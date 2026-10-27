fechar
Agenda | Notícia

Feira de arte e design ocupa o RioMar Recife com foco em produção autoral

MADE PE reúne 80 expositores com peças de decoração, moda e artesanato, além de oficinas criativas para adultos e crianças até o dia 9 de novembro

Por Bianca Tavares Publicado em 27/10/2026 às 11:10
Made Pernambuco
Made Pernambuco - Jonnathan Neto

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O RioMar Recife recebe, a partir desta terça-feira (27) até o dia 9 de novembro, a 18ª edição da Mostra de Arte e Design de Pernambuco (MADE PE). O evento reúne 80 expositores com foco na valorização do trabalho manual, da criatividade e da diversidade da produção artesanal pernambucana e nacional. Com entrada gratuita, a feira ocupa o piso L3 do centro de compras e apresenta opções que vão desde artigos de moda e acessórios até peças de decoração e itens temáticos para o final de ano.

Entre os destaques desta edição estão a bolsa sereia, confeccionada pela Moda Mangue a partir de redes de pesca reaproveitadas, e a possibilidade de personalização de acessórios oferecida pela Malvim. O público também encontra joias em crochê, biojoias, cerâmicas artesanais, luminárias e produtos voltados à sustentabilidade. A expectativa da organização é movimentar aproximadamente R$ 1,5 milhão em vendas e superar os números alcançados no ano passado.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Valorização do fazer artesanal e inclusão

A feira busca fortalecer o espaço de troca entre criadores e o público, destacando iniciativas de responsabilidade social. Estandes solidários da Casa de Maria e do Instituto Dimitri Andrade participam da programação com a comercialização de produtos artesanais, com toda a renda revertida para as instituições. Para garantir acessibilidade, a organização informou que contará com intérpretes de Libras em datas e horários divulgados nas redes sociais oficiais.

“Mais do que reunir produtos, a MADE PE é um espaço de valorização de quem cria, de troca de experiências e de aproximação entre o público e o trabalho artesanal. Nesta edição, queremos fortalecer também esse olhar para a inclusão, a sustentabilidade e a responsabilidade social, mostrando como a criatividade pode gerar oportunidades e transformar realidades”, destaca Tacy Pontual, organizadora da feira.

Oficinas criativas com artesãos

Pela primeira vez, a programação inclui oficinas práticas ministradas pelos próprios expositores, voltadas para adultos e crianças. As atividades acontecem entre os dias 29 de outubro e 7 de novembro, com vagas limitadas por turma e preços que variam de R$ 45 a R$ 220, dependendo da atividade escolhida.

A agenda contempla aulas de pintura em taças, bordado natalino, fabricação de slime, pintura voltada para o Natal, técnicas de pintura à mesa, customização e xilogravura com o artista Gustavo Borges. As inscrições e o preenchimento das vagas devem ser tratados diretamente pelos contatos disponibilizados por cada marca participante.

Serviço:18ª edição da Feira MADE PE

  • Quando: De 27 de outubro a 9 de novembro de 2026
  • Local: RioMar Recife – Piso L3 (Avenida República do Líbano, 251, Pina)
  • Horários: De segunda a sábado, das 9h às 22h; domingos, das 12h às 21h
  • Entrada: Gratuita
  • Oficinas: De 29 de outubro a 7 de novembro, com vagas limitadas e inscrições prévias via WhatsApp com os artesãos

Leia também

Estuário Mercado de Cinema abre inscrições para encontro do audiovisual nordestino no Recife
FEIRA

Estuário Mercado de Cinema abre inscrições para encontro do audiovisual nordestino no Recife
HospitalMed 2026 reúne mais de 300 expositores em Olinda com foco em inovação e longevidade
Economia da saúde

HospitalMed 2026 reúne mais de 300 expositores em Olinda com foco em inovação e longevidade

Compartilhe

Tags

Imagem de Bianca Tavares

Bianca Tavares

bviana@jc.com.br

Repórter do Social1 apaixonada pelo mundo da beleza, moda e cultura pop, que fornece dicas sobre as principais tendências e novidades para realçar a confiança de todos.

Siga Bianca Tavares