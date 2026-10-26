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Quintal do Bita celebra o Halloween com atrações para crianças no RioMar Recife

Aproveite o Halloween no Quintal do Bita com atrações incríveis para toda a família no RioMar Recife. Confira os detalhes e divirta-se!

Por Eduarda Barreto Publicado em 26/10/2026 às 14:06
Quintal do Bita
Quintal do Bita - Divulgação

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O Quintal do Bita, no Shopping RioMar Recife, realiza nos dias 30 e 31 de outubro uma programação especial de Halloween para crianças.

O Mini Halloween reúne fantasias, brincadeiras e o tradicional passeio de gostosuras e travessuras, com a participação do personagem Bita.

Durante as sessões, que têm duas horas de duração, as crianças visitam lojas parceiras do shopping acompanhadas pelo personagem para recolher doces.

Programação inclui brincadeiras e desfile de fantasias

Divulgação
Quintal do Bita - Divulgação

A proposta é oferecer uma experiência lúdica que estimule a imaginação e a interação entre as crianças e os personagens para além das telas.

“Criar experiências que aproximem as crianças é uma forma de ampliar as possibilidades de interação com os personagens para além das telas. São momentos em que a imaginação e a brincadeira se encontram e passam a fazer parte das memórias da infância”, afirma Chaps, fundador do Mundo Bita.

Segundo ele, a atividade também busca incentivar a convivência entre crianças e familiares. Durante o evento, os pequenos poderão explorar o ambiente, brincar e participar das atividades usando suas fantasias.

Confira os horários e os valores dos ingressos

Divulgação
Quintal do Bita - Divulgação

O Mini Halloween terá uma sessão na sexta-feira (30), das 19h às 21h, e duas no sábado (31), das 11h às 13h e das 19h às 21h.

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Os ingressos custam R$ 89 e dão direito à participação de uma criança e um adulto acompanhante. As famílias devem levar fantasia e um baldinho ou sacolinha para recolher os doces.

A organização recomenda chegar com pelo menos dez minutos de antecedência. A atividade será realizada em grupo, com acompanhamento da equipe do espaço. Os ingressos estão disponíveis pelo Sympla ou diretamente na loja do Quintal do Bita.

Serviço: Mini Halloween do Quintal do Bita

  • Datas e horários: sexta-feira, 30 de outubro, das 19h às 21h; sábado, 31 de outubro, das 11h às 13h e das 19h às 21h.
  • Local: Quintal do Bita, Shopping RioMar Recife, Piso L2.
  • Ingressos: R$ 89 por criança, com direito a um adulto acompanhante.
  • O que inclui: passeio de gostosuras e travessuras com o Bita, brincadeiras no Quintal, desfile de fantasias e tatuagens laváveis.
  • Onde comprar: Sympla ou diretamente na loja do Quintal do Bita.
  • Orientações: levar fantasia e baldinho ou sacolinha para recolher os doces e chegar com pelo menos dez minutos de antecedência.

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Eduarda Barreto

mepereira@jc.com.br

Jornalista formada pela UNINASSAU, integrando o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021. Atualmente repórter no Social1, cubro entretenimento, beleza e famosos, aliando produção de conteúdo digital, estratégias de SEO e análise de dados para maximizar alcance e engajamento.

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