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CASACOR Pernambuco 2026 ocupa o Novo Cais com 35 ambientes inspirados pelo tema "Mente e Coração"

Preservando trilhos centenários e celebrando a identidade pernambucana, mostra de arquitetura e paisagismo abre as portas no Novo Cais.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 26/10/2026 às 17:36
Em edição histórica no Bairro de São José, evento convida o público a desacelerar e redescobrir o lar como um refúgio de reconexão.
Em edição histórica no Bairro de São José, evento convida o público a desacelerar e redescobrir o lar como um refúgio de reconexão. - Divulgação

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A partir do dia 29 de outubro, o Recife volta a ser o epicentro da arquitetura, do design e do paisagismo com a abertura da CASACOR Pernambuco 2026. Instalada em 11 galpões históricos do Novo Cais (Cais José Estelita), no Bairro de São José, a mostra reúne 51 profissionais em 35 ambientes distribuídos em mais de 3.000 m² totalmente no térreo.

Sob o tema “Mente e Coração”, o evento propõe uma reflexão profunda sobre o habitar como um espaço de reconexão, acolhimento e afeto, preservando os trilhos centenários da antiga ferrovia e celebrando a identidade pernambucana.

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Raízes do Tempo — Recentro

  • Paisagismo: Atmosphera Plantas e Paisagismo
  • Destaque: Concepção paisagística inspirada nos biomas de Pernambuco ao longo dos antigos trilhos, integrando uma estrutura industrial revitalizada e um bonde artístico assinado por Leopoldo Nóbrega.

La Pausa

  • Autoria: Ana Carolina Higino Arquitetura
  • Destaque: Lobby bilheteria de 90 m² com referências pernambucanas, valorizando o pé-direito do antigo armazém, tons terrosos, curadoria artística local e uma vista privilegiada para a Bacia do Pina.

Fachadas, Jardins e Circulações

  • Autoria: Estúdio Carlos Fortes
  • Destaque: Projeto de iluminação externa e interna que destaca frontões triangulares, tesouras metálicas, telhados em telhas francesas e os jardins implantados sobre os trilhos centrais.

Sagrado Sertão

  • Autoria: Clarissa Lopes Arquitetura
  • Destaque: Um espaço autoral e afetivo inspirado no universo criativo da artista alagoana Júlia Nogueira, reinterpretando a identidade e as cores nordestinas com liberdade e sensibilidade.

Vivix — Reflexos do Viver

  • Autoria: FV Arquitetos
  • Destaque: Ambiente que explora a luz, a matéria e os reflexos por meio do vidro, em diálogo com madeira, pedra e peças de mobiliário brasileiro em homenagem ao centenário de Sérgio Rodrigues.

Casa Travessia Deca

  • Autoria: Ana Cristina Cunha
  • Destaque: Projeto fluído que concebe a arquitetura como uma ponte entre a razão e a emoção, convidando ao "softlife" e a uma vivência mais plena e acolhedora.

Suíte Urbana — Horizonte Particular

  • Autoria: Cacau Araújo Arquitetura e Interiores
  • Destaque: Um refúgio intimista focado na reconexão e no silêncio, unindo luz, matéria e água para proporcionar um momento de pausa ao indivíduo.

Cozinha Experiência Kitchens

  • Autoria: Luiza Nogueira Arquitetura e Interiores
  • Destaque: Espaço de encontro e celebração em torno da culinária e da memória afetiva, estruturado para receber, compartilhar receitas e vivenciar novas histórias.

Clínica Horizon

  • Autoria: Maria Eduarda Veras
  • Destaque: Espaço de saúde humanizado voltado para o bem-estar físico, emocional e social, integrando arquitetura, arte, artesanato e a identidade de uma cirurgiã plástica pernambucana.

Entre Trilhos por Soto Café

  • Autoria: Rafaella Bittencourt
  • Destaque: Café de atmosfera sofisticada e intimista, marcado por tons terrosos, forte presença da madeira e uma estante central que transforma a passagem em um convite à permanência.

Terraço Angatu

  • Autoria: Eva Pacheco — Arquitetura e Urbanismo
  • Destaque: Inspirado na força dos povos originários e na essência do interior, o terraço une formas orgânicas, arte e elementos naturais para promover equilíbrio e bem-estar.

Trabalho de Casa

  • Autoria: Estúdio SÃO (Arthur Piancó, Emerson Távora e Janmys Gregory)
  • Destaque: Um refúgio em 45 m² inspirado nas memórias de avós costureiras e cozinheiras, transformando repetição, espera e cuidado em uma casa de ritmo humano.

Entreposto — Moura Dubeux

  • Autoria: ArqMulti Arquitetura e Interiores
  • Destaque: Espaço criado entre a partida e a chegada, unindo luz, texturas e matéria para proporcionar uma experiência sensorial que equilibra ordem e afeto.

Estar e Jantar de Pertencimento

  • Autoria: Tatiana Yamamoto e Jaildo Lima
  • Destaque: Diálogo entre design contemporaney e biofilia, unindo móveis Jacaúna, referências japonesas e peças cerâmicas inspiradas em origami criadas em Tracunhaém.

Reverbo do Cais

  • Autoria: Emitê Arquitetura e Interiores (Thayssa Queiroz e Myrella Vasconcelos)
  • Destaque: Ambiente que celebra a arte de receber ao redor da mesa, destacando a pedra Rosso Levanto e uma claraboia que integra o céu à arquitetura interna.

Lambarice Lounge & Bar

  • Autoria: Marylia Nogueira Arquitetura
  • Destaque: Bar e lounge que coloca o paisagismo como protagonista, criando um refúgio sensorial com tons terrosos e iluminação intimista para relaxar e celebrar.

