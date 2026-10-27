Flávio Andradde apresenta show de comédia em três cidades de Pernambuco em novembro

Após apresentações no Recife, Flávio Andradde leva o espetáculo de comédia a Jaboatão, Paudalho e Garanhuns, com ingressos disponíveis na Sympla

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Depois do sucesso de público no Recife, chegou a vez de Jaboatão dos Guararapes receber o novo espetáculo de comédia do humorista pernambucano Flávio Andradde. O show Como Sobreviver à Própria Família? será apresentado na próxima sexta-feira (6), às 20h, no Cine Teatro Samuel Campelo.

A apresentação vai além das risadas e propõe uma experiência de resgate de memórias afetivas e sentimentos ligados à família. Com histórias, músicas e frases que despertam identificação, o humorista conduz o público entre o riso e a emoção, explorando situações cotidianas com sensibilidade e humor.

Com sua experiência como ator, Flávio dá vida a personagens típicos das relações familiares, como avós, tias, mães, pais e outros parentes marcantes. O espetáculo recria encontros clássicos, como reuniões de domingo e festas comemorativas, trazendo ao palco situações que fazem parte da vivência de muitas famílias. A apresentação combina humor, afeto e o caos característico da convivência familiar.

Além de Jaboatão dos Guararapes, duas cidades do interior de Pernambuco também receberão o espetáculo pela primeira vez. Em Paudalho, a apresentação será no sábado (7), às 20h, no CineTeatro Marco Camarotti. Já em Garanhuns, o público poderá conferir o show no domingo (8), às 19h, no Teatro Reinaldo de Oliveira, no Sesc Garanhuns.

Flávio Andradde - Créditos: Thiago Lemos

Os ingressos antecipados para as apresentações estão disponíveis pela plataforma Sympla. De acordo com a Riser Produções, a circulação por outras cidades busca ampliar o acesso ao espetáculo e permitir que pessoas que moram fora da Região Metropolitana do Recife também possam acompanhar o humorista.