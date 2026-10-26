Casacor Pernambuco abre nova edição no bairro de São José com foco em arquitetura e afetos
A mostra de arquitetura, design e paisagismo ocupa 11 galpões históricos do Novo Cais a partir desta quarta-feira (29) com o tema "Mente e Coração"
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Após quatro anos no Bairro do Recife, a Casacor Pernambuco muda de endereço e instala sua edição de 2026 nos 11 galpões do Novo Cais, localizados no Cais José Estelita, no bairro de São José. O evento, que ocorre de 29 de outubro a 13 de dezembro, traz uma estrutura totalmente montada no térreo em mais de 3.000 metros quadrados dedicados à criatividade e ao design.
Inspirada pelo tema central "Mente e Coração", a mostra convida o público a refletir sobre o lar como um refúgio de reconexão e bem-estar. “Queremos que a CASACOR provoque reflexões sobre a relação entre as pessoas e os espaços que habitam. O tema deste ano traduz esse desejo de pensar uma arquitetura que vá além da estética e dialogue com o bem-estar, as emoções e o modo como queremos viver,” afirma Gabriela Coutinho, uma das sócias do evento ao lado de Carla Cavalcanti e Isabela Coutinho.
No total, 51 profissionais assinam os 35 ambientes da edição, que incluem studios, suítes funcionais, spas e operações gastronômicas. Novidades como um estúdio de pilates e um apartamento sustentável voltado para a terceira idade integram a programação, que também valoriza a estreia de novos talentos regionais e nacionais na mostra.
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Resgate histórico e trilhos preservados
A escolha pelo bairro de São José mantém a tradição do evento de ocupar marcos históricos e arquitetônicos da capital pernambucana. Um dos grandes destaques do projeto deste ano é a preservação dos trilhos da segunda ferrovia mais antiga do Brasil, integrados diretamente à circulação dos galpões pelo masterplan assinado por Mário Santos.
O Recentro, órgão da Prefeitura do Recife, participa novamente da programação com um espaço especial que abriga um bonde assinado pelo artista Leopoldo Nóbrega. A instalação presta homenagem ao transporte histórico que circulava pela capital pernambucana sobre trilhos.
Serviço
- Casacor Pernambuco 2026
- Quando: De 29 de outubro a 13 de dezembro de 2026.
- Onde: Galpões Casario - Cais José Estelita, Bairro de São José, Recife.
- Horário dos espaços pagos e lojas: Terça a sábado, das 14h às 22h (bilheteria até 21h). Domingos e feriados, das 12h às 20h (bilheteria até 19h).
- Horário das operações gratuitas (bar, café, restaurante): Terça a sábado, das 12h às 22h. Domingos e feriados, das 12h às 20h.
- Ingressos: R$ 88, com opção de 20% de desconto, disponíveis na plataforma oficial de vendas online.