções, baseando-se na leitura de mais de 200 obras e monografias sobre os grandes compositores do país. Com a nova fase comemorativa, a iniciativa consolida sua marca de conectar o público à memória afetiva e à poesia do rock nacional.

Serviço

  • Data: 20 de novembro de 2026
  • Horário: 20h
  • Local: Teatro Guararapes (Pernambuco Centro de Convenções) – Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho, Olinda
  • Classificação etária: Livre
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Bianca Tavares

Repórter do Social1 apaixonada pelo mundo da beleza, moda e cultura pop, que fornece dicas sobre as principais tendências e novidades para realçar a confiança de todos.

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