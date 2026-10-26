CASACOR Pernambuco 2026 ocupa o Novo Cais com 35 ambientes inspirados pelo tema "Mente e Coração"
Preservando trilhos centenários e celebrando a identidade pernambucana, mostra de arquitetura e paisagismo abre as portas no Novo Cais.
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A partir do dia 29 de outubro, o Recife volta a ser o epicentro da arquitetura, do design e do paisagismo com a abertura da CASACOR Pernambuco 2026. Instalada em 11 galpões históricos do Novo Cais (Cais José Estelita), no Bairro de São José, a mostra reúne 51 profissionais em 35 ambientes distribuídos em mais de 3.000 m² totalmente no térreo.
Sob o tema “Mente e Coração”, o evento propõe uma reflexão profunda sobre o habitar como um espaço de reconexão, acolhimento e afeto, preservando os trilhos centenários da antiga ferrovia e celebrando a identidade pernambucana.
Raízes do Tempo — Recentro
- Paisagismo: Atmosphera Plantas e Paisagismo
- Destaque: Concepção paisagística inspirada nos biomas de Pernambuco ao longo dos antigos trilhos, integrando uma estrutura industrial revitalizada e um bonde artístico assinado por Leopoldo Nóbrega.
La Pausa
- Autoria: Ana Carolina Higino Arquitetura
- Destaque: Lobby bilheteria de 90 m² com referências pernambucanas, valorizando o pé-direito do antigo armazém, tons terrosos, curadoria artística local e uma vista privilegiada para a Bacia do Pina.
Fachadas, Jardins e Circulações
- Autoria: Estúdio Carlos Fortes
- Destaque: Projeto de iluminação externa e interna que destaca frontões triangulares, tesouras metálicas, telhados em telhas francesas e os jardins implantados sobre os trilhos centrais.
Sagrado Sertão
- Autoria: Clarissa Lopes Arquitetura
- Destaque: Um espaço autoral e afetivo inspirado no universo criativo da artista alagoana Júlia Nogueira, reinterpretando a identidade e as cores nordestinas com liberdade e sensibilidade.
Vivix — Reflexos do Viver
- Autoria: FV Arquitetos
- Destaque: Ambiente que explora a luz, a matéria e os reflexos por meio do vidro, em diálogo com madeira, pedra e peças de mobiliário brasileiro em homenagem ao centenário de Sérgio Rodrigues.
Casa Travessia Deca
- Autoria: Ana Cristina Cunha
- Destaque: Projeto fluído que concebe a arquitetura como uma ponte entre a razão e a emoção, convidando ao "softlife" e a uma vivência mais plena e acolhedora.
Suíte Urbana — Horizonte Particular
- Autoria: Cacau Araújo Arquitetura e Interiores
- Destaque: Um refúgio intimista focado na reconexão e no silêncio, unindo luz, matéria e água para proporcionar um momento de pausa ao indivíduo.
Cozinha Experiência Kitchens
- Autoria: Luiza Nogueira Arquitetura e Interiores
- Destaque: Espaço de encontro e celebração em torno da culinária e da memória afetiva, estruturado para receber, compartilhar receitas e vivenciar novas histórias.
Clínica Horizon
- Autoria: Maria Eduarda Veras
- Destaque: Espaço de saúde humanizado voltado para o bem-estar físico, emocional e social, integrando arquitetura, arte, artesanato e a identidade de uma cirurgiã plástica pernambucana.
Entre Trilhos por Soto Café
- Autoria: Rafaella Bittencourt
- Destaque: Café de atmosfera sofisticada e intimista, marcado por tons terrosos, forte presença da madeira e uma estante central que transforma a passagem em um convite à permanência.
Terraço Angatu
- Autoria: Eva Pacheco — Arquitetura e Urbanismo
- Destaque: Inspirado na força dos povos originários e na essência do interior, o terraço une formas orgânicas, arte e elementos naturais para promover equilíbrio e bem-estar.
Trabalho de Casa
- Autoria: Estúdio SÃO (Arthur Piancó, Emerson Távora e Janmys Gregory)
- Destaque: Um refúgio em 45 m² inspirado nas memórias de avós costureiras e cozinheiras, transformando repetição, espera e cuidado em uma casa de ritmo humano.
Entreposto — Moura Dubeux
- Autoria: ArqMulti Arquitetura e Interiores
- Destaque: Espaço criado entre a partida e a chegada, unindo luz, texturas e matéria para proporcionar uma experiência sensorial que equilibra ordem e afeto.
Estar e Jantar de Pertencimento
- Autoria: Tatiana Yamamoto e Jaildo Lima
- Destaque: Diálogo entre design contemporaney e biofilia, unindo móveis Jacaúna, referências japonesas e peças cerâmicas inspiradas em origami criadas em Tracunhaém.
Reverbo do Cais
- Autoria: Emitê Arquitetura e Interiores (Thayssa Queiroz e Myrella Vasconcelos)
- Destaque: Ambiente que celebra a arte de receber ao redor da mesa, destacando a pedra Rosso Levanto e uma claraboia que integra o céu à arquitetura interna.
Lambarice Lounge & Bar
- Autoria: Marylia Nogueira Arquitetura
- Destaque: Bar e lounge que coloca o paisagismo como protagonista, criando um refúgio sensorial com tons terrosos e iluminação intimista para relaxar e celebrar.
