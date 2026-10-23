Menos é Mais fala sobre relação com Recife e os desafios de manter a essência do pagode

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Em entrevista ao Social1, integrantes comentam a conexão com o público pernambucano, a trajetória do Churrasquinho e a escolha do repertório

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O Menos é Mais retorna a Pernambuco neste sábado (24) com a turnê “Churrasquinho -+”, na área externa do Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda. Em entrevista ao Social1, os integrantes falaram sobre a relação construída com o público recifense, a trajetória do projeto que conquistou fãs em todo o país e os desafios de acompanhar o crescimento do pagode sem abrir mão da identidade musical do grupo.

Para Duzão, Goes, Paulinho e Ramon, os shows na região têm um significado especial. A recepção do público, que canta junto e participa de diferentes momentos da apresentação, contribui para criar uma conexão que vai além do palco. Esta será a terceira passagem do Churrasquinho por Pernambuco.

“Recife é quase como se fosse nossa casa”, resume Duzão ao falar sobre o carinho recebido na cidade. Segundo o vocalista, a participação dos fãs torna cada encontro especial e ajuda a construir lembranças que permanecem depois do show.

Churrasquinho começou em um teste de som e vídeo

O projeto que atualmente reúne milhares de pessoas pelo Brasil surgiu de maneira despretensiosa, em 2019. De acordo com Goes, a ideia inicial era realizar uma roda de samba durante um teste de som e vídeo. A experiência acabou ganhando proporções maiores e se transformou em uma das principais marcas do grupo.

“Quando gravamos o primeiro Churrasquinho, não existia a ideia de transformar o projeto em uma label ou de viajar pelo Brasil com uma estrutura tão grande. A gente queria registrar algo que já fazia parte da nossa vida: reunir os amigos, tocar pagode e aproveitar aquela resenha”, relembra.

Para o integrante, o diferencial do Churrasquinho está na experiência compartilhada com o público. “O público não queria apenas assistir ao Menos é Mais. Queria viver a experiência do Churrasquinho. Hoje, tem gente que organiza viagens para participar, reúne os amigos, escolhe a roupa e passa meses esperando pela data”, afirma.

Mesmo com o crescimento do projeto, Goes diz que a missão é preservar a essência da primeira gravação. “O mais importante é que, mesmo com toda essa estrutura, o projeto continue preservando a essência daquele primeiro dia”, completa.

Repertório de mais de quatro horas exige equilíbrio

Com uma apresentação que ultrapassa quatro horas, a escolha das músicas é outro desafio para o Menos é Mais. Paulinho explica que o repertório precisa equilibrar os sucessos mais recentes, canções que acompanham a trajetória do grupo e momentos que surpreendam os fãs.

“Quatro horas parecem muito tempo, mas, quando começamos a pensar nas músicas que queremos tocar, percebemos que ainda falta espaço”, brinca o cantor.

Entre as músicas esperadas para o show estão sucessos como P do Pecado, Coração Partido e Pela Última Vez. Ainda assim, ele destaca que a apresentação nunca é completamente engessada.

“Gostamos de deixar espaço para a música acontecer naturalmente. Se tudo ficar engessado, o Churrasquinho perde um pouco da sua graça”, afirma.

Menos é Mais acompanha crescimento do pagode sem perder identidade

O crescimento do pagode nas plataformas digitais e nas redes sociais também faz parte das reflexões do grupo. Para Ramon, conquistar novos ouvintes e fortalecer o gênero caminham juntos.

“A internet mudou muito a nossa história e continua abrindo portas. Hoje, tem gente que conhece o Menos é Mais por uma música autoral, outras pessoas chegam por um vídeo do Churrasquinho, e tem quem descobriu o grupo por uma participação com outro artista”, observa.

Ao mesmo tempo, ele destaca que o desafio é manter a identidade construída desde o início da carreira.

“Queremos experimentar, trazer novidades e chegar a lugares onde ainda não estivemos, sem perder aquilo que fez as pessoas gostarem do Menos é Mais”, conclui.

Neste sábado (24), o grupo promete levar novamente esse clima de roda de samba ao público pernambucano, com mais de quatro horas de show na área externa do Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda.

Menos é Mais em Pernambuco

Evento: Churrasquinho -+ com Menos é Mais

Data: sábado, 24 de outubro de 2026

Horário: a partir das 14h

Local: área externa do Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda

Duração: mais de quatro horas de pagode

Ingressos: disponíveis pela plataforma Ingresse.