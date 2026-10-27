Flávio Andradde apresenta show de comédia em três cidades de Pernambuco em novembro

Após apresentações no Recife, Flávio Andradde leva o espetáculo de comédia a Jaboatão, Paudalho e Garanhuns, com ingressos disponíveis na Sympla

por Catêrine Costa
Flávio Andradde apresenta show de comédia em três cidades de Pernambuco em novembro
Flávio Andradde

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Depois do sucesso de público no Recife, chegou a vez de Jaboatão dos Guararapes receber o novo espetáculo de comédia do humorista pernambucano Flávio Andradde. O show Como Sobreviver à Própria Família? será apresentado na próxima sexta-feira (6), às 20h, no Cine Teatro Samuel Campelo.

A apresentação vai além das risadas e propõe uma experiência de resgate de memórias afetivas e sentimentos ligados à família. Com histórias, músicas e frases que despertam identificação, o humorista conduz o público entre o riso e a emoção, explorando situações cotidianas com sensibilidade e humor.

Leia Também

Com sua experiência como ator, Flávio dá vida a personagens típicos das relações familiares, como avós, tias, mães, pais e outros parentes marcantes. O espetáculo recria encontros clássicos, como reuniões de domingo e festas comemorativas, trazendo ao palco situações que fazem parte da vivência de muitas famílias. A apresentação combina humor, afeto e o caos característico da convivência familiar.

Além de Jaboatão dos Guararapes, duas cidades do interior de Pernambuco também receberão o espetáculo pela primeira vez. Em Paudalho, a apresentação será no sábado (7), às 20h, no CineTeatro Marco Camarotti. Já em Garanhuns, o público poderá conferir o show no domingo (8), às 19h, no Teatro Reinaldo de Oliveira, no Sesc Garanhuns.

Créditos: Thiago Lemos
Flávio Andradde - Créditos: Thiago Lemos

Os ingressos antecipados para as apresentações estão disponíveis pela plataforma Sympla. De acordo com a Riser Produções, a circulação por outras cidades busca ampliar o acesso ao espetáculo e permitir que pessoas que moram fora da Região Metropolitana do Recife também possam acompanhar o humorista.

Vamos conversar no ZAP? Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Entre no canal do WhatsApp
Imagem de Catêrine Costa

Catêrine Costa

No NE10, atuo como jornalista especializada em entretenimento, com foco em temas relacionados à beleza, astrologia, celebridades e cultura. Minha missão é oferecer aos leitores conteúdos envolventes e informativos, mantendo-os atualizados sobre todas as novidades.

Leia também