Entre Atos — Casa Electrolux
- Autoria: Dani Pessoa Arquitetura
- Destaque: Planta fluida e acolhedora que integra trabalho, encontros, arte e tecnologia em um espaço plural pensado para a mulher contemporânea.
Casa Terral
- Autoria: Atelier A4 Arquitetura & Interiores (Francyelle França e Vivian Nascimento)
- Destaque: Morar biofílico em 49 m² que resgata a forma afetiva da casa com cobertura em duas águas, cobogós filtrantes e referências visuais ao Sertão pernambucano.
Entre: Nós — Escritório do Advogado
- Autoria: Dois Pontos Arquitetura (Carolina Puttini e Mariana Perazzo)
- Destaque: Escritório jurídico humanizado que substitui a rigidez tradicional por proporção, materialidade e luz acolhedora voltadas à escuta e à confiança.
Fiando Caminhos — Polo Têxtil de Caraibeiras (Tacaratu)
- Autoria: Clarice Lima Arquitetura
- Destaque: Espaço que valoriza o artesanato têxtil e a tradição do sertão pernambucano por meio de redes, mantas e peças manuais carregadas de forte vínculo afetivo.
Salão Nobre do Agreste
- Autoria: Dyego Britto Arquitetura
- Destaque: Espaço de eventos versátil e marcante que utiliza cores de forma ousada, texturas e elementos artísticos para estimular os sentidos e acolher diferentes formatos de encontros.
Loja Oficina Francisco Brennand
- Autoria: Casa Arquitetura (Clara Rodrigues e Rodrigo Cardoso)
- Destaque: Loja inspirada na obra e nas cores cerâmicas de Francisco Brennand, integrando peças artísticas e pedras naturais em harmonia com a identidade da Oficina.
Lastro
- Autoria: Adryel Martins Arquitetura
- Destaque: Banheiro e SPA que utilizam luz, água, texturas orgânicas e formas fluidas para propor uma pausa de reconexão com as próprias origens e memórias.
Perspectivas — Gustavo Eyewear
- Autoria: Maria Meira Lins Arquitetura
- Destaque: Arquitetura contemporânea e atemporal que traduz a identidade da marca de óculos por meio de planos precisos, iluminação cênica e equilíbrio entre leveza e solidez.
Suíte Sensorial
- Autoria: Verônica Fernandes Arquitetura e Tiago Barros
- Destaque: Ambiente intimista que desperta os sentidos através de materiais naturais, madeira escura, mármore bordô, aromas e trilha sonora alinhados ao tema da mostra.
Lúcia Lima Joias
- Autoria: Dani Cunha Arquitetura
- Destaque: Alta joalheria traduzida em escala arquitetônica, unindo geometria, curvas delicadas, pedra natural e um projeto luminotécnico que reflete preciosidade.
Estar — Gourmet Copergás
- Autoria: Jacqueline Ferreira Arquitetura
- Destaque: Espaço de convivência centrado em uma "Ilha do Fogo", utilizando formas orgânicas, pedra natural e madeira para promover conexões e partilhas.
Casa Sênior — Um Lar de Memórias
- Autoria: Célia Beatriz & Arquitetos
- Destaque: Projeto que repensa a longevidade com acessibilidade, funcionalidade e tecnologia, integrando objetos afetivos e fotografias para preservar a autonomia e a memória.
Entre o Sentir
- Autoria: DSL Arquitetura
- Destaque: WC funcional concebido como um refúgio de silêncio, combinando vidro verde, espelhos multiplicadores, pedra natural e madeira para desacelerar a rotina.
Artesanato de Pernambuco: Território do Pertencer
- Autoria: Vieza Arquitetura (Lúcio Omena e Rodrigo Vieira)
- Destaque: Loja institucional concebida para valorizar os saberes, gestos e territórios do artesanato popular pernambucano sem disputar o protagonismo com as peças.
Âmago — Livraria Cepe
- Autoria: Geraldo Machado Arquitetura
- Destaque: Imersão na leitura através de traços modernistas, paginação de piso inspirada em taco, painéis que remetem ao paisagismo de Burle Marx e detalhes em carvão e pedra natural.
Espaço Wellness TWR Pilates
- Autoria: Ana Cristina Mendonça Arquitetura
- Destaque: Imersão no universo da Contrologia que mescla cores vibrantes, metal e iluminação cênica para evidenciar a força e as siluetas do corpo em movimento.
Mar de Luz — D’Unir
- Autoria: Sônia Beltrão Arquitetura (Sônia e Gabriel Beltrão)
- Destaque: Experiência sensorial inspirada nas dunas e no litoral nordestino, unindo formas orgânicas, tons de areia, aromas e uma atmosfera leve e acolhedora.
Wine Sushi Bar por Garrafeira Brasil
- Autoria: ArqSign (Maria Luiza Monteiro e Rayanna Almeida)
- Destaque: Espaço intimista e instigante que explora o jogo entre luz, sombra, matéria e cultura para criar um refúgio de descoberta de sabores.
Cá-Já Restaurante
- Autoria: Carlos Fortes
- Destaque: Restaurante em formato de varanda aberta com pé-direito alto, paredes em tons vivos inspirados em frutas tropicais e curadoria de obras de grandes nomes da arte pernambucana.