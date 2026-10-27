Feira de arte e design ocupa o RioMar Recife com foco em produção autoral

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MADE PE reúne 80 expositores com peças de decoração, moda e artesanato, além de oficinas criativas para adultos e crianças até o dia 9 de novembro

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O RioMar Recife recebe, a partir desta terça-feira (27) até o dia 9 de novembro, a 18ª edição da Mostra de Arte e Design de Pernambuco (MADE PE). O evento reúne 80 expositores com foco na valorização do trabalho manual, da criatividade e da diversidade da produção artesanal pernambucana e nacional. Com entrada gratuita, a feira ocupa o piso L3 do centro de compras e apresenta opções que vão desde artigos de moda e acessórios até peças de decoração e itens temáticos para o final de ano.

Entre os destaques desta edição estão a bolsa sereia, confeccionada pela Moda Mangue a partir de redes de pesca reaproveitadas, e a possibilidade de personalização de acessórios oferecida pela Malvim. O público também encontra joias em crochê, biojoias, cerâmicas artesanais, luminárias e produtos voltados à sustentabilidade. A expectativa da organização é movimentar aproximadamente R$ 1,5 milhão em vendas e superar os números alcançados no ano passado.

Valorização do fazer artesanal e inclusão



A feira busca fortalecer o espaço de troca entre criadores e o público, destacando iniciativas de responsabilidade social. Estandes solidários da Casa de Maria e do Instituto Dimitri Andrade participam da programação com a comercialização de produtos artesanais, com toda a renda revertida para as instituições. Para garantir acessibilidade, a organização informou que contará com intérpretes de Libras em datas e horários divulgados nas redes sociais oficiais.

“Mais do que reunir produtos, a MADE PE é um espaço de valorização de quem cria, de troca de experiências e de aproximação entre o público e o trabalho artesanal. Nesta edição, queremos fortalecer também esse olhar para a inclusão, a sustentabilidade e a responsabilidade social, mostrando como a criatividade pode gerar oportunidades e transformar realidades”, destaca Tacy Pontual, organizadora da feira.

Oficinas criativas com artesãos



Pela primeira vez, a programação inclui oficinas práticas ministradas pelos próprios expositores, voltadas para adultos e crianças. As atividades acontecem entre os dias 29 de outubro e 7 de novembro, com vagas limitadas por turma e preços que variam de R$ 45 a R$ 220, dependendo da atividade escolhida.

A agenda contempla aulas de pintura em taças, bordado natalino, fabricação de slime, pintura voltada para o Natal, técnicas de pintura à mesa, customização e xilogravura com o artista Gustavo Borges. As inscrições e o preenchimento das vagas devem ser tratados diretamente pelos contatos disponibilizados por cada marca participante.

Serviço:18ª edição da Feira MADE PE