Lyra e os Mareantes misturam pop e Jurema Sagrada no single "Viúva Negra"

O grupo pernambucano Lyra e os Mareantes disponibilizou nas plataformas digitais o single "Viúva Negra", faixa que marca o primeiro lançamento do projeto desde o EP de estreia, "Veio D'Água", lançado em julho. A composição e a produção musical levam a assinatura de Hugo Bessa, com colaboração de Thiago Duarte na produção, mixagem de Buguinha Dub e masterização de Arthur Joly.

Com uma proposta que transita entre o pop contemporâneo, graves voltados para a pista e influências do swing baiano, a música aposta em uma ambiência densa que evolui para uma batida dançante. A letra utiliza a imagem da aranha como metáfora para a sedução e a autoconfiança.

Sonoridade e referências religiosas

O trabalho também incorpora elementos da música de terreiro e da Jurema Sagrada. Em um dos trechos, a intérprete Lyra canta um ponto dedicado à Mestra Luziara, figura central da tradição pernambucana e ligada a mensagens de empoderamento feminino. Para o produtor Hugo Bessa, o single traduz a identidade artística do grupo.

"'Viúva Negra' é uma música pop com raízes e empoderamento. Ela traz uma estranheza no ar junto com a energia sedutora de um predador silencioso e confiante", afirma Hugo Bessa.

O grupo é formado por Lyra nos vocais, além de Azuldegesabel, Leordiny, Fernando, Dukinha e Enoque. Com um repertório que une ritmos tradicionais nordestinos a sonoridades urbanas, os músicos preparam o álbum "Ponto de Mutação", com lançamento previsto para antes do Carnaval de 2027.

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