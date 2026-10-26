Quintal do Bita celebra o Halloween com atrações para crianças no RioMar Recife

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Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Aproveite o Halloween no Quintal do Bita com atrações incríveis para toda a família no RioMar Recife. Confira os detalhes e divirta-se!

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O Quintal do Bita, no Shopping RioMar Recife, realiza nos dias 30 e 31 de outubro uma programação especial de Halloween para crianças.

O Mini Halloween reúne fantasias, brincadeiras e o tradicional passeio de gostosuras e travessuras, com a participação do personagem Bita.

Durante as sessões, que têm duas horas de duração, as crianças visitam lojas parceiras do shopping acompanhadas pelo personagem para recolher doces.

Programação inclui brincadeiras e desfile de fantasias

Quintal do Bita - Divulgação

A proposta é oferecer uma experiência lúdica que estimule a imaginação e a interação entre as crianças e os personagens para além das telas.

“Criar experiências que aproximem as crianças é uma forma de ampliar as possibilidades de interação com os personagens para além das telas. São momentos em que a imaginação e a brincadeira se encontram e passam a fazer parte das memórias da infância”, afirma Chaps, fundador do Mundo Bita.

Segundo ele, a atividade também busca incentivar a convivência entre crianças e familiares. Durante o evento, os pequenos poderão explorar o ambiente, brincar e participar das atividades usando suas fantasias.

Confira os horários e os valores dos ingressos

Quintal do Bita - Divulgação

O Mini Halloween terá uma sessão na sexta-feira (30), das 19h às 21h, e duas no sábado (31), das 11h às 13h e das 19h às 21h.

Os ingressos custam R$ 89 e dão direito à participação de uma criança e um adulto acompanhante. As famílias devem levar fantasia e um baldinho ou sacolinha para recolher os doces.

A organização recomenda chegar com pelo menos dez minutos de antecedência. A atividade será realizada em grupo, com acompanhamento da equipe do espaço. Os ingressos estão disponíveis pelo Sympla ou diretamente na loja do Quintal do Bita.

Serviço: Mini Halloween do Quintal do Bita