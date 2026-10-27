Lyra e os Mareantes misturam pop e Jurema Sagrada no single "Viúva Negra"

O grupo pernambucano aposta em sonoridade dançante e referências à cultura de terreiro na nova faixa já disponível nas plataformas.

por Bianca Tavares
Lyra e os Mareantes misturam pop e Jurema Sagrada no single "Viúva Negra"
Lyra e os Mareantes lançam "Viúva Negra", pop com raízes no terreiro e na Jurema Sagrada

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O grupo pernambucano Lyra e os Mareantes disponibilizou nas plataformas digitais o single "Viúva Negra", faixa que marca o primeiro lançamento do projeto desde o EP de estreia, "Veio D'Água", lançado em julho. A composição e a produção musical levam a assinatura de Hugo Bessa, com colaboração de Thiago Duarte na produção, mixagem de Buguinha Dub e masterização de Arthur Joly.

Com uma proposta que transita entre o pop contemporâneo, graves voltados para a pista e influências do swing baiano, a música aposta em uma ambiência densa que evolui para uma batida dançante. A letra utiliza a imagem da aranha como metáfora para a sedução e a autoconfiança.

Sonoridade e referências religiosas

O trabalho também incorpora elementos da música de terreiro e da Jurema Sagrada. Em um dos trechos, a intérprete Lyra canta um ponto dedicado à Mestra Luziara, figura central da tradição pernambucana e ligada a mensagens de empoderamento feminino. Para o produtor Hugo Bessa, o single traduz a identidade artística do grupo.

"'Viúva Negra' é uma música pop com raízes e empoderamento. Ela traz uma estranheza no ar junto com a energia sedutora de um predador silencioso e confiante", afirma Hugo Bessa.

O grupo é formado por Lyra nos vocais, além de Azuldegesabel, Leordiny, Fernando, Dukinha e Enoque. Com um repertório que une ritmos tradicionais nordestinos a sonoridades urbanas, os músicos preparam o álbum "Ponto de Mutação", com lançamento previsto para antes do Carnaval de 2027.

Serviço

  • Single: "Viúva Negra" - Lyra e os Mareantes
  • Onde ouvir: Disponível no Spotify e YouTube
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Bianca Tavares

Repórter do Social1 apaixonada pelo mundo da beleza, moda e cultura pop, que fornece dicas sobre as principais tendências e novidades para realçar a confiança de todos.

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