Entre Atos — Casa Electrolux

  • Autoria: Dani Pessoa Arquitetura
  • Destaque: Planta fluida e acolhedora que integra trabalho, encontros, arte e tecnologia em um espaço plural pensado para a mulher contemporânea.

Casa Terral

  • Autoria: Atelier A4 Arquitetura & Interiores (Francyelle França e Vivian Nascimento)
  • Destaque: Morar biofílico em 49 m² que resgata a forma afetiva da casa com cobertura em duas águas, cobogós filtrantes e referências visuais ao Sertão pernambucano.

Entre: Nós — Escritório do Advogado

  • Autoria: Dois Pontos Arquitetura (Carolina Puttini e Mariana Perazzo)
  • Destaque: Escritório jurídico humanizado que substitui a rigidez tradicional por proporção, materialidade e luz acolhedora voltadas à escuta e à confiança.

Fiando Caminhos — Polo Têxtil de Caraibeiras (Tacaratu)

  • Autoria: Clarice Lima Arquitetura
  • Destaque: Espaço que valoriza o artesanato têxtil e a tradição do sertão pernambucano por meio de redes, mantas e peças manuais carregadas de forte vínculo afetivo.

Salão Nobre do Agreste

  • Autoria: Dyego Britto Arquitetura
  • Destaque: Espaço de eventos versátil e marcante que utiliza cores de forma ousada, texturas e elementos artísticos para estimular os sentidos e acolher diferentes formatos de encontros.

Loja Oficina Francisco Brennand

  • Autoria: Casa Arquitetura (Clara Rodrigues e Rodrigo Cardoso)
  • Destaque: Loja inspirada na obra e nas cores cerâmicas de Francisco Brennand, integrando peças artísticas e pedras naturais em harmonia com a identidade da Oficina.

Lastro

  • Autoria: Adryel Martins Arquitetura
  • Destaque: Banheiro e SPA que utilizam luz, água, texturas orgânicas e formas fluidas para propor uma pausa de reconexão com as próprias origens e memórias.

Perspectivas — Gustavo Eyewear

  • Autoria: Maria Meira Lins Arquitetura
  • Destaque: Arquitetura contemporânea e atemporal que traduz a identidade da marca de óculos por meio de planos precisos, iluminação cênica e equilíbrio entre leveza e solidez.

Suíte Sensorial

  • Autoria: Verônica Fernandes Arquitetura e Tiago Barros
  • Destaque: Ambiente intimista que desperta os sentidos através de materiais naturais, madeira escura, mármore bordô, aromas e trilha sonora alinhados ao tema da mostra.

Lúcia Lima Joias

  • Autoria: Dani Cunha Arquitetura
  • Destaque: Alta joalheria traduzida em escala arquitetônica, unindo geometria, curvas delicadas, pedra natural e um projeto luminotécnico que reflete preciosidade.

Estar — Gourmet Copergás

  • Autoria: Jacqueline Ferreira Arquitetura
  • Destaque: Espaço de convivência centrado em uma "Ilha do Fogo", utilizando formas orgânicas, pedra natural e madeira para promover conexões e partilhas.

Casa Sênior — Um Lar de Memórias

  • Autoria: Célia Beatriz & Arquitetos
  • Destaque: Projeto que repensa a longevidade com acessibilidade, funcionalidade e tecnologia, integrando objetos afetivos e fotografias para preservar a autonomia e a memória.

Entre o Sentir

  • Autoria: DSL Arquitetura
  • Destaque: WC funcional concebido como um refúgio de silêncio, combinando vidro verde, espelhos multiplicadores, pedra natural e madeira para desacelerar a rotina.

Artesanato de Pernambuco: Território do Pertencer

  • Autoria: Vieza Arquitetura (Lúcio Omena e Rodrigo Vieira)
  • Destaque: Loja institucional concebida para valorizar os saberes, gestos e territórios do artesanato popular pernambucano sem disputar o protagonismo com as peças.

Âmago — Livraria Cepe

  • Autoria: Geraldo Machado Arquitetura
  • Destaque: Imersão na leitura através de traços modernistas, paginação de piso inspirada em taco, painéis que remetem ao paisagismo de Burle Marx e detalhes em carvão e pedra natural.

Espaço Wellness TWR Pilates

  • Autoria: Ana Cristina Mendonça Arquitetura
  • Destaque: Imersão no universo da Contrologia que mescla cores vibrantes, metal e iluminação cênica para evidenciar a força e as siluetas do corpo em movimento.

Mar de Luz — D’Unir

  • Autoria: Sônia Beltrão Arquitetura (Sônia e Gabriel Beltrão)
  • Destaque: Experiência sensorial inspirada nas dunas e no litoral nordestino, unindo formas orgânicas, tons de areia, aromas e uma atmosfera leve e acolhedora.

Wine Sushi Bar por Garrafeira Brasil

  • Autoria: ArqSign (Maria Luiza Monteiro e Rayanna Almeida)
  • Destaque: Espaço intimista e instigante que explora o jogo entre luz, sombra, matéria e cultura para criar um refúgio de descoberta de sabores.

Cá-Já Restaurante

  • Autoria: Carlos Fortes
  • Destaque: Restaurante em formato de varanda aberta com pé-direito alto, paredes em tons vivos inspirados em frutas tropicais e curadoria de obras de grandes nomes da arte pernambucana.

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Imagem de Jefferson Albuquerque

Jefferson Albuquerque

jalbuquerque@sjcc.com.br

Formado em Jornalismo pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) desde 2023. Sou repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo sobre atualidades e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em moda, astrologia, TV e celebridades. Possuo experiência em produção de reportagens, entrevistas e social media.

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